Seconda giornata del campionato femminile di Serie A, che vede imporsi le gerarchie che ci si aspettava: Juventus, Milan e Fiorentina viaggiano a punteggio pieno.

Negli anticipi del pomeriggio di sabato vince la Florentia contro il Verona grazie a un gol di Sofia Cantore, attaccante in prestito dalla Juventus e la scorsa stagione proprio al Verona con 14 presenze e 3 gol. Vince anche il Milan di Maurizio Ganz che travolge 5 a 0 San Marino mettendo in mostra i nuovi acquisti a partire da Laura Agard. L’ex difensore centrale della Fiorentina sblocca il risultato con una splendida punizione dal limite. Poi è doppietta per la scozzese Christy Grimshaw e per l’attaccante inglese Tasha Dowie.

Nella serata di sabato a Vinovo va in scena un match a dir poco spettacolare. Juventus-Empoli è un vero spot per il calcio femminile. La partita è splendida: ritmi alti con intensità e giocate di assoluto livello. Finisce 4-3 per le bianconere grazie al gol su rigore di Cristiana Girelli, che fa doppietta dagli 11 metri. Due gol anche per una ritrovata Barbara Bonansea. Nell’Empoli a segno Arianna Acuti, Elisa Polli e Cecilia Prugna dal dischetto.

Domenica pomeriggio di conferme negative per l’Inter che in due partite prende 8 gol e ne segna soltanto 1. La squadra di Attilio Sorbi perde anche contro il Sassuolo che sblocca il risultato in apertura con Martina Tomaselli. Poi è doppietta per Valeria Pirone che la settimana scorsa aveva regalato il pareggio alle neroverdi contro la Roma. A segno per la squadra di Piovani anche Kamila Dubcova, mentre per l’Inter in gol Caroline Moller.

Vince anche la Roma a Trigoria imponendosi sul Bari per 2-0. Partita arcigna per le giallorosse di Betty Bavagnoli che riescono a sbloccarla solamente al 70esimo con il rigore conquistato da Paloma Lazaro e segnato da Andressa. Ci pensa poi la stessa Lazaro a chiudere il match sul 2-0 nel finale.

A punteggio pieno la Fiorentina che dopo aver battuto l’Inter alla prima, sconfigge in rimonta il Napoli neo promosso. Emma Errico su punizione apre la partita, poi è Daniela Sabatino show: tripletta dell’attaccante azzurra inframmezzata da un autogol di Chiara Groff e dalla rete di Marta Mascarello (seconda consecutiva). Nel finale il Napoli accorcia con l’attaccante greca Despoina Chatzinikolau, ma finisce 5-2 per la Fiorentina.

Nella serata di domenica si è giocata anche la finale di Women’a Champions League con il successo del Lione sul Wolfsburg. La squadra di Vasseur vince 3-1 con le reti di Eugénie Le Sommer, Saki Kumagai e Sara Gunnarsdottir (per il Wolfsburg accorcia sul 2-1 Alexandra Popp) e conquista la settima Champions League della propria storia. Ma non solo. Per il Lione è anche il quinto triplete della storia, il secondo di fila. Quest’anno le francesi hanno vinto – oltre alla Champions – anche Campionato, Coppa di Francia e Supercoppa.