Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

“Lasciate perdere gli incendi e gli sprechi, la malasanità e la ‘ndrangheta. La Calabria è la terra del futuro. Un mistero generoso e testardo”.

Lo disse qualche anno fa Franco Arminio, poeta, scrittore e regista italiano conosciuto come “il paesologo”, per la sua vocazione nel raccontare paesi, borghi e luoghi dimenticati, attraverso la parola e la scrittura. E sarà proprio il territorio calabrese ad ospitare la 15esima edizione del BE ALTERNATIVE FESTIVAL, due appuntamenti (luglio e agosto) nello scenario del Parco Nazionale della Sila, fatti di musica, arte e natura.

La kermesse, promossa dall’Associazione Be Alternative, è un punto di riferimento a sud nella mappa dei più importanti eventi live open-air dedicati alla scena musicale contemporanea. Un festival diventato negli anni un appuntamento di calibro nazionale e internazionale per la musica dal vivo in Calabria e la valorizzazione in chiave turistico-culturale del territorio.

Un Festival per unire il Meridione

Il festival, nato nel 2008 per promuovere la musica emergente italiana ed ospitare importanti artisti del panorama nazionale ed internazionale, si è rinnovato anno dopo anno grazie ad un’impronta fortemente evocativa che, attraverso un percorso itinerante, riunisse tutto il calore del Sud Italia, portando la musica dal vivo nei luoghi più suggestivi di questa fascia di territorio e costruendo veri e propri itinerari fra arte, natura e scoperta di luoghi caratteristici.

Il format ricalca quello dei più famosi festival nel mondo: band emergenti a fare da spalla che riscaldano l’atmosfera ed accolgono gli headliners. Subito dopo i concerti, il divertimento continua con tanti dj set. Nelle prime edizioni, è stata la città di Rende (Cosenza) ad accogliere la manifestazione. Prima negli spazi dell’Università della Calabria e poi, in linea con la sua natura evolutiva, nello Stadio Comunale. Negli anni, il festival ha ospitato artisti come i Kings of Convenience, Lacuna Coil, Apres La Classe, Salmo, Lo stato sociale e Tre allegri ragazzi morti. E grazie alle numerose presenze registrate (circa 80.000 in sette edizioni), è diventato un appuntamento importante del panorama musicale della Regione Calabria, tanto da guadagnarsi la menzione di riferimento musicale del Meridione.

Programma e lineup dei due appuntamenti

Il primo appuntamento estivo di questo 2023 è fissato per il 29 e 30 luglio sulle rive del Lago Cecita, a Camigliatello Silano (Cosenza), in un contesto completamente immerso nella natura a pochi metri di distanza dal centro visite Cupone, nei pressi della chiesetta di San Lorenzo, dove una volta sorgeva l’antica segheria che trasformava gli alberi in travi e mobili per le navi dei Romani o le Chiese medievali. A salire sul palco al tramonto, i Nu Genea, un progetto artistico dei musicisti/deejay Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, la cui ispirazione nasce da un’indagine storiografica sulla musica dance fin dai suoi primi passi, con un sound meticcio e multi genere: disco, funk, boogie, elettronica, dub, folk. Ad aprire il concerto del 29 luglio, il funk-soul dei The Tangram e in chiusura la performance della deejay messicana Coco Marìa, cresciuta musicalmente tra ritmi afro-latini del Sud e Centro America, Brasile e Caraibi.

Il 30 luglio spazio al cantautorato italiano: dalla giovane toscana Emma Nolde, tra le voci più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, a Dente, che presenterà il suo ultimo lavoro discografico “Hotel Souvenir”. In chiusura di giornata, gran finale con i Baustelle, l’iconica band dell’alternative italiano che torna dopo cinque anni dall’ultimo disco con “Elvis”, il loro nono album in studio che guarda alle origini senza tralasciare la scoperta del contemporaneo. Un glam rock tipicamente baustelliano.

Durante questa seconda giornata di musica, per il pubblico è prevista anche la possibilità di godere di itinerari naturalistici all’interno del Parco Nazionale della Sila: dalla visita del giardino geologico a quella dell’orto botanico, dei Musei del Lupo e dell’Albero, e dei recinti faunistici. E all’interno dell’area food, non mancheranno percorsi eno-gastronomici rigorosamente a km 0 che racconteranno il territorio anche dal punto di vista alimentare.

Ad agosto, invece, sarà la volta di Be Color, progetto nato dalla partnership tra il Be Alternative Festival e Color Fest, uno tra gli eventi estivi calabresi più rinomati degli ultimi anni. L’appuntamento è per domenica 13 a Maida (Catanzaro), nell’unica data per il centro-sud Italia dei Franz Ferdinand, la celebre band nata nel 2003 e oggi formata da Alex Kapranos (voce e chitarra), Bob Hardy (basso), Dino Bardot (chitarra), Julian Corrie (tastiere e cori) e Audrey Tait (batteria e cori), icona dell’ultimo ventennio di indie-rock britannico.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.

Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.

Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com