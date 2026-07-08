L’isolamento sociale è una delle conseguenze meno visibili, ma più rilevanti, della malattia oncologica in età pediatrica. Quasi 7 genitori su 10 dichiarano di essersi sentiti soli durante il percorso di cura del proprio figlio. È il dato che emerge dalle interviste qualitative realizzate da Peter Pan Odv nell’ambito del Primo Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici in età pediatrica e adolescenziale – 2025, promosso da FAVO, che evidenzia come il bisogno di supporto delle famiglie vada ben oltre la risposta clinica.

La ricerca restituisce il quadro di una fragilità che investe l’intero nucleo familiare. Accanto alla gestione della malattia, i caregiver si trovano infatti ad affrontare l’allontanamento dalla rete di relazioni, la sospensione della quotidianità, difficoltà organizzative ed economiche e un significativo carico psicologico. Una condizione che riguarda in particolare le famiglie costrette a trasferirsi nei principali centri di cura, lontano dalla propria città e dal proprio contesto sociale.

L’attività di Peter Pan Odv

È in questo scenario che si inserisce il modello sviluppato da Peter Pan Odv, realtà attiva da oltre trent’anni nell’accoglienza delle famiglie dei bambini malati di cancro. Un approccio che integra assistenza, supporto psicologico, orientamento ai servizi, volontariato e accompagnamento educativo, nella convinzione che la qualità della presa in carico dipenda anche dalla capacità di rispondere ai bisogni sociali ed emotivi che la malattia genera.

Per il secondo anno consecutivo, Fondazione Lottomatica ha deciso di sostenere questo modello di intervento, confermando anche per il 2026 la partnership con l’associazione. L’obiettivo è rafforzare una rete di welfare di prossimità che affianca il sistema sanitario, mettendo al centro non solo il paziente ma l’intera famiglia.

«La diagnosi di un tumore pediatrico cambia profondamente la vita dell’intera famiglia. Accanto alla qualità delle cure è fondamentale costruire una rete capace di accompagnare i genitori anche nella loro quotidianità. È questo il modello che Peter Pan porta avanti da oltre trent’anni: una rete di persone e competenze nella quale professionisti, volontari, ospedali, istituzioni, Terzo Settore e imprese condividono una responsabilità comune, perché nessuna famiglia debba affrontare da sola il percorso di cura di un figlio. La collaborazione con Fondazione Lottomatica rafforza questa rete e ci permette di essere ancora più vicini alle famiglie», afferma Roberto Mainiero, presidente di Peter Pan Odv.

Il modello si basa su un’équipe multidisciplinare che opera in collaborazione con le strutture sanitarie e con una rete di enti pubblici e del Terzo Settore. Nel 2025 l’associazione ha accolto 151 famiglie, erogato oltre 1.000 ore di supporto psicologico per adulti e bambini, realizzato più di 3.000 navette solidali e promosso 123 attività educative e di socializzazione. A rendere possibile il sistema di assistenza è stato anche il contributo di oltre 240 volontari, che hanno dedicato complessivamente 21.644 ore di attività.

Servizi alle famiglie

L’esperienza evidenzia come la presa in carico multidisciplinare rappresenti oggi un elemento sempre più rilevante nell’assistenza oncologica pediatrica. Se la qualità delle cure resta il presupposto imprescindibile, cresce infatti l’attenzione verso quei servizi che consentono alle famiglie di affrontare il percorso terapeutico riducendo l’impatto sociale, economico e psicologico della malattia.

In questa prospettiva si colloca anche il rinnovo del sostegno di Fondazione Lottomatica, orientato a consolidare un modello che integra intervento sanitario e accompagnamento social: «Sostenere per il secondo anno consecutivo Peter Pan Odv significa rinnovare il nostro impegno verso un modello di accoglienza che mette al centro l’intero nucleo familiare. I dati del Rapporto confermano che alla cura medica deve affiancarsi un supporto umano e psicologico strutturato. Per questo abbiamo scelto di continuare a sostenere un progetto che offre risposte concrete, personalizzate e continuative ai bisogni delle famiglie» dichiara Chiara Pomarici, segretario generale di Fondazione Lottomatica.

Il dato sull’isolamento dei caregiver evidenziato dal Rapporto FAVO apre infine una riflessione più ampia sul ruolo del welfare complementare nell’oncologia pediatrica. La collaborazione tra organizzazioni del Terzo Settore, imprese e sistema sanitario si conferma uno degli strumenti attraverso cui rafforzare una presa in carico capace di rispondere non solo ai bisogni clinici, ma anche alle conseguenze sociali della malattia.

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