Il calcio europeo femminile si prepara all’appuntamento dell’UEFA Women’s EURO 2025 Finals, che si terrà in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Intanto le ragazze che giocano a calcio sono più che quadruplicate fra il 2019 e il 2023 e il trend di crescita continua a mantenere lo stesso passo.

Lo sviluppo del calcio femminile a livello mondiale, quindi, prosegue a ritmo sostenuto anche nel professionismo, come dimostra l’aumento dei trasferimenti internazionali di giocatrici. Tuttavia, persistono forti differenze tra i vari campionati. I club che partecipano a competizioni economicamente più solide tendono ad affidarsi a calciatrici con maggiore esperienza, così come a un numero più elevato di straniere, secondo l’analisi del report Worldwide demographic analysis of women’s football di CIES Football Observatory .

È il caso emblematico, spiega il report, della Women’s Super League inglese, dove l’età media delle giocatrici impiegate è di 28,8 anni (il terzo valore più alto tra i 19 campionati analizzati) e le calciatrici straniere hanno disputato il 61,3% dei minuti totali, la percentuale più alta in assoluto. Un trend simile si osserva anche nella Serie A femminile italiana, così come nella NWSL statunitense per quanto riguarda l’età media (26,9 anni), anche se in quest’ultimo caso la quota di minuti giocati da straniere è molto più contenuta (26,8%).

Per quanto riguarda la provenienza principale delle calciatrici espatriate, gli Stati Uniti si confermano in testa con 159 giocatrici attive all’estero nei campionati considerati. Seguono Canada e Svezia, entrambe con 60 espatriate. Il dato sulle 97 nazionalità rappresentate testimonia l’ampia diffusione geografica raggiunta dal calcio femminile a livello globale.

L’iniziativa Girls4Fooball

Girls4Football è un programma di Mastercard in collaborazione con UEFA Foundation for Children, che aiuterà le ragazze di tutta Europa a intraprendere una carriera nel mondo del calcio e insegnerà loro competenze e abilità essenziali nella vita di tutti i giorni. Il programma combinerà sessioni di calcio con laboratori educativi per supportare lo sviluppo delle ragazze su molti fronti ed offrire loro strumenti essenziali per il loro futuro, quali la gestione del denaro e delle finanze, l’autostima e la fiducia in sé stesse. Per celebrare il lancio dell’iniziativa sono scese in campo formazioni di Player Mascot tutte al femminile negli stadi di Londra, Madrid, Milano, Monaco di Baviera e Parigi, con ulteriori occasioni previste nel corso della competizione.

«La UEFA Foundation for Children è orgogliosa di collaborare con Mastercard al nuovo progetto Girls4Football, che promuove e garantisce la partecipazione delle ragazze nel calcio. Negli ultimi anni abbiamo costruito una vera e propria partnership basata su valori condivisi e sulla dedizione a portare la gioia e l’emozione del calcio ai bambini provenienti da contesti svantaggiati. Con il nuovo progetto Girls4Football molte ragazze potranno vivere la loro passione e diventare future cittadine nelle loro comunità» commenta Carine Nkoue, segretaria generale di UEFA Foundation for Children.

Le associazioni coinvolte nel progetto

Girls4Football si svilupperà in 5 Paesi chiave in cui opera Mastercard, tra cui Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, ciascuno dei quali collabora con la UEFA Foundation per selezionare un’associazione che condivida lo scopo e che beneficerà del programma. Le associazioni coinvolte sono:

• Francia – Bibliotheques Sans Frontières

• Germania – UnityEd

• Italia – Play4Change

• Spagna – Asociacion Alacran

• Regno Unito – Bloomsbury Football

«Il programma Girls4Football si propone di dare alle ragazze la fiducia necessaria per seguire i propri sogni, che siano sul campo di calcio o in qualsiasi altro ambito della loro vita. Introducendo l’alfabetizzazione finanziaria in età precoce, garantiamo loro le competenze necessarie per avere successo, indipendentemente dal percorso professionale che sceglieranno» sottolineano da Mastercard.

L’Italia agli Europei

Sedici squadre si contenderanno il titolo continentale, vinto nel 2022 dall’Inghilterra (battendo in finale la Germania). Tra le principali candidate, c’è la Spagna vincitrice del Mondiale del 2023, sorteggiata nello stesso girone dell’Italia. Le azzurre, oltre che con le Campionesse del mondo, dovranno vedersela con Belgio e Portogallo nel gruppo B.

La Nazionale italiana femminile di calcio si era qualificata agli Europei del 2025 vincendo nell’ultima partita del girone di qualificazione 4-0 contro la Finlandia, concludendo così il girone al primo posto davanti a Olanda, Norvegia e Finlandia.

***

