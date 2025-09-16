Il gender pay gap è vivo e in buona salute. Nel 2025 le donne continuano a essere pagate meno degli uomini in quasi tutti i settori, ovunque nel mondo. E anche a parità di titolo di studio. Rispetto ai colleghi e compagni, seppure hanno la stessa laurea – condizione considerata alla base del “college wage premium”, il premio retributivo di chi completa percorsi superiori – i loro salari sono inferiori. Dai “blocchi di partenza”.

Indicava di recente il Financial times come nel Regno Unito le laureate partono in rincorsa dal momento in cui escono dall’università. Anche per lo stesso livello studio, i loro guadagni sono sorpassati da quelli dei laureati in più di quattro quinti delle materie. Sempre secondo la analisi del Ft, se hanno una laurea, entro cinque anni dal titolo di studio i lavoratori arrivano a un salario medio di quasi 35mila sterline. Alle stesse condizioni, la media per le lavoratrici è di 30mila e 400 sterline, oltre il 14%.

Se, poi, una volta si pensava che questo divario di genere fosse acuito dalla scelta delle discipline, i dati inglesi (ma non è difficile immaginare che la situazione sia comune anche in altri Paesi occidentali) indicano che dopo la laurea gli uomini «sono più propensi a dare priorità a una carriera redditizia e a guadagnare di più rispetto alle donne», anche se hanno effettuato studi identici. Se si guarda, per esempio, tra chi si laurea in matematica, i primi si orientano verso occupazioni nella programmazione – uno dei tra i meglio pagati in questi anni. Le seconde sono più propense a diventare insegnanti. A cinque anni dalla laurea, sullo stipendio annuale le donne arrivano a guadagnare mediamente circa 15mila sterline in meno.

Una forbice che si va restringendo (di poco)

La situazione nel Regno Unito non è affatto unica e la parità retributiva di genere resta lontana ovunque. Tanto che, secondo l’Institute for women’s policy research di fine 2024, negli Usa, per esempio, «se il progresso continua alla stessa velocità che ha tenuto negli due decenni, ci vorrà fino al 2088 (prima che) tutte le lavoratrici raggiungano l’equilibrio salariale con gli uomini».

Per quanto piccoli, comunque, ci sono stati negli ultimi decenni alcuni progressi. Se è vero infatti che, dati della banca mondiale, le donne in media guadagnano 77 centesimi per ogni dollaro che finisce nelle tasche dagli uomini, la forbice si sta (lentamente) restringendo. Negli Stati Uniti, su tutta la popolazione attiva dai 16 anni in su, si è passati da percentuali di compenso delle lavoratrici che erano il 65% rispetto a quelle dei lavoratori nel 1980, all’81% nel 2003. E all’85% lo scorso anno[1]. Secondo l’Economic policy institute, su base oraria, le donne nel 2024 venivano pagate il 18% in meno rispetto agli uomini[2]

In Uk, il divario retributivo di genere su tutta la popolazione attiva, a prescindere che si tratti di occupazioni full time o part-time, si attesta sopra il 13%. Considerando, invece, solo le occupazioni a tempo pieno, il gap si è ridotto di un quarto negli ultimi dieci anni. Arrivando (dati dell’ufficio nazionale per le statistiche) al 7% nell’aprile 2024, in calo dello 0,5% anche sulle rilevazioni dell’anno precedente.

Dall’altro lato della Manica, nell’Unione europea si ritrovano percentuali simili: il gender pay gap qui tocca il 12%. Una media che si è ristretta nel decennio 2013-2023 – per quanto di un misero 4%. Nonostante le grandissime differenze tra settori, titoli di studio e aree geografiche – in Lussemburgo lo scarto è quasi inesistente, anzi le donne sono pagate lo 0,9% in più, mentre in Lettonia la forbice sfiora il 20% – i dati per l’Europa confermano una tendenza: il divario cresce con l’avanzare dell’età dei lavoratori/lavoratrici. Seppure con andamenti diversi all’interno del continente, appare generalmente (molto) più basso a inizio carriera[3]. Per poi ampliarsi dai 35 anni in su.

Nello specifico, tra i 25 e i 34 anni, il gender pay gap massimo, registrato in Bulgaria, è del 16,8%, e il minimo ha il segno meno: -5%, in Belgio. Tra gli occupati 45-54enni, la disparità arriva a percentuali massime di oltre il 20%. Con il record della Svizzera (23,1%). A seguire Germania (22,8%), Repubblica Ceca (20,9%) e Ungheria (20,1%). La forbice continua poi ad allargarsi nella fascia oltre i 55 anni. In questo caso la differenza massima tra i compensi raggiunge il 26,3%, in Germania. A seguire i numeri registrati a Cipro (25,7%), Svizzera (25,2%) e Francia (21,4%). Secondo Eurostat: «Il divario retributivo di genere potrebbe aumentare con l’età a causa delle interruzioni di carriera che le donne potrebbero subire durante la loro vita lavorativa».

Un andamento simile appare anche negli Usa. Secondo i dati 2024, infatti, le lavoratrici tra i 25 e i 34 anni venivano pagate 95 centesimi/dollaro – in crescita rispetto agli 88 centesimi registrati vent’anni fa. Cifra che però scendeva a 85 centesimi, considerando tutta la popolazione attiva – per quanto, anche in questo caso, è aumentata nel tempo. Era 81 centesimi nel 2003.

La laurea per guadagnare meglio?

