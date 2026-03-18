Da 9 anni – il mio primo articolo risale al 25 luglio 2017 – Alley Oop è casa: il posto da cui so di poter partire, il posto in cui so di poter tornare. Uno spazio che mi ha sempre strappato un sorriso, perché nessuno lo chiama allo stesso modo: nominarlo è già un esercizio di libertà.
Compagne di viaggio
Su Alley Oop ho scritto di politica e di libri, di corpi e di violenza. Dentro Alley Oop ho trovato non colleghe, ma compagne di viaggio, di ogni città e di tutte le età: donne che camminano nel mondo pensando di poterlo rendere migliore.
Donne che condividono segreti. Donne che sanno farsi concave e convesse se le altre e gli altri hanno bisogno di loro.
Un faro verso la parità
Alley Oop è un luogo che sposta lo sguardo dal centro al margine. È un posto di ponti, di Soggetti Imprevisti, di passeggiate nei giardini delle nostre madri. È un vivaio di diritti, un allenamento alla reciprocità, una scuola di cittadinanza.
Lo dice il sottotitolo della nostra newsletter: Notizie che fanno la differenza.
Una bussola, o meglio: un faro. Come quello della Signora Ramsay di Virginia Woolf, che guardando i suoi figli giocare scacciava i pensieri di tenebra: «Impugnando la spada contro la vita, si diceva, sciocchezze. Saranno felici».
Impugnando la spada contro la vita, diciamo, sciocchezze: saremo pari.
Buon compleanno, Alley.
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Alley Oop ha compiuto 10 anni il 15 febbraio. Pubblichiamo alcuni degli speech che le autrici hanno presentato in occasione dell’evento celebrativo del 3 marzo 2026, Sala della Regina – Montecitorio.
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