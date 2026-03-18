10 anni di Alley Oop, uno spazio di libertà e incontro

Alley Oop ha compiuto 10 anni il 15 febbraio. Pubblichiamo alcuni degli speech che le autrici hanno presentato in occasione dell’evento celebrativo del 3 marzo 2026, Sala della Regina – Montecitorio.

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Grazie a tutte e a tutti per essere qui, per me è una grande emozione vedere riunite in questa sala tante, tantissime persone che ho conosciuto quando questo progetto editoriale, nato solo per la tenacia di Monica D’Ascenzo, muoveva i primi passi.

Dieci anni di condivisione

Persone che ci hanno accompagnato in questi 10 anni, condividendo notizie, pensieri, riflessioni, competenze e sapere. E ognuna, a modo suo, e senza saperlo, mi ha insegnato qualcosa. Alley Oop è uno spazio di libertà raro nel panorama editoriale italiano e il valore che ha per me si misura nel lavoro che facciamo ogni giorno, ma soprattutto nelle persone che incontriamo: sempre più raramente il giornalismo permette di incontrarsi davvero. Per Alley Oop non è così. Per me questi dieci anni sono stati anni di apprendimento, anni in cui mettere in discussione anche me stessa, il mio linguaggio, gli automatismi, gli stereotipi e i pregiudizi.

Parole e comunità

Ho imparato che le parole costruiscono realtà e che scegliere quelle giuste è un atto di cura. Ho imparato a non sentirmi mai isolata, pur nella fatica del dibattito, perché la direzione è condivisa. Ho imparato che includere non vuol dire lasciar entrare, vuol dire essere capace di dissolvere un confine troppo rigido, restando in ascolto e rimanendo sempre aperta a soluzioni che non sono le mie. Senza che questo significasse vincere o perdere. E in questo momento storico in cui in tutto il mondo sembra che conti solo questo, vincere o perdere, avere uno spazio in cui è possibile raccontare la complessità non è solo qualcosa da celebrare, è una responsabilità.

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