La WNBA ha anche ospitato il debutto in parallelo di Unrivaled, una nuova lega di basket femminile 3 contro 3 avviata nel 2025 con sei squadre. Con un calendario concentrato tra gennaio e marzo, periodo in cui la WNBA è ferma, Unrivaled ha permesso alle migliori giocatrici americane di restare attive tutto l’anno, attrarre nuovi investitori e testare un formato di gioco più spettacolare e adatto ai contenuti brevi. La prima stagione si è chiusa con il titolo al Rose Basketball Club, guidato da Angel Reese e Chelsea Gray. Royal Caribbean ha guidato la classifica degli inserzionisti per efficacia, mentre Wayfair si è distinta con lo spot più premiato della lega, realizzato con la cantante Kelly Clarkson e la leggenda NBA Blake Griffin.

Nella stagione in corso, due le italiane impegnate nel campionato femminile di basket: Cecilia Zandalasini, Ala di 188 cm in forza alle Golden State Valkyries; e Costanza Verona, playmaker/guardia di 168 cm attualmente sotto contratto con le Dallas Wings. In particolare Zandalasini sta conquistando partita dopo partita i fan americani, soprattutto con i suoi tiri da 3 punti.