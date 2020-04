Click to share on Twitter (Opens in new window)

Va bene, siamo (forse) in parte riusciti ad impostare nuove regole di convivenza famigliare, per questo periodo di sedentarietà forzata. Ma abbiamo pensato anche a noi stesse? Siamo riuscite a ritagliare degli spazi dedicati solo a noi in questa nuova organizzazione, che ci vede anche educatrici e più o meno improvvisate massaie? Perché questo delicato equilibrio tenga, dobbiamo essere prima di tutto noi in equilibrio, come persone e come professioniste. A partire da una consapevolezza: in casa tendiamo a “strafare” e già in tempi “normali” dedicavamo in media 4 ore al giorno ai lavori domestici – il doppio rispetto ai nostri compagni o mariti (Fonte Ocse Family Database, 2019) – figuriamoci ora, quindi attenzione!

Se siamo volenti o nolenti “angeli del focolaio” in questo periodo, occhio a non precipitare. Come? Ritagliando del tempo dello spazio e delle relazioni solo per sé.

Partiamo dal tempo: anche poco ma tutti i giorni, per fare le cose che ci fanno sentire bene, a posto con noi stesse. Per esempio: entro le 9 i figli devono tutti essere davanti al PC per l’home schooling, con connessione verificata, pagine stampate, e compiti caricati? Ok, allora rassegniamoci a questo nuovo ritmo – che ci impedisce di fare “come prima”, dal caffè con le amiche alla corsa al parco alle 8 – ma ritagliamoci lo stesso un prezioso momento, magari più tardi per vestirci, perché no truccarci e fare un po’ di esercizio. Potrebbe essere più divertente del previsto: ci sono diverse app come InKin o Fitocracy dove potete condividere gli allenamenti e i risultati ottenuti con gli altri utenti, anche con un sano spirito competitivo. E chissà che finita la quarantena non li possiate incontrare, unendo l’utile al dilettevole come ammicca la piattaforma dal nome evocativo, Sweatt.

Ma anche lo spazio è importante, soprattutto quando dobbiamo lavorare. Se con qualche sacrificio il o i figli hanno la propria stanza, non è detto che noi abbiamo a disposizione uno studio, o uno spazio dedicato al silenzio e alla concentrazione. Di questi tempi il salotto è peggio del corso cittadino all’ora dello struscio il sabato pomeriggio, tra Tv videogiochi spuntini e altri adulti lavoranti. Quindi come fare? Armatevi di un po’ di pazienza e fantasia e immaginate nuove soluzioni. Per esempio un tavolo “volante” in camera da letto, o il cartone dell’ultimo ordine Amazon a mo’ di separé in quella parte di ingresso o corridoio che non avete mai saputo come usare. Chiudete gli occhi e immaginate di poter dire: “No adesso no, non si può entrare”. Vi sentite già meglio? State correndo a copiare il cartello che vostro figlio adolescente ha appeso fuori da camera sua? Allora siete pronte per passare all’azione. Non sarà “come prima”, non potrete avere tutta la giornata 9-17 a disposizione per lavorare, o almeno ci saranno più pause, ma proprio per questo è importante segnare il territorio e rivendicare che quando invece state lavorando, non ce n’è per nessuno.