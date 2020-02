Click to share on Twitter (Opens in new window)

Leonie von Hase è appena stata eletta Miss Germania 2020. Cosa ha di particolare? Molte, moltissime cose. La prima è che ha 35 anni, un’età decisamente sopra la media di qualsiasi Miss. In secondo luogo non è sposata ma è mamma: di un bambino di tre anni. In terzo luogo non vuole fare la modella ma ha già alle spalle un discreto successo come imprenditrice. In quarto luogo ha sfilato in tailleur pantalone nero, e non in costume.

Una Miss rivoluzionaria, insomma. Potremmo quasi dire la prima Miss femminista. Come è potuto succedere che in Germania la vittoria andasse a una donna del genere? È semplice: dopo 60 anni, gli organizzatori del concorso hanno cambiato le regole del gioco. In primo luogo, alle selezioni quest’anno potevano candidarsi donne tra i 18 e 35 anni. Ma, soprattutto, le finaliste sarebbero state giudicate non solo per il proprio aspetto, ma anche per il proprio carattere, la propria personalità, la propria storia.