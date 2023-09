Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Karen Parsotamo vive in Mozambico, uno dei Paesi più poveri al mondo, con quasi il 64% della popolazione al di sotto della soglia di povertà. Blandine Miko vive in Benin, dove quasi 6 milioni di persone vivono in condizioni di estrema povertà. Il loro sogno è diventare medico. Il costo per gli studi universitari delle due giovani è di 21mila euro.

Le organizzazioni no-profit Waves, Epsilon e Fondazione PRO.SA hanno deciso di realizzare questo sogno, organizzando una serata benefica di raccolta fondi intitolata al medico ortopedico Prof. Walter Albisetti, scomparso nel 2013 in un tragico incidente all’età di 56 anni.

Il Prof. Albisetti per oltre 20 anni è stato responsabile medico del Corpo e della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala. La sua grande passione, oltre alla professione, è sempre stata il volontariato, che, nel 1999, lo ha portato a fondare Waves (World Association Volunteers for Emergencies and Solidarity), un’associazione umanitaria che interviene in realtà disagiate, in paesi sedi di conflitti o in via di sviluppo, nell’ambito della salute, educazione e alimentazione.

Il ricavato della serata finanzierà le due borse di studio per Karen e Blandine, che potranno così compiere i 6 anni di studio alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso le università di Ouagadougou in Burkina Faso e di Maputo in Mozambico.

Sarà una serata magica con un programma da non perdere organizzato da Waves Onlus, Associazione Epsilon Onlus e Fondazione PRO.SA presso il suggestivo Padiglione Visconti, nell’ex insediamento industriale delle acciaierie Ansaldo del Teatro alla Scala a Milano. Un evento di beneficenza con la partecipazione dei danzatori del corpo di ballo, gli allievi dell’Accademia e i musicisti dell’orchestra del Teatro alla Scala.

L’appuntamento con “Ciao Walter” è per il prossimo 22 ottobre a partire dalle ore 18.00 presso i Laboratori Ansaldo (Padiglione Visconti) del Teatro alla Scala, in via Tortona 58 a Milano.