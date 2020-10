È stato un altro fine settimana di grande calcio. Tutto al femminile. Con la sosta della Serie A maschile, la scena se la sono presa le donne nella quinta giornata di campionato.

Il fine settimana è cominciato con la vittoria della Florentia sul Napoli. Per le partenopee è ancora un calcio di rigore a essere letale: dagli undici metri non sbaglia Sofia Cantore. A seguire è arrivato il successo del Verona anche in questo caso di misura e anche in questo caso su calcio di rigore: dal dischetto regala i tre punti alle veronesi Asia Bragonzi.

Nel pomeriggio di sabato c’era tanta attesa per rivedere in campo il Milan di Maurizio Ganz che lunedì scorso nella super sfida di San Siro non aveva per nulla impressionato. Le rossonere in Toscana affrontavano l’insidiosissimo Empoli capace di battere la Roma e di creare non pochi problemi alla Juventus. Il Milan però entra bene in campo e pressa alto fin da subito e al 23esimo trova il vantaggio recuperando un pallone sulla trequarti che poi Valentina Giacinti serve alla sudafricana Refiloe Jane. L’Empoli cerca di reagire ma la squadra di Alessandro Spugna sembra sottotono. Il Milan ne approfitta nel momento del massimo sforzo toscano e con una bellissima azione in profondità manda in porta Valentina Giacinti per il raddoppio. Nel finale c’è tempo anche per una bella punizione di Linda Tucceri Cimini che sorprende Noemi Manno e fissa il risultato sul 3 a 0.

La domenica inizia con Inter-Roma, entrambe determinate a migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Sembra stare meglio in campo la squadra giallorossa che passa allo scadere del primo tempo con il gol di Annamaria Serturini. L’Inter, però, ha carattere e nel secondo tempo dimostra di saper soffrire: prima trova il gol del pareggio con la splendida conclusione di Gloria Marinelli e poi rimane in 10 per l’espulsione di Martina Brustia. Nonostante la superiorità numerica la Roma non ne approfitta e la sfida finisce con un punto per parte.

A seguire in campo il sorprendente Sassuolo che non vedeva l’ora di godersi dal divano il posticipo Juventus-Fiorentina. Prima però c’era da affrontare San Marino in una sfida che si è dimostrata più ostica del previsto. Alla fine le neroverdi hanno trovato il vantaggio che è valso i tre punti, non grazie alla talentuosa 16enne maltese Haley Bugeja, ma per merito del colpo di testa di Valeria Pirone. Momentaneamente in vetta alla classifica la squadra di Piovani per qualche minuto soltanto ha potuto godersi la sensazione, perché nel posticipo tra Juventus e Fiorentina (iniziato alle 17), le bianconere hanno trovato il vantaggio dopo appena 4 minuti su calcio d’angolo con la solita Cristiana Girelli. Dieci minuti dopo accade il fattaccio: Barbara Bonansea lanciata a rete viene atterrata al limite dell’area dall’irlandese Louise Quinn. Rosso e Fiorentina in 10. Girelli batte la punizione, Katja Schroffenegger respinge e da due passi non sbaglia Maria Alves. Partita a questo punto totalmente in discesa per la Juve che fa il terzo gol con Bonansea innescata splendidamente da Girelli. Nel finale partecipa alla festa anche il neo acquisto, la svedese Lina Hurtig che chiude il match sul definitivo 4 a 0.

La classifica vede quindi la Juventus in vetta a punteggio pieno con 15 punti, a seguire il Sassuolo a 13 e il Milan a 12. E la prossima settimana domenica alle 12:30 ci sarà l’affascinante derby di Milano, assolutamente da non perdere.