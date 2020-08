Click to share on Twitter (Opens in new window)

Circa 2 donne su 3 che vivono nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) aspirano ad avere un’impresa, ne hanno attualmente una o ne hanno avuta una in passato. E’ uno dei dati che emerge dalla ricerca “Women and entrepreneurship”, realizzata dalla società di ricerca One Poll e promossa da Herbalife Nutrition, che svela le motivazioni che spingerebbero le donne ad avviare un’attività imprenditoriale in proprio, raccontando anche le sfide e le difficoltà quotidiane che, invece, incontrano spesso sul luogo di lavoro. Il sondaggio è stato condotto dal 18 marzo al 7 aprile di quest’anno, su un campione di 9mila donne in quindici Paesi di diverse aree del mondo: APAC (2.000), Brasile (500), EMEA (1.500), Messico (500), SAMCAM ( 2.500) e gli Stati Uniti (2.000). Cinquecento le donne italiane intervistate. Qual è il principale vantaggio nell’avviare una attività in proprio?

Per molte la motivazione più forte è veder concretizzare una propria passione. Ma dalla ricerca emerge anche come l’avvio di una impresa sia per tante delle intervistate un modo per raggiungere una parità retributiva rispetto alla controparte maschile, che non viene percepita come possibile in altre professioni, e di sottrarsi a un trattamento ritenuto iniquo in altri ruoli professionali. Questo è soprattutto vero in Italia e Spagna.

Di nuovo, parlando sempre di area EMEA la maggior parte delle intervistate ha affermato di voler contribuire a rompere il famoso soffitto di cristallo anche attraverso l’attività imprenditoriale, concordando su più punti: nel mondo del lavoro le donne devono lottare di più per avere le stesse opportunità degli uomini, esiste una discriminazione legata alla maternità per cui alle donne è delegata la maggior parte dei compiti di caregiver, cosa che ostacola la carriera. Ancora, la maggior parte delle intervistate ritiene che questo tema non sia preso seriamente dai superiori né dai colleghi uomini.

E non a caso, quasi la metà del campione EMEA ha dichiarato di aver ritardato la nascita dei figli per timore che questo influisse negativamente sulla propria carriera. Infine, la maggior parte delle donne ha convenuto di “avviare / voler avviare un’impresa per essere un modello di ruolo per le donne / ragazze giovani”.

Chi invece ha rinunciato a mettersi in proprio ha dichiarato di averlo fatto perché scoraggiata dalla sensazione che ci fossero troppi ostacoli per partire, primo tra tutti il reperimento dei finanziamenti per l’avvio iniziale.

Se zoomiamo sull’Italia, notiamo che le intervistate del nostro Paese sono forse le meno propense a intraprendere o mettersi in proprio e in effetti hanno fatto pochi o nessun passo verso quella direzione. Perché? A guardare le risposte, risultano quelle che percepiscono più barriere all’ingresso, tra queste soprattutto i costi per partire ma anche gli aspetti finanziari della gestione del business, la mancanza di supporto e di conoscenza del mercato, una carente educazione alla gestione di una attività d impresa, l’incertezza rispetto alle entrate economiche di una attività indipendente.

Eppure “Empowering” e “Inspiring” sono le due parole maggiormente associate all’imprenditorialità, anche dalle donne del nostro Paese coinvolte nell’indagine. Forse è da qui che bisogna partire, lasciarsi ispirare per trovare il coraggio di passare all’azione.