Maya Weug a 16 anni si è già guadagnata il suo posto nella storia. La giovane nata in Spagna da mamma belga e papà dei Paesi Bassi è infatti la prima pilota a entrare nella Ferrari Driver Academy. Maya Weug è stata scelta, in una rosa finale di quattro candidate, dopo l’ultima prova del programma FIA “Girls on Track – Rising Stars”, l’iniziativa voluta dalla FIA Women in Motorsport Commission, in collaborazione con la FDA, che intende promuovere l’automobilismo femminile e supportare i talenti più promettenti di età compresa fra i 12 e i 16 anni nel loro percorso verso una carriera da professionista.

«Ricorderò questa giornata per sempre! Sono fuori di me dalla gioia per il fatto di diventare la prima pilota della Ferrari Driver Academy. La vittoria nella fase finale del programma FIA mi fa capire che ho fatto bene a inseguire il mio sogno in questi anni», sono state le prime parole di Maya Weug dopo la vittoria. «Darò tutta me stessa per dimostrare alle persone che hanno creduto in me che merito di indossare i colori della Ferrari Driver Academy e non vedo l’ora di essere a Maranello per iniziare la preparazione alla mia prima stagione in monoposto», ha aggiunto.

Maya ha ereditato la passione per il motorsport dal padre ed è salita su un kart per la prima volta a sette anni, innamorandosene. A Natale 2011 ha ricevuto in dono un kart tutto suo e da quel momento nulla è più riuscito a staccarla dalle competizioni. Di se stessa racconta di essere molto determinata e di amare l’adrenalina e l’atmosfera, unica, che la gara le trasmette. Afferma anche di mettere grande passione in tutto ciò che fa cercando di imparare e migliorare a ogni occasione.

Il suo pilota preferito è anche lui un ex allievo della Ferrari Driver Academy, l’attuale titolare della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc. Dopo aver sostenuto le prove per la fase finale della selezione sulla pista di Fiorano tra l’11 e il 15 gennaio, la giovane atleta farà ritorno a Maranello tra pochi giorni per partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico 2021. L’attende un intenso programma di addestramento che comprende la partecipazione a una delle serie dell’F4 Championship Certified by FIA.

«Questo è un momento memorabile nella carriera di Maya Weug: mi congratulo con lei e con le altre finaliste. Il programma FIA Girls on Track – Rising Stars è chiave per il nostro impegno nel supportare la diversità di genere nel nostro sport. Ringrazio la Ferrari Driver Academy e tutti i partner che hanno deciso di sposare questa iniziativa così innovativa», ha dichiarato Jean Todt, presidente FIA (Federazione internazionale dell’automobile).

«È un momento fondamentale nella storia della Scuderia Ferrari e della sua Academy, la FDA, nata nel 2009 per forgiare i futuri piloti di Formula 1 della nostra squadra. L’arrivo di Maya rappresenta un segno tangibile dell’impegno della Scuderia per rendere il motorsport sempre più inclusivo, nel solco di quella campagna – contraddistinta dall’hashtag #weraceasone – che vede unita tutta la Formula 1 e i suoi protagonisti», ha aggiunto Mattia Binotto, Team Principal e Managing Director Scuderia Ferrari.

«Siamo molto felici di dare il benvenuto a Maya nella Ferrari Driver Academy. Di lei ci ha colpito la dedizione e la preparazione sia sotto il profilo atletico che sotto quello dell’approccio alla competizione», ha continuato Marco Matassa, direttore Ferrari Driver Academy, spiegando che «nonostante la limitatissima esperienza in monoposto ha dimostrato una buona velocità e padronanza del mezzo cui ha saputo aggiungere una notevole capacità di apprendimento che le ha permesso di mettere subito in pratica i consigli che le sono stati dati. Questo atteggiamento, insieme alle indicazioni che ci ha fornito nelle attività in pista e non, oltre che al carattere aperto e determinato, ci hanno fatto capire che Maya è pronta per iniziare la sua avventura con noi nella FDA».

Le altre finaliste erano la francese Doriane Pin, 17 anni appena compiuti, e le brasiliane Antonella Bassani, 14, e Julia Ayoub, 15 e, dal momento che tutte e quattro hanno offerto ottime prestazioni, Ferrari ha deciso di offrire alle altre tre ragazze un test con una 488 Challenge EVO, la vettura da oltre 700 cavalli protagonista del campionato monomarca Ferrari Challenge che è organizzato su tre serie continentali (Europe, North America e Asia-Pacific) e su una regionale dedicata alla Gran Bretagna. Saranno presto aperte sul portale della FIA Women in Motorsport Commission le iscrizioni per la seconda edizione del programma FIA “Girls on Track – Rising Stars”. Il processo dunque ripartirà e tra alcuni mesi arriveranno a Maranello altre quattro ragazze, una delle quali diventerà la seconda pilota a entrare a far parte della Ferrari Driver Academy.