Nonostante siano sempre di più le donne a scegliere percorsi di studio scientifici (il 54% secondo la ricerca realizzata da Ipsos per Save The Children), gli stereotipi di genere pesano ancora: le cosiddette materie STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) continuano a essere percepite come “poco adatte” a loro, sebbene la rivoluzione tecnologica che il mondo sta attraversando richieda con insistenza figure specializzate. I numeri parlano chiaro: in Italia, su 100 donne laureate, solo 17 hanno un titolo in discipline STEM, contro 35 uomini (Istat, 2021). Tanto che anche molte università sono scese in campo per attrarre talenti femminili.

“Il concetto di ‘Empowerment’ insiste sulla conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle relazioni personali, sia in quello della vita professionale e sociale” commenta Emanuela Raguso, group content manager della 24Ore Business School, che aggiunge: “Sono particolarmente orgogliosa di annunciare questa nuova iniziativa della Business School, che ancora una volta vuole mettere le sue studentesse al primo posto, proprio nella settimana dedicata alla riduzione del gender gap. Trasformare la passione in lavoro, costruire il successo sulla propria vocazione: è questo ciò che cerchiamo di insegnare e trasmettere ai nostri alunni ogni giorno, attraverso le iniziative concrete che stiamo adottando per rendere la nostra Scuola sempre più a misura di studente”.

Grazie all’accelerazione digitale intrapresa dalla 24Ore Business School, solo nel 2021 sono stati formati oltre 15.000 studenti. Una vera opportunità di maggior accesso ai percorsi educativi agevolato dall’incremento tecnologico, quindi, che la rende la prima Business School digitale italiana. Rispetto agli anni precedenti, i Master della 24Ore Business School, attivi anche in modalità digitale, sono cresciuti del +200%, portando a un aumento degli studenti che nel 2021 ha raggiunto le oltre 15.000 unità.

In occasione della settimana dedicata al Female Empowerment, 24Ore Business School annuncia la nascita di Women in STEM: l’iniziativa che prevede l’assegnazione di almeno 20 borse di studio totali che verranno assegnate a sostegno della carriera delle donne ritenute più meritevoli e più motivate a perseguire professioni “tecniche” e mettersi in gioco nei master full time, part time e on line dell’area Gestione di Impresa, Export e Internazionalizzazione, coordinata da Emanuela Raguso.

Per candidarsi alle borse è necessario inviare il proprio CV, completo di lettera motivazionale, entro le scadenze indicate di ciascun Master.