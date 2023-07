Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

UN Women e FIFA insieme per la Coppa del Mondo femminile FIFA in Australia e Nuova Zelanda 2023 per celebrare le capacità e i risultati delle squadre e delle giocatrici, per promuovere l’uguaglianza di genere nel calcio e prevenire abusi e discriminazioni dentro e fuori dal campo.

Al via la Coppa del mondo

Le stime indicano che il torneo, che si terrà dal 20 luglio al 20 agosto, dovrebbe essere visto da oltre due miliardi di persone, il più grande pubblico nella storia per un singolo sport femminile. Un’opportunità di celebrare i risultati delle donne nello sport e allo stesso tempo un’occasione per parlare di uguaglianza di genere .

“A livello globale, le giocatrici continuano a lottare con minori opportunità professionali, un enorme divario retributivo, meno sponsorizzazioni, meno tempo di trasmissione e condizioni di gioco disuguali. Quando le giocatrici hanno successo, affrontano regolarmente un contraccolpo tossico di abusi online e offline” si legge nel comunicato congiunto.

Per affrontare alcune di queste sfide e avanzare nel colmare il divario di genere nel calcio, la FIFA ha aumentato il montepremi per la Coppa del Mondo femminile 2023 a 150 milioni di dollari, il triplo rispetto al 2019, come parte di un piano per l’uguaglianza di genere in tre fasi. Inoltre sarà lanciata la campagna “Il calcio unisce il mondo”, che metterà in luce i principali problemi di uguaglianza di genere durante il torneo.

Unite for Gender Equality

Sotto questo ombrello, UN Women sta collaborando con la FIFA per chiedere un’azione a “Unite for Gender Equality“, per realizzare l’uguaglianza di genere come diritto umano fondamentale per un mondo pacifico e sostenibile; e “Unite for Ending Violence Against Women”, un appello per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze come la violazione dei diritti umani più pervasiva in tutto il mondo.

“Le donne che gareggiano in questa Coppa del Mondo sono modelli per ogni ragazza su questo pianeta. La loro forza e abilità sono fonte di ispirazione. Allo stesso tempo, questo torneo ci ricorda che ci sono troppe donne e ragazze escluse dal mondo dello sport, e che anche per coloro che vi partecipano subiscono troppo spesso trattamenti discriminatori e, anche in alcuni casi, abusi. La Coppa del mondo femminile ci mostra quanto si perde non solo loro ma il mondo intero quando non riusciamo a offrire a donne e ragazze le stesse opportunità di uomini e ragazzi. La nostra partnership con la FIFA, inclusa la campagna globale “Il calcio unisce il mondo”, riflette un serio impegno e l’ambizione di affrontarlo a beneficio di tutti” ha dichiarato il direttore esecutivo delle donne delle Nazioni Unite Sima Bahous.

I due inviti all’azione sulla parità di genere saranno promossi attraverso le fasce dei capitani delle squadre, i LED digitali a bordo campo, le grandi bandiere presentate in campo, gli schermi giganti negli stadi e i social media. “Unite for Gender Equality” sarà il messaggio principale della terza giornata (30 luglio-3 agosto 2023) e Unite to End Violence Against Women sarà il messaggio designato durante la semifinale (16 agosto 2023).

Altre cinque agenzie delle Nazioni Unite hanno aderito all’attivazione della causa “Il calcio unisce il mondo”, tra cui l’UNESCO, l’UNHCR, la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, il Programma alimentare mondiale e l’Organizzazione mondiale della sanità.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.

Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com