Chi sarà la calciatrice dell’anno? Lo scorso anno lo scettro era andato all’attaccante della Juventus e della Nazionale italiana Cristiana Girelli, che ha all’attivo oltre 300 gol in carriera. E in questa nuova stagione 2022-2023, la prima da professioniste per le calciatrice di Serie A, il primo gol è stato proprio il suo. Il primo gol femminile “professionistico” in Italia. Quest’anno le candidate a un titolo per il Gran Galà del Calcio AIC by Hublot e Bancomat (l’evento organizzato dalla Associazione Italiana Calciatori che eleggerà le migliori 11 calciatrici e i migliori 11 calciatori della stagione 2021-2022, votati dai loro colleghi) sono:

PORTIERI – Camelia Ceasar, Francesca Durante e Pauline Peyraud-Magnin

DIFENSORI – Elisa Bartoli, Lisa Boattin, Lucia Di Guglielmo, Maria Luisa Filangeri, Martina Lenzini, Elena Linari, Kathellen Sousa e Anja Stonsevold

CENTROCAMPISTE – Andressa Alves Da Silva, Arianna Caruso, Valentina Cernoia, Manuela Giugliano, Giada Greggi e Flaminia Simonetti

ATTACCANTI – Valentina Bergamaschi, Agnese Bonfantini, Sofia Cantore, Lana Clelland, Cristiana Girelli ed Emilie Havii

Fino al 12 ottobre, c’è ancora la possibilità di esprimere la propria preferenza per “VOTA IL GOL”, il sondaggio che decreterà il gol più bello della stagione 2021-22, sia al femminile che al maschile. Il premio sarà assegnato sulla base delle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere sul sito del Gran Galà del Calcio AIC tra una rosa di 10 gol del campionato maschile e 9 del campionato femminile, tutti selezionati dalla redazione sportiva della Rivista Undici.

Con oltre 45 mila voti complessivi raccolti fino ad ora, i gol più votati delle due categorie sono quelli di Martina Rosucci, Tatiana Bonetti e Linda Tucceri Cimini al femminile; e di Theo Hernández, Luis Alberto e Pellegrini al maschile.

Intanto il 10 ottobre la Nazionale italiana di calcio femminile sarà impegnata in un’amichevole contro il Brasile allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova, calcio di inizio alle 18.30. Si tratta di un test di alto livello contro le campionesse del Sudamerica, nona forza del ranking FIFA. I biglietti per assistere a Italia-Brasile sono in vendita presso le agenzie Vivaticket e sui siti internet figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con prezzi popolari e tariffe ridotte per le donne, i giovani e gli Over 65.

L’evento il 17 ottobre

Dopo la parentesi online causa pandemia, il prossimo 17 ottobre torna finalmente in presenza il tanto atteso Gran Galà del Calcio AIC by Hublot e Bancomat: l’evento esclusivo organizzato dalla Associazione Italiana Calciatori che eleggerà le migliori 11 calciatrici e i migliori 11 calciatori della stagione 2021-2022, votati dai loro colleghi in una serata di festa per il calcio italiano.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta qualche giorno fa a Milano presso la sede di Assolombarda. Ed è stato proprio il presidente Alessandro Spada a fare gli onori di casa: “Lo sport rappresenta per il nostro Paese un asset importante come rete sociale e come business, muovendo importanti risorse e creando posti di lavoro. Basti pensare che, secondo fonti FIGC, il calcio professionistico ha contribuito per quasi 1,5 miliardi di euro alla contribuzione fiscale e previdenziale dell’Italia nel 2019. E in Lombardia, in particolare, l’industria calcistica può contare su due tra le squadre più forti e conosciute nel mondo, ed è fondamentale metterle nelle condizioni di crescere con stadi di proprietà, superando i limiti che storicamente impediscono loro di poter competere ad armi pari sulla scena internazionale”.

Ad ospitare il Gran Galà del Calcio AIC sarà la nuova sede di Rho Fiera Milano che farà da cornice ad una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata grazie al menù ideato dallo chef Davide Oldani. La cerimonia di consegna, in diretta su Sky Sport, vedrà la conduzione di Federica Masolin affiancata dal “magico” co-conduttore Raul Cremona. E’ un debutto, quello calcistico, per la giornalista Sky da anni voce della Formula 1, che però non tradisce un po’ di emozione: “Sono veramente felice di poter raccontare un evento così importante come il Gran Galà del Calcio. E di farlo proprio nel suo decennale. Questo mi convince ancora di più di come, con preparazione e curiosità, le donne possano raccontare il mondo dello sport nelle sue espressioni più diverse”.

Soddisfatti anche Umberto Calcagno, presidente AIC e Demetrio Albertini, ex centrocampista di Milan e ideatore dell’evento: “Per me lo sport resta ed è creazione di emozioni – ha dichiarato l’attuale presidente del settore tecnico della FIGC – e questo Galà è emozionante per tutti: dai giocatori agli allenatori, dalle istituzioni agli addetti ai lavori. Tutti vogliono esserci. E poter ritornare in presenza dopo due anni, è una grande gioia. Anche per la presenza delle famiglie”.

“Questa serata esalterà soprattutto gli aspetti tecnici e sportivi – ha aggiunto il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori – perché premieremo due formazioni spettacolari votate per la maggior parte dai colleghi. Questo meccanismo di voto è un valore aggiunto perché ti premia chi ti sta accanto nello spogliatoio o i tuoi diretti avversari. Ecco perché il Galà è la festa del talento e di tutto ciò che di più bello può esprimere il calcio”.