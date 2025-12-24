Una giornata poco prima di Natale per distribuire cibo, vestiti e coperte ai senzatetto di Milano. E’ l’iniziativa realizzata dai ragazzi dell’associazione Q3T – Quartiere tre torri – di Cernusco sul Naviglio. In due giorni, i giovani hanno raccolto decine di sacchi e sacchetti tra Cernusco, Pioltello e Lecco e il 23 dicembre hanno distribuito tutto ai clochard di Milano, dalla stazione centrale al Duomo, portando con loro i ragazzi più piccoli. L’obiettivo: «Far capire ai più giovani cosa vuol dire aiutare gli altri. E soprattutto farlo tutti insieme, con un progetto comune», ci racconta Andrea Pasqualetti – sui social “Andre Tyson” – 25 anni, fondatore del movimento Q3T nel 2018 e dell’associazione il 18 marzo 2025.

La raccolta prima di Natale

L’iniziativa era già stata realizzata l’anno scorso, ma con dimensioni più contenute. «Avevamo fatto una sorta di prova, facendo una colletta tra di noi», ci racconta Andre. «Quest’anno abbiamo migliorato e ingrandito l’organizzazione. Abbiamo chiesto alle persone di donare cibo, coperte e vestiti in due giornate, il 18 e il 19 dicembre», in tre diversi punti di raccolta: a Pioltello, presso dell’associazione Aleimar in piazza Garibaldi, presidio nato a sostegno dell’infanzia; a Cernusco al cag Labirinto, il centro di aggregazione giovanile, e a Lecco allo Sword studio, studio di registrazione dove i ragazzi fanno musica. «Un modo per creare un Natale nostro, del quartiere, ma per aiutare il prossimo», sottolineano i ragazzi.

La distribuzione ai clochard

Al volante di van, furgone e macchine sei ragazzi dell’associazione Q3T, tra cui il fondatore Andrea Pasqualetti, il co-fondatore Giacomo Miraldi, video maker e fotografo e Luca Misuraca, content creator. Prima tappa a Cernusco, in piazza Tre torri, poi Pioltello e Lecco, dove «abbiamo incontrato i ragazzi e le ragazze dei diversi quartieri per condividere una parte del progetto», dice Andre. «Abbiamo portato con noi chi voleva venire, per far toccare con mano ai ragazzi più piccoli cosa significa aiutare gli altri». «L’idea era di organizzare un vero e proprio corteo verso Milano. E così abbiamo fatto: da Milano centrale al Duomo e poi in altre parti della città», spiega Andrea, che conclude: «Vorremmo essere un esempio per i ragazzi».

L’associazione Q3T

«Tre torri, ma non è City life. Piazza Garibaldi ma non è Milano centro. Qui manca quasi tutto, ma in realtà non manca niente», ripetono i ragazzi di Q3T – quartiere tre torri – nei loro video sui social, dove si vedono quasi sempre Andre e Mowgli, dodici anni, diventato uno dei simboli del quartiere. Andrea Pasqualetti spiega che l’idea di creare il movimento Q3T è nata anni fa, per sensibilizzare i giovani, per offrire loro un’alternativa alla mancanza di opportunità e alla noia, che spesso abitano le zone di periferia. I ragazzi di Q3T organizzano raccolte di rifiuti, sistemano il parco e i campi da calcio, basket e lo skate park, creano spazi di aggregazione.

A Cernusco le prime iniziative sono nate intorno al cag, il centro giovanile, che Andrea e gli amici hanno iniziato a frequentare da giovanissimi. Con il progetto ‘Il quartiere al centro’, hanno poi vinto il bando Youthbank 2024 da 5.500 euro, con cui hanno progettato e realizzato uno studio di registrazione e una sala proiezione.

Da Cernusco sul Naviglio, ricordiamo, è partito anche Nico Acampora, fondatore di PizzAut. «Quando ero piccolo, Nico era uno dei mie educatori», aggiunge Andre, che il 28 dicembre porterà i ragazzi del quartiere e le loro famiglie a San Siro a vedere il Milan. «Per alcuni di loro è la prima volta», ci dice, soddisfatto.

