Venerdì 22 gennaio una ragazza entrerà per la prima volta nella storia a far parte della Ferrari Driver Academy. Quel giorno alle 16.30, verrà annunciato il nome della vincitrice del programma FIA Girls on Track – Rising Stars, l’iniziativa voluta dalla FIA Women in Motorsport Commission che ha come obiettivo promuovere l’automobilismo femminile e supportare le ragazze di maggior talento di età compresa fra i 12 e i 16 anni nel loro percorso verso una carriera da pilota professionista. Il nome verrà scelto tra le quattro finaliste: le brasiliane Julia Ayoub (15 anni) e Antonella Bassani (14), la francese Doriane Pin (16) e Maya Weug (16), olandese nata in Spagna da madre belga e papà olandese. L’annuncio verrà fatto in diretta sulle piattaforme social della Ferrari Driver Academy e della FIA Women in Motorsport Commission.

Le quattro ragazze sono state selezionate dagli esperti FIA (Fédération Internationale de l’Automobile, Federazione internazionale dell’automobile in italiano) al termine di un processo in quattro fasi svoltosi prevalentemente al Circuit Paul Ricard, in Francia, al quale inizialmente hanno partecipato ragazze indicate da 145 differenti autorità nazionali. La prova finale si è svolta a Maranello e si è conclusa il 15 gennaio, dopo cinque intense giornate, nelle quali le protagoniste hanno vissuto una full immersion nell’universo dell’Academy.

Le giovani aspiranti pilota sono state impegnate in una serie di prove di valutazione per esaminare le capacità reattive e di resistenza di ciascuna, le loro attitudini, le caratteristiche fisiche e la predisposizione mentale alla gestione di una vita sportiva intensa, dentro e fuori la pista. Le ragazze si sono anche cimentate al simulatore e nelle ultime due giornate si sono dedicate unicamente alla guida in pista a Fiorano, al volante di una monoposto di Formula 4 equipaggiata con gomme Pirelli identiche a quelle in uso nel campionato italiano. La decisione finale verrà presa da una commissione tecnica della Ferrari Driver Academy.

La Ferrari Driver Academy è il programma della Scuderia di Maranello dedicato ai giovani piloti. Nata alla fine del 2009 ha avuto come primo alunno Jules Bianchi, scomparso prematuramente nel 2015. Tra i nomi più celebri passati per l’Academy c’è quello di Charles Leclerc, attuale pilota di Formula1 proprio con la Rossa. La Fda non è solo una scuola di pilotaggio ma una accademia nella quale i ragazzi vengono formati sia fisicamente sia nelle discipline che saranno loro utili nel corso della carriera nel motorsport. Del programma di studi fanno parte le lezioni sulle regole dell’automobilismo sportivo, quelle sulla storia dell’azienda e la consulenza legale.