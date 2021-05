Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Le stelle sono così tante che ognuno di noi ne ha una. Non ci resta che cercarla, metterci in cammino e raggiungerla quasi che la vita sia un lungo viaggio per arrampicarci anche più su, laddove battono forte le nostre aspirazioni. “Oltre le stelle più lontane” racconta come Amalia Ercoli-Finzi e la figlia Elvina hanno trovato la loro strada per la felicità e la completa realizzazione in un libro a due voci pieno di grazia, di storie curiose e di inviti a perseverare.

Amalia, classe 1937, è stata la prima donna a laurearsi in Ingegneria aeronautica in Italia (1962). Erano solo 5 donne su 650 iscritti quell’anno al Politecnico di Milano in un’Italia affacciata sul boom economico ma ancora gravata dal peso di retaggi antifemminili. Rari gli incoraggiamenti durante la giovinezza – ricorda Amalia -, il mantra era che le donne non erano destinate a fare grandi cose nella vita: “È stato così che ho iniziato la mia personale guerra di affermazione, la mia guerra del fare”. E il suo fare è diventato una carriera piena di luce: accademica, ricercatrice, consulente della Nasa, dell’Asi e dell’Esa, Signora delle comete e “mamma” della missione Rosetta, il cui obiettivo era lo studio dell’origine delle comete.

La professoressa Amalia, fra calcoli astronomici, lezioni in aula e missioni all’estero, ha trovato il tempo per tutto: la carriera, la famiglia, i suoi cinque figli, tra i quali Elvina, l’altra voce narrante del libro. Elvina, classe 1976, doppia laurea in ingegneria e dottorato di ricerca in Ingegneria nucleare, lavora nel più grande gruppo mondiale che produce lenti e occhiali, è mamma di due bimbe e racconta la sua infanzia: un percorso di assenze – mamma rischiava di arrivare tardi a prenderla a scuola ma lei aveva trovato un bellissimo libro di matematica -, di giochi con i fratelli che inventavano per lei dondoli con le rotelle o trampoli da vendere al miglior offerente e di insegnamenti paterni: “Non perdere tempo dietro alle vecchie foto! Inseguire i ricordi non solo è inutile, ma è anche rischioso: il rischio è quello di paralizzarsi. E se ti paralizzi, non fai. La prima cosa è fare, e, quando fai, vai bene”.

Amalia ed Elvina hanno infanzie diverse: sotto le bombe e fra gli spaventi della guerra, la mamma, che allora non si lasciava scappare alcun ingranaggio da smontare e rimontare; con gli occhi pieni delle storie di grandi scienziati russi appassionati del cosmo, la figlia. Percorsi diversi, eppure così simili per umanità e nel desiderio di guardare più in alto, coscienti delle grandi opportunità offerte dalle discipline Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

A dieci anni, Amalia confida alla sorella Elvina (anche lei) tutto l’amore che prova per lei, eppure loro due, bimbe, sono solo un piccolo frammento nell’universo: “In quel momento mi resi conto per la prima volta che eravamo eccezionali. Avevamo cervello e cuore, cioè intelligenza e sentimento. Con questo patrimonio avremmo potuto fare cose straordinarie e diventare ‘padrone dell’universo’. Bastava imparare a guardare oltre le stelle più lontane”. E per raggiungerle la meta conta tanto “la stima di sé, quel tesoro che si accumula piano piano e con tanta fatica e che va tenuto ben stretto fra le mani”.

Le pagine scorrono: ci sono i segreti di una valigetta verde e il fascino della dama del Pollaiolo al Museo Poldi Pezzoli di Milano e, fra le voci femminili di casa, eccone una nuova, quella di Micol, figlia di Elvina e nipote di Amalia che la rassicura: “L’importante è che nella tua vita ci siano sempre tre ingredienti fondamentali: fiducia nelle tue capacità, una buona dose della tua sensibilità e una curiosità ben allenata. Questa, per me, è la ricetta della felicità”.

Già, la felicità. Chimera, sogno, stato della mente: per Margherita Hack, signora delle stelle, era una bicicletta sulla quale lasciarsi andare a pensieri e confessioni. Roberta Balestrucci Fancellu e Laura Vivacqua raccontano l’astrofisica (1922-2013) attraverso un viaggio sulle due ruote in cui al marito Aldo confida tutto il suo amore per il cosmo, spiegando – a misura di ragazzini – la teoria della relatività di Einstein, l’esistenza di forme di vita extraterrestre o come nascono e muoiono le stelle. Siamo al confine del conosciuto, in quello spazio dove si possono coltivare i semi del sogno.

A Margherita Hack e al suo amore per la bicicletta offre un tributo anche Simona Baldelli, autrice di “Alfonsina e la strada”, storia dell’unica donna, Alfonsina Strada, che ha partecipato a un Giro d’Italia. Nata a Castelfranco Emilia nel 1891 in una famiglia ricc a di figli e povera di risorse e di futuro, le sta stretto quel mondo piccolo piccolo e, sull’onda argentata della luna, una notte “ruba” la bici del padre. Sente di volare, annusa la libertà. Diventa corridora e tutti la insultano: lei, una donna, in pantaloncini, sulla bici, una poco di buono.

Si sposa a 14 anni per scappare da questa prigione di pregiudizi e il marito, Luigi Strada, è il primo a credere in lei: “Non scendere mai, Fonsina”, le ripete. Corre il Giro di Lombardia del 1917 e del 1918, ma la guerra uccide anche lo sport e Alfonsina si dedica agli spettacoli nei circhi. Nel 1924, riesce ad ottenere l’ok per correre il Giro d’Italia con gli uomini: 12 tappe per oltre 3.600 chilometri. C’è chi la insulta lungo il percorso, chi invece la riconosce perché ormai è un personaggio da cinegiornale. I momenti di debolezza in cui lasciare tutto sono tanti ma Alfonsina è partita per dimostrare a se stessa che sa andare oltre i limiti.

Il libro di Simona Baldelli non è scritto per ragazzini, come i due precedenti che abbiamo ricordato, ma molte pagine hanno una tale carica di avventura e di voglia di vincere da essere perfette per sognare. Ad Alfonsina ripetevano che avrebbe fallito, che era sbagliata, incompleta, un avanzo di altro, eppure, quando durante l’ottava tappa, da L’Aquila a Perugia, il manubrio della sua bici si spezza e riesce a sostituirlo con un manico di scopa, prova la contentezza di chi finalmente si riconosce nella propria unicità. Alfonsina sfreccia in bicicletta ancor oggi, accanto a noi, soprattutto nei giorni più difficili: ci porta sulla canna della bicicletta perché vediamo che “per tutti c’è una possibilità di bellezza” e il sogno di essere felici.

***

Titolo: “Oltre le stelle più lontane”

Autrici: Amalia Ercoli-Finzi ed Elvina Finzi

Editore: Mondadori

Prezzo: 16 euro

Titolo: “Margherita Hack. In bicicletta fra le stelle”

Autrici: Roberta Balestrucci Fancellu e Laura Vivacqua

Editore: Becco Giallo

Prezzo: 17 euro

Titolo: “Alfonsina e la strada”

Autrice: Simona Baldelli

Editore: Sellerio

Prezzo: 17 euro

***

