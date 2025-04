Laurearsi e giocare nel Sei Nazioni. Due atlete della Nazionale italiana femminile di rugby in queste settimane hanno alternato la maglia azzurra alla corona d’alloro per festeggiare un importante traguardo nel loro percorso di studio. Francesca Granzotto e Isabella Locatelli, che domenica partiranno dalla panchina nella partita dell’Italia con il Galles per l’ultima giornata dell’edizione 2025 del torneo, in queste settimane si sono laureate.

Isabella Locatelli, 30 anni, si è laureata all’Università Bicocca di Milano in Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali il 27 marzo scorso, dopo che il 23 marzo era scesa in campo titolare nella partita di esordio del torneo con l’Inghilterra. Con lei in maglia azzurra anche quel giorno Francesca Granzotto, 23 anni, che ha raggiunto lo stesso traguardo il 22 aprile all’Università Luiss di Roma in Politics, philosophy and economics.

Locatelli e Granzotto sotto contratto Fir

Tutte le giocatrici di rugby, anche se in Nazionale, devono conciliare l’attività sportiva con quella di studio o di lavoro, di fronte al fatto che non c’è professionismo. Le due atlete, comunque, rientrano in quelle contrattualizzate dalla Federazione italiana rugby, che in questi ultimissimi anni ha deciso di dare un contributo alle giocatrici di interesse nazionale per aiutarle a sostenere l’attività sportiva.

Domenica 27 si gioca Italia-Galles

Domenica le Azzurre affronteranno il Galles nell’ultimo incontro di questo Sei Nazioni, prima avventura internazionale in cui sono state guidate dal nuovo commissario tecnico Fabio Roselli che le accompagnerà anche al mondiale in calendario tra agosto e settembre 2025 in Inghilterra. Dopo la prima vittoria dell’era Roselli con la Scozia, l’Italia ha perso con la Francia nell’incontro di sabato 26 aprile per 34 a 21, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo. Domenica 27 aprile a Parma arriva il Galles ultimo in classifica (12.30 il calcio di inizio).

Il match, inizialmente programmato per sabato 26 aprile, è stato rimandato di un giorno per la concomitanza con i funerali di Papa Francesco. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max e in simulcast in chiaro su Rai Play, ma dalle 13.15 anche in diretta su Rai Sport. Sarà una importante occasione per le Azzurre per mostrare il loro gioco e per confermare la classifica. Prima dell’ultima giornata, l’Italia è al quarto posto con 5 punti, davanti a Scozia (4 punti) e Galles (1 punto), con Inghilterra (20 punti), Francia (19 punti) e Irlanda (10 punti) sul podio. La vincitrice del torneo sarà decisa nel pomeriggio di sabato nella sfida diretta tra Inghilterra e Francia.

Otto azzurre candidate per il XV ideale

Intanto c’è tempo, fino a domenica mattina, per votare il miglior XV del Sei Nazioni femminile sul sito ufficiale del torneo. Sono otto le atlete azzurre che concorrono, assieme ad altre 37 rappresentanti delle altre cinque nazionali (per un totale di 45 atlete, tre per ogni ruolo) per entrare nel XV ideale dell’edizione 2025 del Guinness Women’s Six Nations.

Sono Silvia Turani (Harlequins, 40 caps), Vittoria Vecchini (Valsugana Rugby Padova, 34 caps), Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova, 55 caps), Sara Tounesi (Montpellier Herault Rugby, 46 caps), Francesca Sgorbini (ASM Clermont Rugby, 31 caps) Sofia Stefan (Svincolata, 95 caps), Alyssa D’Incà (Villorba Rugby, 30 caps) e Aura Muzzo (Villorba Rugby, 53 caps).

La formazione dell’Italia:

15 Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova, 40 caps)

14 Aura Muzzo (Villorba Rugby, 53 caps)

13 Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova, 90 caps)

12 Sara Mannini (Rugby Colorno, 7 caps)

11 Alyssa D’Incà (Villorba Rugby, 30 caps)

10 Veronica Madia (Rugby Colorno, 55 caps)

9 Sofia Stefan (Svincolata, 95 caps)

8 Elisa Giordano (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 72 caps)

7 Francesca Sgorbini (ASM Clermont Rugby, 32 caps)

6 Beatrice Veronese (Valsugana Rugby Padova, 26 caps)

5 Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

4 Sara Tounesi (Montpellier Herault Rugby, 47 caps)

3 Sara Seye (Ealing Trailfinders, 31 caps)

2 Vittoria Vecchini (Valsugana Rugby Padova, 35 caps)

1 Silvia Turani (Harlequins, 41 caps)

A disposizione:

16 Desiree Spinelli (Benetton Rugby Treviso, 2 caps)

17 Emanuela Stecca (Villorba Rugby, 16 caps)

18 Gaia Maris (Valsugana Rugby Padova, 36 caps)

19 Isabella Locatelli (Rugby Colorno, 52 caps)

20 Alissa Ranuccini (Rugby Colorno, 13 caps)

21 Alia Bitonci (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

22 Beatrice Rigoni (Sale Sharks, 83 caps)

23 Francesca Granzotto (Unione Rugby Capitolina, 18 caps)

