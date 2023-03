Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il cicloturismo in Italia ritorna a pedalare. Dai dati contenuti nel 3° Rapporto Nazionale Isnart realizzato per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio e promosso con Legambiente, emergono numeri parziali ma incoraggianti per l’anno appena concluso. Sono state circa 31 milioni le presenze attribuibili ai cicloturisti (italiani e stranieri), pari al 4% di quelle totali registrate in Italia fino allo scorso ottobre.

L’esempio dell’Umbria

Tra le regioni che hanno scelto di lavorare sulla propria offerta cicloturistica e che più di altre hanno sposato la rivoluzione gentile della bike economy, c’è anche l’Umbria. Avvolta nell’abbraccio di Toscana, Lazio e Marche, la regione cara a Jacopone e San Francesco, da secoli crocevia di esperienze, è conosciuta anche col soprannome di polmone verde d’Italia.

Soprattutto grazie a Madre Natura che la fa da padrone e ad una posizione geografica privilegiata che ne favorisce un ritmo di vita più lento, permettendo a chi la visita il privilegio di riappropriarsi del tempo. Non è un caso, quindi, che due realtà importanti come Bosch EBike Service (specializzata nella produzione e nello sviluppo di motori elettrici per bici a pedalata assistita) e RMS AcademyTech Hub (azienda italiana di ricambi ciclo e moto con una divisione dedicata alla formazione) abbiano scelto proprio l’Umbria come sede di un percorso congiunto di alta formazione rivolto agli specialisti del mondo delle due ruote.

Ad ospitare gli oltre 40 operatori di settore provenienti da tutto il centro Italia è stata Foligno (PG), unica città umbra ad avere la bandiera di Comuni Ciclabili® FIAB, riconoscimento della Federazione Nazionale Ambiente e Bicicletta aperto a tutti i Comuni d’Italia che promuovono infrastrutture e azioni per la mobilità in bicicletta.

Una piattaforma digitale di servizi



L’Umbria sta diventando una regione sempre più bike friendly, con chilometri di percorsi ciclabili che attraversano borghi medievali ricchi di cultura e tradizioni, città d’arte ed altrettanti sentieri ciclabili che percorrono vigneti e oliveti, fino ad arrivare alle vette dell’Appenino. Parliamo di un territorio in grado di offrire moltissimo al cicloturista, sotto tanti punti di vista: accoglienza, storia, natura ed enogastronomia. Pedalare in bicicletta da queste parti è un’esperienza da vivere, ricordare e magari ripetere. Da soli o in compagnia della famiglia o di amici che condividono la passione per le due ruote.

Per questo motivo, Bosch EBike Service e RMS AcademyTech Hub hanno stretto una partnership con la piattaforma digitale YouMobility, uno spazio web interamente dedicato al cicloturismo in Umbria che ospita una serie di servizi legati alla mobilità sostenibile. L’obiettivo è favorire, grazie ad una tecnologia condivisa, lo sviluppo del territorio, attraverso un network di realtà locali (noleggio biciclette, guide cicloturistiche e MTB, strutture ricettive, etc.) in grado di promuovere una mobilità slow e un turismo di prossimità.

Attraverso la sezione bike di YouMobility è possibile noleggiare la propria bicicletta scegliendo, in pochi clic, tra un’ampia gamma a disposizione suddivisa tra muscolari ed elettriche. Basta selezionare il luogo, la data, l’orario di partenza e di riconsegna della bici, e indicare il numero di partecipanti (distinguendo tra adulti e bambini) ed eventuali accessori o servizi.

Itinerari in bici e a piedi

Se avete voglia di riappropriarvi di un ritmo lento, rimanendo in ascolto di voi stessi e della natura, vi segnaliamo alcuni itinerari in Umbria da percorrere in bici e a piedi, in uno o più giorni. Potreste visitare, per esempio, i borghi delle due valli, un’area di territorio a sud di Perugia e a ovest di Foligno che comprende i Comuni di Torgiano, Bettona, Cannara e Collazzone, ricca di tracciati che attraversano strade di campagna, tra boschi, colline e valli alla scoperta delle eccellenze culturali, paesaggistiche, enogastronomiche ed artistiche di questo scorcio d’Umbria. Che si tratti di trekking o escursioni in mountain bike o gravel, tutti i percorsi sono adatti sia agli esperti che ai principianti.

Tappa quasi obbligata per gli appassionati dei viaggi in bici, è la Spoleto-Norcia, lungo il tracciato dell’ex ferrovia. Mentre per le famiglie con bambini, consigliamo anche la ciclabile della Nera, un itinerario breve e semplice ma non per questo meno affascinante.

Nonostante i suoi 12 km, il percorso si snoda lungo il fiume Nera, affluente del Tevere, che taglia il polmone d’Italia in due formando gole a precipizio di incredibile bellezza. In ultimo, mettete in agenda per il prossimo 28 Ottobre 2023 la prima edizione de La Grande Pedalata, un evento itinerante per le due ruote lungo la Fascia Olivata Assisi-Spoleto, paesaggio pedemontano appenninico di oltre 40 chilometri che abbraccia sei comuni dal grande patrimonio artistico: Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno e Spoleto.

In un momento storico dove è necessario compiere azioni concrete affinché la sostenibilità diventi una routine quotidiana, la piccola Umbria si adopera per trasmettere la consapevolezza che la mobilità ciclistica è un’alternativa sostenibile non solo a livello turistico ma anche nel quotidiano.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.

Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com