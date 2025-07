Andrea Soncin pronunciate alla vigilia del debutto della Nazionale Italiana di calcio femminile a vittoria 1-0 contro il Belgio nella partita inaugurale del Gruppo B. Un successo, quello davanti ai quasi 8mila spettatori dello Stade de Tourbillon di Sion, che all’esordio in un Europeo mancava da quasi vent’anni. Prima del fischio d’avvio, le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria del calciatore del Liverpool, Diogo Jota, e di suo fratello, tragicamente scomparsi in un incidente stradale. «Non vediamo lora che sia domani. È magnifico lavorare con queste ragazze». Le parole del Ctpronunciate alla vigilia del debutto della Nazionale Italiana di calcio femminile a Uefa Women’s Euro 2025 , acquistano un senso ancora più profondo dopo lanella partita inaugurale del Gruppo B. Un successo, quello davanti ai quasi 8mila spettatori dello Stade de Tourbillon di Sion, che all’esordio in un Europeo mancava da quasi vent’anni. Prima del fischio d’avvio, le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dele di suo fratello, tragicamente scomparsi in un incidente stradale.

Spartiacque il goal di Caruso

A portare le azzurre in testa a pieni punti insieme alle campionesse del mondo in carica della Spagna (che al Wankdorf di Berna hanno inflitto un pesante 5-0 al Portogallo), un gran goal di Arianna Caruso su azione palla a terra tutta di prima al 44′ del primo tempo, cominciata da una Manuela Giugliano in grande spolvero e confezionata dall’assist millimetrico di Lucia Di Guglielmo. «La cosa più importante era vincere. Sono orgogliosa di questa squadra. La prima partita è la più difficile, analizzeremo quello che non abbiamo fatto bene, ma ci portiamo a casa i tre punti, stacchiamo la testa e da domani pensiamo al Portogallo», ha dichiarato la centrocampista del Bayern Monaco e “player of the match” nel dopo partita.

Dopo un primo tempo giocato a ritmi non molto elevati, complice anche un po’ di tensione, il Belgio ha provato a impensierire l’Italia senza però mai riuscirci concretamente. Le azzurre hanno mostrato una difesa solida e organizzata (negli ultimi due anni, metà delle partite sono finite a reti inviolate), concedendo pochissimi spazi alle “Fiamme Rosse” e alzando via via il baricentro del gioco per mettere sempre più pressione alle avversarie, fino a sfiorare il secondo goal in più di un’occasione. In particolare con la capitana Cristiana Girelli che ad Alley Oop, in uno scambio di battute a fine gara, ha dichiarato: «Abbiamo sofferto un po’ il caldo e ci è mancato del cinismo sotto rete, ma l’esordio in una competizione così importante è sempre difficile. Siamo contente dei tre punti, ma soprattutto di aver creato un gruppo veramente unito. Ora si guarda alla prossima».

Un gruppo compatto

L’Italia, che in questo Europeo avrà il suo quartier generale a Weggis (Comune di poco meno di 5mila abitanti nelle immediate vicinanze di Lucerna) è arrivata a Sion nella serata di martedì 1° luglio in un clima di totale serenità e voglia di far bene, figlio di un gruppo compatto che ha saputo cementarsi rapidamente in quest’ultimo anno di lavoro e che ha trovato il suo equilibrio durante il ritiro pre Europero di Coverciano che mister Soncin ha voluto allargare a 27 giocatrici.

Unica nota stonata di questo bell’avvio, il forfait dell’ultimo minuto (per un infortunio in allenamento) dell’attaccante bianconera Chiara Beccari, sostituita nella rosa delle 23 da Valentina Bergamaschi, inizialmente esclusa dalle convocazioni insieme alle due senatrici Aurora Galli e Martina Rosucci e alla giovane portiera Astrid Gilardi, ma che per scelta hanno voluto supportare la squadra per tutto il periodo di preparazione all’Europeo fino alla partita di ieri sera: «Ci tenevo particolarmente a ringraziare Galli, Rosucci, Gilardi e Beccari, che pur sapendo di non mettere piede in campo sono rimaste. Le ho scelte per i valori umani che potevano trasferire al gruppo. Sono state brave ad alimentare questo clima magico», ha affermato il Ct Soncin a fine partita.

