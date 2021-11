Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Mancano pochi giorni al 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e in Italia il bilancio dei femminicidi nel 2021 è pesantissimo: 107 le donne uccise da inizio anno, una ogni tre giorni, le ultime quattro nell’ultima settimana. Morti, per mano del padre, anche tre bambini. Senza dimenticare che nel corso della vita una donna su tre subisce violenza, il 90% non denuncia e la prima arma deve essere la prevenzione, una delle 4 della Convenzione di Istanbul: Prevenzione, Protezione, Procedimenti penali, Politiche integrate.

Prevenzione significa anche e soprattutto partire dalle scuole, dai ragazzi, per insegnare loro cosa sono i pregiudizi e stereotipi e come combatterli, perché lì nasce la violenza di genere. In quest’ottica l’Istituto Copernico Carpeggiani di Ferrara, che ha introdotto come materia di studio su banchi di scuola la disciplina Educazione civica/Contrasto alla violenza di genere, lancia la prima edizione del concorso #NonèNormalechesiaNormale: “Italian Schools Challenge 2021”. L’obiettivo: sensibilizzare gli studenti al contrasto alla violenza di genere, attraverso i social network.

Il concorso – nato nell’ambito del progetto The New Poets in collaborazione con CNA Ferrara, CNA Territoriale Potenza, Il Giardino Segreto, Parlamento della Legalità Internazionale, Settetre Music, United Network e Universosud – prevede una sfida sui social network tra gli studenti delle scuole italiane: i partecipanti dovranno realizzare un video su TIKTOK o un reel su Instagram della durata massima di 30 secondi, utilizzando la canzone “Non è normale che sia normale (la Poesia sfida il femminicidio)” del gruppo The New Poets, realizzata nel 2019 e ispirata all’omonima campagna ideata nel 2018 da Mara Carfagna, attuale Ministra per il Sud e la Coesione territoriale.

Ogni istituto di istruzione di secondo grado italiano potrà inviare massimi due video. Saranno accettate e valutate le prime 100 iscrizioni pervenute formalmente entro la data di scadenza della sfida, l’8 marzo 2022. I primi tre studenti classificati riceveranno un iPad offerto dagli sponsor dell’iniziativa e le tre scuole vincitrici riceveranno gli attestati di merito e partecipazione. Al momento i ricavati della vendita del brano “Non è normale che sia normale” del gruppo The New Poets sui digital store vengono donati all’associazione Il Giardino Segreto, che si occupa degli orfani di femminicidio.

“Noi pensiamo che l’educazione alla parità di genere e il contrasto alla violenza dovrebbero essere insegnate in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per questo abbiamo introdotto – prima scuola in Italia – un corso di studio su questi temi e lanciato il concorso”, spiega Marco Toscano, docente dell’I.I.S. Copernico- Carpeggiani di Ferrara e responsabile del progetto. “Credo sia fondamentale un capillare lavoro di prevenzione soprattutto sui giovani per sradicare i pregiudizi e gli stereotipi che sono il substrato culturale della violenza. Bisogna combattere la normalizzazione della violenza alla quale rischiano di divenire assuefatti, visto che ogni giorno assistiamo a un numero importante non solo di femminicidi ma anche di infanticidi che sono comunque una forma gravissima di violenza sulle donne. Se non puoi stare con me ti ammazzo i figli”, il commento di Patrizia Schiarizza, presidente del Giardino Segreto.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.