“Come mai sai giocare a football americano? Ma sei una ragazza!”. Questa domanda, che anche a scriverla appare alquanto assurda, viene rivolta in un parchetto milanese a Nausicaa Dell’Orto, capitana della nazionale italiana femminile di football americana che il 15 giugno sarà ospite dell’evento #trustyourself. Nel placcaggio “virtuale” che la nostra capitana riserva al richiedente, un po’ sprovveduto e preda di stereotipi, c’è tutta la forza e la fiducia in se stessa di una grande atleta che ha saputo costruire il movimento femminile del suo sport in Italia e che è riuscita ad entrare nell’olimpo americano sia come giocatrice che come producer e screenwriter della National Football League (NFL) venendo nominata per un Sports Emmy Award nel 2019.

“Gioco sia in attacco che in difesa, il mio ruolo è quello di proteggere il mio quarterback quando attacchiamo e di cercare di placcare quello avversario quando la palla è nelle mani dell’altra squadra”. La sicurezza che traspare dalla semplicità ed energia con cui spiega un gioco non a tutti conosciuto sprona chi la ascolta a partecipare alla partita con la serenità sapere che tanto davanti, a proteggere tutti, c’è “Nau”.

La fiducia che lei, leader della squadra, sa ispirare con i suoi racconti è ancora una volta l’esemplificazione di una metafora sportiva che ben si colloca in tutti gli altri ambiti della vita. La sua autenticità traspare l’11 giugno durante l’appuntamento in diretta Instagram #uncaffècon quando la sua resilienza, la sua voglia di rialzarsi più forte di prima dopo ogni placcaggio e la sua grinta sono emerse come bagaglio che dallo sport sa trasportare nei suoi successi fuori dal campo.

Il motto che ha fatto suo, “your best match is your next match”, è così attuale oggi, all’uscita da una pandemia che ha segnato tutti, e mira ad aprirci ad ogni tipo di cambiamento. Si intuisce un approccio al domani nuovo e vincente, capace di apprendere da quello che è accaduto comunque sia andata. Il messaggio che porta a noi tutti è chiaro: solo guardando al futuro e imparando a reagire proattivamente, flessibilmente e con un approccio antifragile possiamo navigare l’incertezza verso una ripartenza nella quale potremo essere i veri protagonisti.

Gli aneddoti di “Nau” continuano a far capire come proprio la capacità di credere in se stessa l’abbia portata a superare i tanti no che hanno preceduto il suo approdo in NFL e la sta ispirando per il nuovo documentario, quello con cui non sarà solo nominata agli Sports Emmy Award, ma la porterà a vincere almeno uno di quei premi!

Potrete ascoltare la nostra capitana lunedì 15 giugno alle 17.00 durante #Trustyourself, l’evento di Alley Oop – L’altra metà del Sole, in collaborazione con Accenture. Si alterneranno sul palco con Nausicaa imprenditrici, artiste, scienziate e giornaliste con esperienze di vita che andranno al di là dei settori di competenza. L’obiettivo dell’incontro, che si potrà seguire in diretta sul sito del Sole24Ore e sulla pagina Facebook di Alley Oop, è quello di far emergere storie di persone che, come la Dell’Orto, possano essere d’ispirazione su quanto si può realizzare nella vita, credendo in sé stessi. Maggiori dettagli cliccando sulla foto qui sotto.