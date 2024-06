Saranno 100 le bambine e i bambini con disabilità che in due piscine dell’Emilia-Romagna, una a Ravenna e una a Copparo (FE), potranno imparare a nuotare ma, soprattutto, godere dei numerosi benefici fisici e psicologici dell’attività sportiva e condividere momenti di socialità in piscina con i loro coetanei. Il tutto sarà possibile grazie ai corsi gratuiti di avviamento al nuoto donati con il contributo di Procter & Gamble in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, e tenuti dagli istruttori qualificati della Federazione Italiana Nuoto con la supervisione della ToSwim Inclusive Academy, progetto benefico creato e sostenuto da ToSwim.

Testimonial d’eccezione

A tenere a battesimo l’iniziativa è stata la campionessa di nuoto paralimpico Carlotta Gilli, che ha tenuto una lezione in piscina per i piccoli nuotatori di Ravenna. Affetta dalla malattia di Stargardt, una retinopatia degenerativa che le ha fatto perdere progressivamente la vista fino agli attuali 1/10, Carlotta non ha rinunciato alla sua grande passione, il nuoto, collezionando record e podi, fino a conquistare cinque medaglie alle paralimpiadi di Tokyo 2020.

Carlotta è un meraviglioso esempio di forza, tenacia e talento, anche fuori dalla piscina: ambasciatrice di ToSwim dal 2019, fa parte della squadra delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, promuove iniziative a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare come ambasciatrice di Fondazione Telethon, ha distribuito pacchi con prodotti di prima necessità per la cura della persona e della casa dei marchi P&G alle famiglie bisognose nella sua Torino con i volontari della Croce Rossa Italiana come ambassador di Procter & Gamble.

Le associazioni coinvolte

«Il nuoto è molto più di uno sport, è uno vero stile di vita ed un’esperienza sensoriale che ToSwim vuole rendere accessibile a tutti. Per molte persone, specialmente per i più giovani, lo sport sta diventando sempre più una attività economicamente “esclusiva” o non accessibile a causa di barriere fisiche e sociali. Non lo è da meno il nuoto. Per questo motivo ToSwim ha fondato la ToSwim Inclusive Academy che ha come obiettivo quello di rendere il nuoto accessibile a tutti specialmente alle fasce più deboli della società: bambini e giovani colpiti da disabilità fisiche, psichiche e cognitive e giovani le cui famiglie soffrono di disagi sociali o economici. Supportando economicamente e tecnicamente progetti di inclusione, promuovendo la formazione della sicurezza in acqua, supportando giovani atleti con borse di studio e creando opportunità di lavoro nel mondo del nuoto. Un obiettivo ambizioso ma vogliamo fermamente che tutti possano adottare il nuoto come proprio stile di vita! E per questo ringrazio Procter & Gamble e Coop Alleanza 3.0 per il prezioso supporto» ha raccontato Davide Berrino, Presidente di ToSwim Inclusive Academy e Amministratore Delegato di ToSwim.

L’obiettivodell’iniziativa è quello di offrire attraverso il nuoto un ambiente sicuro e libero da ostacoli in cui i bambini e le bambine con disabilità motorie e psichiche possono muoversi liberamente, migliorando forza muscolare, equilibrio e coordinazione. Inoltre, il nuoto contribuisce all’aumento dell’autostima, della fiducia in se stessi e del benessere psicologico dei giovani.

«Tutto il gruppo Swimfit è molto felice di collaborare a questo progetto, da sempre l’inclusione è un valore fondante della nostra attività. Ringraziamo P&G, Coop Alleanza 3.0 e ToSwim per averci scelto dando la possibilità ad una più vasta partecipazione all’attività sportiva di bambini con disabilità» ha dichiarato Fabrizio Berlese, presidente di SwimFit SSD srl.

Gli sponsor

Partita dall’Emilia-Romagna, ma con l’obiettivo di raggiungere prossimamente altre regioni italiane, l’iniziativa è promossa da Procter & Gamble, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia” -, per contribuire a rendere il Paese più inclusivo attraverso lo sport, e ha visto il sostegno di Coop Alleanza 3.0 che, con una campagna dedicata nei suoi punti vendita, ha permesso di raggiungere anche i consumatori italiani, promuovendo il nuoto come sano stile di vita e coinvolgendoli nell’obiettivo di renderlo accessibile anche ai giovani con disabilità, che spesso devono rinunciarvi per motivi economici.

«Il programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia” nasce con l’obiettivo di generare un impatto positivo e concreto sulle comunità in cui operiamo, e si sta focalizzando su azioni tangibili per favorire l’accesso allo sport da parte dei giovani con disabilità, promuovendone al contempo l’inclusione e la socializzazione. Per questo siamo davvero felici di poter contribuire ad avvicinare al nuoto così tanti bambini e di questo ringraziamo di cuore Coop Alleanza 3.0 e ToSwim, con cui si è creata una bellissima sinergia che puntiamo a portare presto in altre regioni italiane per permettere di praticare sport a quanti più piccoli con disabilità possibile» ha spiegato Riccardo Calvi, direttore comunicazione di Procter & Gamble Italia.

«Per Coop Alleanza 3.0 lo sport, in particolare quello aperto a bambini e ragazzi, è un inestimabile strumento per migliorare la salute, imparare a conoscere sé stessi e gli altri. In quest’ultimo senso, crediamo che l’attività sportiva abbia un ruolo cardine per la socialità e nel processo di superamento delle distanze e delle differenze. È dunque fondamentale realizzare attività come questa, attività che rendano lo sport realmente accessibile a tutti e che aiutino a creare una comunità più ricca e coesa.» ha commentato Alice Podeschi, Direttrice ingaggio soci e stekeholder di Coop Alleanza 3.0.