Uefa Women’s Euro 2025, tra montepremi record e opportunità per i brand

Uefa Women’s Euro 2025 è la 14esima edizione dell’Europeo di calcio femminile, e i numeri in campo sono parecchio interessanti: 16 le squadre partecipanti, otto le sedi di gara (Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo, San Gallo, Lucerna, Thun, Sion), 31 le partite in programma, 673mila i biglietti disponibili per gli incontri (dei quali 580mila già venduti al 31 maggio). In palio c’è il montepremi record di 41 milioni di euro (+156% rispetto al 2022). Le 16 Federazioni finaliste riceveranno una quota di partecipazione di 1,8 milioni, più bonus per risultati e turni raggiunti da qui a fine torneo. Inoltre, una quota dei proventi (tra il 30% e il 40%) dovrà essere corriposta obbligatoriamente alle calciatrici partecipanti.

A livello locale, invece, il torneo contribuirà a far crescere il calcio femminile d’élite in Svizzera, con l’obiettivo dichiarato di raddoppiare entro il 2027 gli spettatori del massimo campionato femminile (da 75mila a 150mila) e, al tempo stesso, far crescere il numero di ragazze che giocano a calcio da 40mila a 80mila. Un’occasione importante per il Paese elvetico che per la prima ospita un torneo internazionale femminile, e che in città come Basilea ha voluto celebrare l’evento cambiando l’immagine raffigurata nel verde dei semafori: da un uomo a una donna che calcia un pallone.

Che il calcio femminile sia in evoluzione non è più una novità. Secondo il nuovo rapporto Nielsen Sports, infatti, entro il 2030 lo vedremo nella top 5 mondiale degli sport con oltre 800 milioni di fan (+38%). In particolare, si stima un 60% di tifosi di sesso femminile che costituirà la maggioranza di pubblico. Entro il 2028, poi, si prevede che le donne controlleranno il 75% delle decisioni di acquisto delle famiglie, un aspetto da non sottovalutare per molti brand anche considerando un altro dato: il 47% dei fan è costituito da persone che guadagnano di più a livello globale e il 50% ha un’età compresa tra i 25 e i 44 anni, una fascia demografica privilegiata dal punto di vista commerciale.

Inoltre, la Coppa del Mondo Fifa femminile 2023 ha raggiunto una audience di 2 miliardi di media, con accordi di sponsorizzazione triplicati rispetto al 2019. Ma nonostante questi dati, solo una piccola parte dei budget di sponsorizzazione globali è destinata al calcio femminile. Una lacuna significativa e una mancata opportunità commerciale: «Abbiamo creduto a lungo nel potenziale del calcio femminile e oggi non stiamo più solo monitorando i progressi, stiamo assistendo a una svolta», ha sottolineato Samantha Lamberti, responsabile internazionale di Nielsen Sports. «Dai diritti mediatici alle sponsorizzazioni e al coinvolgimento dei tifosi, non si tratta più di una promessa futura ma di un valore presente».

Investire nel calcio femminile, l’appello del presidente Fifa

Negli ultimi cinque anni, il calcio femminile ha registrato un aumento di oltre il 60% del numero di fan femminili, con uno slancio maggiore in mercati come la Cina (186 milioni in più), il Brasile (39% della popolazione interessata) e l’India (35% della popolazione interessata). Nel Regno Unito, l’interesse dei tifosi è aumentato del 15% in soli due anni dopo la vittoria delle Lionesses a UEFA EURO 2022 – un momento che ha contribuito a portare la visibilità della Women’s Super League a livelli record. Il Brasile, che ospiterà i Mondiali di calcio del 2027, ha già un indice superiore per quanto riguarda il coinvolgimento del pubblico, ma presenta ancora lacune nelle infrastrutture di sponsorizzazione, il che suggerisce ulteriori vantaggi per quei marchi che si muoveranno per tempo. E a proposito dei mondiali in Brasile, il presidente Fifa, Gianni Infantino, in occasione del 49° congresso Uefa tenutosi lo scorso aprile a Belgrado, ha dichiarato che «tutti devono fare di più per investire nel calcio femminile», anticipando di aver ricevuto due proposte valide per le edizioni del 2031 e 2035 e preannunciando di voler aumentare il numero di squadre partecipanti da 32 a 48 per allinearsi alla Coppa del mondo maschile a partire dal 2031.

Il tabellone dell’Italia a Uefa Women’s Euro 2025

Archiviato il Belgio, le azzurre torneranno in campo lunedì 7 luglio a Ginevra (ore 21) contro il Portogallo, per poi affrontare le campionesse del mondo della Spagna nell’ultima partita del girone a Berna venerdì 11 luglio (ore 21).

