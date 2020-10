Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Non si ferma più il Sassuolo e non si ferma più la stella Bugeja. Si apre con lei la sesta giornata di Serie A femminile e con le sue giocate da far girare la testa. La squadra di Piovane batte agevolmente la Florentia 3 a 0 e la 16enne Maltese segna l’ultimo gol con una giocata sorprendente.

Il sabato si conclude con i successi di Roma ed Empoli. Le giallorosse reduci da un deludente pareggio contro l’Inter, riescono ad avere la meglio su San Marino non senza grandi sofferenze. Ogni vantaggio della Roma è seguito da un pareggio immediato. Doppietta per l’attaccante spagnola Paloma Lazaro e doppietta anche per Raffaella Barbieri. Alla fine la decide Annamaria Serturini all’88esimo.

L’Empoli ritorna al successo dopo le 3 reti subite dal Milan e lo fa di misura contro il Napoli grazie alla sua numero 10 Norma Cinotti.

È, però, soprattutto il week end del calcio milanese. Derby maschile sabato e derby femminile domenica. Esattamente come per gli uomini, anche le donne riescono a imporsi sull’Inter. Le rossonere di Maurizio Ganz passano in vantaggio con Natasha Dowie, l’attaccante inglese che in carriera ha segnato più di 200 gol. L’Inter trova però subito la forza di reagire e pareggia con la solita Gloria Marinelli, questa volta di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione.

È ancora Marinelli a sfiorare il 2-1 per l’Inter con una galoppata che lascia sul posto la difesa rossonera, ma poi davanti a Korenciova, la 7 nerazzurra fallisce la rete del possibile vantaggio. E allora come nei migliori cliché: gol sbagliato, gol subito. Il Milan torna, infatti, avanti poco dopo ancora con Dowie che sfrutta un’incertezza di Roberta Aprile in presa alta e di testa la anticipa per il nuovo vantaggio rossonero. Le nerazzurre di Sorbi dimostrano di essere in fiducia e non si lasciano abbattere. Ma al Milan bastano 3 minuti per aumentare le distanze, bellissima azione corale con Federica Rizza che serve Valentina Giacinti in area ed è 3-1. Nel secondo tempo arriva anche il 4-1 di Dominika Conc che sugli sviluppi di un corner si ritrova il pallone sul destro e a giro sul secondo palo segna un gol bellissimo. L’Inter potrebbe ridurre lo svantaggio con il calcio di rigore per un fallo netto di Rizza su Marinelli. Ancora la 7 rossonera contro Mária Korenciova che è felina nell’intuire e respingere la conclusione dagli 11 metri. Finisce così con un week end all’insegna dei colori rossoneri.

A chiudere la sesta giornata la vittoria agevole della Juventus per 4 a 0 sul Bari. Arianna Caruso porta avanti le bianconere, il raddoppio è di Cristiana Girelli sempre più in vetta alla classifica delle miglior marcatrici stagionali con 7 gol. Il 3-0 arriva con una sontuosa punizione di Valentina Cernoia che di sinistro disegna calcio. Il definitivo poker lo cala Andrea Staskova con la sua prima rete in stagione.

Delusione infine per la Fiorentina che dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, perde anche contro il Verona. Valery Vigilucci causa un calcio di rigore e viene espulsa. Dal dischetto Asia Bragonzi non sbaglia il gol dell’1-0 che basta per dare i tre punti al Verona.

La Juventus dopo 6 giornate è in vetta alla classifica a punteggio pieno con 18 punti. A meno due il Sassuolo e a 15 punti, terzo, c’è il Milan. Quarto l’Empoli a quota 12 e quinta la Roma a 11. Male la Fiorentina: con soli 9 punti è sesta. Il Napoli resta a zero punti, dietro a Pink Bari e San Marino che rimangono a quota tre.

Il campionato tornerà nel week end del 7/8 novembre, prima c’è il delicatissimo impegno con la Danimarca nella gara d’andata che può valere un pass per gli Europei. Si giocherà il 27 ottobre a Empoli. Mentre domenica 1 novembre le squadre di club scenderanno in campo per i rispettivi impegni della seconda giornata di Coppa Italia.