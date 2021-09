Appena prima del fischio finale della stagione di pallanuoto 2020-2021, Rosaria Aiello, centro boa dell’Orizzonte Catania, è diventata ambasciatrice del progetto GYM – Generate Your Muscle. È proprio il network di ricercatori e industrie biotecnologiche impegnati nello studio delle cellule staminali, basato tra Germania, Paesi Bassi e Belgio, a farmi incontrare la sportiva. E a scoprire, grazie alla nostra chiacchierata digitale, gli affetti e la tenacia di una vita di successi. Ultimo in ordine di tempo la (ennesima) conquista del campionato con l’Ekipe Orizzonte Catania. Primo posto questo che si aggiunge alle vittorie con la nazionale italiana: oro ai Campionati Europei di pallanuoto del 2012, argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e ai Campionati del Mondo 2017 e bronzo dei Campionati del Mondo 2015.

“La passione per la pallanuoto avviene in un momento in cui il nuoto non mi dava più soddisfazioni e volevo iniziare con uno sport di squadra, conosciuto grazie a mio fratello che lo praticava da anni. Ho iniziato a 12 anni e i sacrifici, la passione e l’impegno hanno reso possibile il sogno di giocare in prima squadra!”. Rosaria Aiello, cresce attorniata dallo sport: “la mia famiglia viene dal mondo della pallavolo, che tra parentesi ho provato, anche se con scarsi risultati. Nonostante questo, i miei genitori sono stati sempre presenti ma allo stesso tempo distaccati. Al mio fianco in ogni scelta, da grandi tifosi. Sono stati loro a darmi la forza di inseguire i miei sogni. Fortunatamente – racconta – non ho subito pregiudizi per essere un’atleta donna” diventando professionista. Ma ha ben presente le disparità economiche esistenti anche nel suo sport: “purtroppo noi donne pallanuotiste abbiamo pochi sponsor”.

Non certo però un limite per la Aiello atleta. “Non sarei la persona che sono oggi senza lo sport: ti aiuta fisicamente a mantenere una corporatura tonica e attiva. Mentalmente ad affrontare la vita al meglio, i problemi in modo più propositivo. Ti insegna a non arrenderti mai”. Atteggiamento necessario per qualsiasi pre-match. “La preparazione per una partita inizia dagli allenamenti ogni singolo minuto….impegnarsi come se fosse sempre un’olimpiade. Immaginare a ogni allenamento di giocare contro un’altra nazione, preparare dei movimenti appositamente per quella partita”. E fissare insieme alla squadra obiettivi a cui puntare, perché il team è fondamentale. “Programmiamo con il club all’inizio di ogni anno (dove vogliamo arrivare). Quando si gioca in serie A, per una squadra forte, i traguardi non solo sono quelli di vincere, ma anche lavorare sodo giornalmente, durante ogni allenamento; essere sempre disponibili per la squadra e per le compagne; sacrificarsi fuori e dentro l’acqua e mettere da parte i problemi, lasciarli alla porta della piscina”.

Nella sua carriera Rosaria non ha mai subito un infortunio, forse – sostiene – merito anche e proprio della preparazione e prevenzione costanti. Ma esattamente per questo, al livello a cui gioca da anni, capisce molto bene l’importanza del movimento. Specialmente per le persone affette da una disabilità muscolare. E oggi, in particolare quelle che fanno riferimento a GYM che Rosaria Aiello ha conosciuto grazie a Nefele Giarratana, sua fan oltre nonché una delle ricercatrici attivamente impegnata nella parte scientifica del progetto. “Penso che lo sport sia importantissimo per farle sentire parte di un mondo meraviglioso e per non lasciare che i loro problemi ai muscoli li facciano smettere di vivere. Ho avuto un brivido quando mi hanno parlato di della missione del progetto. Li sosterrei sempre, da qualsiasi parte del mondo”.

Da qui il parallelismo tra l’importanza di essere parte di un gruppo e la collaborazione internazionale dei ricercatori di Generate Your Muscle è immediato. “In uno sport di squadra ogni singola atleta è un anello di una catena ed è fondamentale per tenerla insieme e salda. Se solo un anello dovesse staccarsi o perdersi, la catena non funzionerebbe allo stesso modo. Nella vita se un gruppo di persone lavora per un obbiettivo con passione e amore è inevitabile raggiungere quell’obiettivo!”

Questo monito continua ad accompagnare Rosaria Aiello, che a 32 anni appena compiuti ha chiuso la carriera da professionista con un ulteriore scudetto e potrà dedicarsi ad allargare la sua famiglia e pianificare i prossimi obiettivi.

—

Il progetto GYM Generate Your Muscle, finanziato, tra gli altri, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, studia terapie che contrastino la perdita di massa e potenza dei muscoli. Il team internazionale di ricerca, composto da molti italiani, fa capo al Transnational cardiomyology laboratoory, Stem Cell Institute di Leuven, in Belgio, guidato dal professor Maurilio Sanpaolesi (di recente diventato anche docente universitario alla Sapienza di Roma). Gli studi effettuati si basano sull’utilizzo di cellule staminali per la riparazione e rigenerazione dei tessuti muscolari. Il cuore dell’iniziativa è basato al centro dell’Europa in un’area nota anche per le sinergie positive tra ricerca e produzione in particolare di prodotti per la medicina riabilitativa.

***