Accennavamo in apertura come anche le laureate soffrono di gap retributivi anche all’interno delle stesse classi di studio. In un mercato del lavoro particolarmente competitivo in cui tra le variabili si è aggiunto negli ultimi anni anche l’impatto potentissimo dell’ai, viene da chiedersi se laurearsi oggi rappresenti come in passato la stessa garanzia di migliore occupazioni e guadagno. Dati alla mano, prescindere dal genere, la situazione non sembra in effetti evolvere più su una linea altrettanto diretta.

Riportava il Financial times, come nel mercato occupazionale inglese, in cui il numero delle posizioni aperte ha raggiunto il record minimo negli ultimi sette anni, si assottiglia il cosiddetto “college wage premium” che un tempo distaccava anche significativamente le prospettive tra laureati e non-laureati. Negli Usa, la disoccupazione ha raggiunto il 6% tra i giovani con una laurea nella fascia 22-27 anni – record massimo dai tempi della pandemia. Cifra che appare, inoltre, peggiore rispetto allo stesso dato ma sulla popolazione generale (in questo caso si aggira attorno al 4%).

Detto questo, comunque, se non è tanto “il pezzo di carta” a garantire un’accesso facilitato a posizioni meglio pagate, avere un bagaglio di formazione elevato svolge un ruolo chiave per le donne, . Non solo per discutere più efficacemente di questioni di soldi sul lavoro – delle prospettive di carriera all’aumento dello stipendio. O riconoscere e far valere il proprio valore sul mercato – in base all’esperienza e al ruolo ricoperto. Ma anche proprio per aspirare a posizioni più alte e, in genere, meglio pagate. Ricordiamo infatti che le lavoratrici continuano a coprire meno le posizioni di manager, di Ceo o a sedere nei cda.

Ci vorranno decenni per arrivare a una situazione di (maggiore) equilibrio di genere. Anche se i tanti piani e programmi locali, nazionali e internazionali si muovessero in modo più rapido ed efficace di quanto stanno facendo. Perché certo sono imprescindibili le leggi per la trasparenza salariale – come la Direttiva europea che entrerà in vigore dal prossimo anno -, le politiche di sostegno alla famiglia – dai congedi parentali al supporto per la cura dell’infanzia e dell’età anziana. Le iniziative delle aziende in tema equità retributiva e di azione intenzionale a favore delle lavoratrici per permettergli anche di competere su un campo di gioco livellato.

Ma il tutto deve crescere in sinergia. E accompagnarsi all’evolversi di generazioni di ragazze sempre più preparate ad affrontare le nuove sfide e accogliere le opportunità del mercato occupazionale.

Le laureate in Italia

Dato per appurato che titoli di studio superiori possono offrire generalmente migliori guadagni, in Italia persiste chiaramente uno scarto in questo senso su diversi livelli. Senza entrare in considerazioni sui ruoli sociali tradizionali e la distribuzione dei carichi in famiglia, solo guardando ai numeri di lauree conseguite appaiono alcune criticità. Anche sul confronto con i vicini europei. Il bel Paese «sconta un forte ritardo nei livelli di scolarizzazione sia per la popolazione adulta sia per quella più giovane», si legge nell’ultimo Rapporto AlmaLaurea sul profilo dei laureati italiani. Secondo i dati, infatti, lo scorso anno, nella fascia 25-34 rappresentavano il 31,6% della popolazione, lontano dalla media Ue del 44,2%. E tra tutti, meglio solo della Romania – che ha una quota inferiore al 25%.

Per quanto comunque laurearsi aumenti la probabilità di occupazione e di stipendi più ricchi, esiste una differenza di retribuzione dopo la laurea che, oltre al genere, in Italia si evidenzia anche in base alla Regione di provenienza. Come illustrato qui in dettaglio, ottenere il titolo di studio per esempio sembra beneficiare in particolare le giovani donne del sud. Per quanto, non possiamo dimenticarlo, a un anno dal conseguimento della laurea il divario resta in tutti i casi sempre a favore degli uomini.

Un po’ come per le studentesse inglesi, le italiane che escono dalle università hanno stipendi inferiori praticamente da subito. E per il resto della loro vita lavorativa. Ne da un quadro il Rendiconto di genere 2024 dell’Inps. Secondo i dati, in termini generali, le lavoratrici sono pagate il 20% in meno rispetto ai lavoratori in quasi tutti i settori considerati. Con i picchi massimi registrati nelle professioni immobiliari (qui la differenza arriva al 39,9%), in quelle scientifiche e tecniche (35,1%) e nelle arttività finanziarie e assicurative (32,1%).

Si legge nel documento Inps: «sul valore delle retribuzioni medie giornaliere incidono, oltre all’inquadramento contrattuale, anche elementi come i trattamenti individuali, il lavoro straordinario e il part-time». E inoltre, la situazione cambia in parte, a vedere i numeri, se si considerano impieghi in ambito pubblico o privato. Nel primo caso, infatti, la differenza è inferiore e gli stipendi «soffrono meno il divario di genere anche se, per servizio sanitario e università e altri enti di ricerca gli uomini percepiscono oltre il 20% in più rispetto alle donne».

[1] Questi numeri si riferiscono al guadagno medio orario negli Stati Uniti per le lavoratrici come percentuale della media registrata, invece, tra i lavoratori.

>[2] Dati ricavati dopo aver tenuto conto di razza, etnia di appartenenza, età, stato civile.

>[3] Per quanto coprano la maggior parte delle nazioni europee, i dati Eurostat più recenti (2023) non includono le statistiche per alcuni stati Ue e non-Ue. Le percentuali riportate fanno riferimento ai Paesi come raccolte dall’istituto europeo di statistica.

