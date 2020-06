Click to share on Twitter (Opens in new window)

Qualche anno fa, un film con il bravissimo Benedict Cumberbatch ci ha fatto conoscere la storia di uno scienziato, un geniale matematico considerato un precursore degli studi sull’intelligenza artificiale. Si tratta di Alan Turing, di cui il film racconta come durante la seconda guerra mondiale riuscì rocambolescamente a codificare i codici criptati dai nazisti. Nonostante ciò, fu ostracizzato dal suo stesso paese con l’accusa di omosessualità. Tristemente famosa l’immagine della sua morte con una mela mangiata di fianco, probabile simbolo che ispirò Steve Jobs nel creare la sua azienda più nota.

Quella di Turing è una delle storie scelte da Roberta Maddalena Bireau per parlare di libertà, di sogni e di coraggio a ragazze e ragazzi che cercano ispirazione. Niente come le biografie di personaggi più o meno geniali o conosciuti, può avere un effetto motivante su un adolescente. Grazie alle storie raccontate in questo libro, si può fare un viaggio con la macchina del tempo attraversando il Novecento, l’epoca moderna e tutti i continenti.

Scritto da Giovanni Molaschi ed edito da Garzanti, Storie di libertà per ragazze e ragazzi contiene una carrellata di volti che a diverso titolo hanno lottato e lottano per perseguire dei sogni, per veder prendere forma i loro ideali. Alla genialità e creatività di questi personaggi si aggiunge un tratto comune: il fatto di vivere amori nei confronti di compagni dello stesso sesso in epoche difficili e ostili. La penna di Giovanni Molaschi ne racconta con gentile leggerezza la vita riempiendo il cuore di chi legge e qualche volta gli occhi di lacrime.

Dalla Gran Bretagna di Turing ci muoviamo nel tempo e nello spazio per raggiungere Laurel Hester negli Stati Uniti che ha avuto, tra i meriti, quello di lottare perché la pensione di reversibilità fosse estesa anche alle coppie omosessuali. Con un salto indietro nel tempo si incontra poi la vita di Hans Christian Andersen, che con le sue fiabe racconta di come l’amore non ci deve cambiare per piacere agli altri, ma deve essere onesto e sincero qualsiasi forma esso abbia. E il viaggio arriva fino a un evento accaduto molto recentemente, di cui non possiamo non ricordare le vicende: a Rio de Janeiro, incontriamo Marielle Franco, attivista politica, cresciuta nelle favelas, morta per mano di chi non accettava che lottasse per i poveri e i perseguitati emarginati per la loro inclinazione sessuale.

Fa piacere incontrare in questa carrellata anche due personaggi italiani: Tiziano Ferro e l’avvocata Cathy La Torre, con le sue battaglie contro le discriminazioni. E vista la contemporaneità di questi personaggi, ci tocca amaramente ammettere che le discriminazioni verso l’omosessualità sono parte del nostro bagaglio culturale, e la storia purtroppo non ci ha ancora insegnato a superarle. Ecco perchè questo libro non è solo per ragazzi: anche molti adulti hanno bisogno di ricordare queste storie, di osservare come le biografie delle persone raccontate facciano parte della Storia di tutti noi. E della Storia non si può ricordare solo il volto più gradevole, è necessario addentrarsi anche nelle ombre per imparare e non ripetere gli errori e individuare una via di cambiamento.

Le storie raccontate in questo libro hanno il pregio di affrontare queste intense tematiche con la leggerezza ma anche l’acume che si addice allo sguardo di un adolescente, che si interroga sul mondo e cerca risposte coerenti e di spessore. Senza tralasciare l’insegnamento più importante che sta sotto ciascuna di queste storie: credere nei propri sogni e cercare di realizzarli. È bello poter pensare che un ragazzo leggendo questo libro abbia voglia di provare a dipingere il proprio sogno, qualsiasi esso sia.

Titolo: Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni

Autore: Giovanni Molaschi

Editore: Garzanti

Anno: 2020

Prezzo: 14,90 eur