Aumentare le opportunità di inserimento lavorativo per adulti sullo spettro autistico e altre disabilità intellettive. E’ questo l’obiettivo del nuovo progetto “METAutismo” della Società Cooperativa Sociale Armonia Work sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. Nasce così il Laboratorio di Tutti per la trasformazione di prodotti ortofrutticoli a Moretta nella provincia di Cuneo.

Un’iniziativa che si unisce alle altre che già sul territorio cercano di dare un’opportunità occupazionale alle persone dello spettro autistico come Auticon, PizzAut, SbrisolAut. Il tema è compleasso perché se da una parte la creazione di società dedicate a questo scopo sono un primo passo in questa direzione, dall’altra è necessario lavorare anche nelle aziende già esistenti per creare una vera inclusione.

Il progetto METAutismo

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da ottobre a dicembre 2023 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alle contribuzioni di cittadini, imprese, della banca e delle società del gruppo. Grazie a questa iniziativa, è stato possibile creare e allestire il Laboratorio di trasformazione con attrezzature e risorse tecnologiche adeguate, per realizzare nuovi laboratori occupazionali. Le innovazioni permettono di supportare un maggior numero di persone adulte con disabilità intellettiva o nello spettro autistico, incrementare gli orari di apertura e offrire nuovi servizi di sostegno e formazione.

Nel dettaglio, i fondi raccolti hanno permesso di finanziare i lavori necessari a:

• ristrutturare e acquistare nuove attrezzature per il laboratorio di trasformazione, dove si svolgeranno i corsi e la trasformazione dei prodotti agricoli: una cella frigo, un forno, una bilancia, un agitatore per confetture, una riempitrice inox elettrica con dosatore professionale per vasetti ed una tappatrice automatica;

• ampliare il laboratorio di cartotecnica e acquistare nuove attrezzature, come telai e scaffali, permettendo l’inserimento di più persone;

• allestire, ristrutturare con nuovi mobili i laboratori di assemblaggio e ceramica: tavoli, sedie, scaffali, un tornio e nuovi stampi.

«Intesa Sanpaolo è in prima fila nel contrasto alle diseguaglianze e nella proposta di importanti opportunità di collaborazione con Cesvi, che ci supporta nell’individuare le migliori iniziative e monitorarne in modo trasparente risultati e impatto generato, abbiamo sostenuto attivamente il progetto METAutismo perché risponde al bisogno di assistenza ma anche di autonomia delle persone. Siamo orgogliosi dei risultati della raccolt a fondi dedicata, che ha superato gli obiettivi iniziali e oggi ci consente di dar vita a un’iniziativa così importante il territorio. Attraverso il programma Formula, abbiamo già realizzato 18 progetti in Piemonte per un totale di quasi 2 milioni di euro» commenta Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo.

I numeri

“METautismo” offre accesso alle attività del nuovo centro occupazionale a circa 100 persone, dai 16 anni in su, sia uomini sia donne, provenienti da tutto il territorio nazionale, che hanno bisogno di acquisire le competenze di base necessarie a entrare nel mondo del lavoro. I beneficiari residenti in provincia di Cuneo, presso le proprie famiglie o in strutture residenziali, sono stati segnalati dai servizi del Consorzio Socio Assistenziale, il Consorzio Monviso Solidale, il Dipartimento di salute mentale, il SERD, le scuole e il Polo Autismo.

«La cooperativa Armonia Work dal 2003 è impegnata nel territorio del cuneese per promuovere l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale delle persone con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità intellettive. Attiva anche tirocini e assunzioni di persone svantaggiate o fragili» dichiara Dos Santos Radmar, Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Armonia Work a.r.l. Impresa Sociale, che prosegue: «Il laboratorio della trasformazione ortofrutticola, in particolare, può essere una palestra per provare mansioni legate al mondo dell’agricoltura e della trasformazione nonché vendita e commercializzazione dei prodotti locali».

Il programma Formula

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. La Banca partecipa attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

«Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con circa 150 progetti sostenuti con oltre 17 milioni di euro raccolti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mir ata ed efficace» dichiara Roberto Vignola, vice direttore generale di Cesvi.

La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle direzioni regionali della banca, coadiuvate da Cesvi, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. Cesvi supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema Green, Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità.

