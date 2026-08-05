Torna sul tavolo della commissione Giustizia del Senato il tema della disciplina del doppio cognome. La relatrice del provvedimento Anna Rossomando (Pd) ha annunciato, appena prima della chiusura dei lavori parlamentari per la pausa estiva, il deposito del testo unificato di disegno di legge. Il testo ‘riordina’ le proposte presentate proponendo soluzioni (come l’attribuzione in ordine alfabetico e non il sorteggio in caso di mancato accordo) che potranno essere approfondite ed eventualmente modificate con la presentazione e votazione degli emendamenti. L’obiettivo del deposito del testo è quello di fare in modo che la Commissione e l’Aula possano pronunciarsi sulla questione alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre e prima dell’avvio della sessione di bilancio, che quest’anno prenderà inizierà da Montecitorio.

Rossomando: «Auspico ampia convergenza sul testo depositato»

«Questa mattina ho depositato il testo unificato del ddl sul doppio cognome, frutto del lavoro di approfondimento svolto in Commissione e delle indicazioni arrivate dalle numerose e autorevoli audizioni effettuate. Si tratta di una legge di avanzamento già vigente in tanti Paesi europei e su cui, peraltro, il Parlamento ancora non ha dato seguito a una sentenza della Corte Costituzionale», ha detto la vicepresidente del Senato e relatrice del provvedimento in materia di attribuzione del cognome ai figli, Anna Rossomando.

Di fatto, ha aggiunto la vicepresidente del Senato, proprio in virtù della sentenza della Corte, il doppio cognome è già in vigore, «ma il Parlamento deve intervenire sugli aspetti che devono essere necessariamente regolamentati. Questa elaborazione tiene conto delle varie proposte depositate e rappresenta un punto avanzato per lavorare a un testo finale su cui auspico la più ampia convergenza e un via libera definitivo entro l’autunno».

La senatrice Valente: «Legge sarebbe decisivo passo avanti anche simbolico»

Immediata la reazione positiva della senatrice Pd, Valeria Valente. «Grazie al lavoro svolto dalla senatrice Rossomando, oggi è stato depositato in Commissione un testo unificato sul doppio cognome che tiene conto delle diverse proposte in campo e delle audizioni svolte. Una legge in materia è assolutamente necessaria perché, se già adesso dopo la sentenza della Corte costituzionale è possibile attribuire ai figli anche il cognome della madre, bisogna tuttavia regolamentare tanti aspetti anche pratici, come ha raccomandato la stessa Corte». Una legge sulla trasmissione del cognome materno, ha proseguito la senatrice, «è un passo avanti decisivo sia concreto che simbolico per le donne di questo Paese. Ci auguriamo quindi che il testo sia accolto da un’ampia convergenza e che si possa presto avere una legge anche in Italia».

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