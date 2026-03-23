Ha debuttato l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’iniziativa «EmpowerHER: la forza di Cambiare», un percorso di orientamento e formazione per donne in situazione di fragilità economica, a cura di Fondazione L’Albero della Vita e Univendita.
Il progetto, che punta a contrastare la violenza economica attraverso l’autonomia lavorativa, nel corso del 2026 coinvolgerà fino a 60 beneficiarie tra Milano e Napoli. Le partecipanti avranno accesso a colloqui personalizzati e formazione, oltre ad ascoltare le testimonianze di donne che, tramite la vendita diretta, hanno raggiunto l’indipendenza professionale.
È fondamentale, commenta Isabella Catapano Botero, direttrice di Fondazione l’Albero della Vita «presentare alle donne soluzioni pratiche ed esempi concreti di persone che “ce l’hanno fatta”».
L’iniziativa
«EmpowerHER: la forza di Cambiare» nasce dalla collaborazione tra Univendita-Confcommercio, la maggiore associazione della vendita diretta a domicilio in Italia, e Fondazione l’Albero della Vita Ets, organizzazione nata nel 1997 per tutelare bambini, donne e comunità.
Il programma mira a incoraggiare l’autonomia e l’emancipazione economica di donne che vivono situazioni di fragilità attraverso opportunità lavorative – come quelle offerte dal settore della vendita diretta – che possano garantire flessibilità organizzativa, work-life balance e indipendenza finanziaria.
«La violenza economica è uno dei fattori spesso meno esplorati, ma più gravi e diffusi nelle dinamiche della violenza di genere. Sottili vessazioni quotidiane di carattere economico e psicologico che non sempre sfociano nella violenza fisica e che, proprio per questo, finiscono per condizionare in modo più subdolo molte donne, senza che la comunità di riferimento se ne accorga», commenta Marta Gamba, segretaria generale di Univendita .
I dati
Nel settore della vendita diretta, stima l’associazione professionale, circa il 90% degli incaricati è di genere femminile, per questo, dichiara sempre Gamba «riteniamo che il comparto possa rappresentare un’opportunità di lavoro senza barriere di accesso, garantendo autonomia e potenziale crescita».
In un contesto in cui il tasso di occupazione femminile italiano resta significativamente inferiore alla media europea e il gender gap continua a incidere sulla partecipazione economica delle donne, il progetto EmpowerHER toccherà le città di Milano e Napoli coinvolgendo contesti in cui insistono fenomeni di fragilità connessi alle dinamiche di genere.
Guardando ai numeri, l’Italia registra un tasso di occupazione femminile del 52,5%, contro una media europea superiore al 65% con il divario retributivo che arriva a toccare in alcuni casi il 30%.
Obiettivo autonomia
Fondazione l’Alberto della Vita e Univendita hanno sviluppato un programma che si articola in colloqui personalizzati e focus group per analizzare competenze, bisogni e aspettative; incontri specifici dedicati alla vendita diretta, per sviluppare competenze e creare reti professionali. Infine verranno illustrati i vantaggi e le opportunità del business model della vendita diretta, anche attraverso le storie e le testimonianze di donne che hanno scelta questa carriera e raggiunto l’indipendenza economica.
***
La newsletter di Alley Oop
Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.
Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com