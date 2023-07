Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Le donne alla guida di piccole imprese che possono contare su una ‘squadra di supporter’ molto forte – un gruppo di amici, familiari o colleghi – hanno avuto maggiori probabilità di registrare una crescita del fatturato aziendale nell’ultimo anno, rispetto a coloro che affermano che la loro ‘squadra’ non è affatto forte (59% contro il 43%).

Il dato emerge da una nuova ricerca commissionata da Visa, che lancia in occasione della FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023, incominciata questa mattina, con la campionessa italiana Laura Giuliani la nuova campagna per celebrare il ruolo delle ‘squadre di supporter’ nell’aiutare l’élite di atlete e imprenditrici a raggiungere i loro obiettivi professionali, dentro e fuori il campo da gioco.

Lo studio

L’83% delle donne leader di piccole imprese intervistate dichiara che la loro rete di supporter è fondamentale per raggiungere gli obiettivi professionali, e più di tre quarti (il 76%) sostiene che, senza di essa, la loro azienda non sarebbe dove si trova oggi.

Queste reti svolgono un ruolo incredibilmente importante nella vita, nel business così come sul campo da gioco: ecco perché Visa sostiene l’importanza di avere un gruppo di supporto forte e diversificato e lo fa puntando i riflettori sulle calciatrici del Team Visa, sulle imprenditrici e sulla propria forza lavoro.

“Dal momento in cui ho iniziato a giocare a calcio da ragazzina a Milano – commenta Laura Giuliani, calciatrice della nazionale italiana e del Team Visa – la mia rete di supporto è stata fondamentale per il mio sviluppo, cosa di cui le sono molto grata. È sorprendente veder crescere la popolarità del calcio femminile e il fatto che stia diventando una piattaforma di empowerment femminile e di promozione dell’uguaglianza di genere mi rende molto orgogliosa. Ecco perché collaboro con Visa per porre le ‘squadre di supporter’ al centro di questa celebrazione delle donne sulla scena mondiale“.

Affidabilità (30%), onestà (37%) e positività (28%) sono i tre principali attributi che le donne leader d’azienda cercano per creare la loro ‘squadra di supporter’. Anche la diversità di pensiero è risultata fondamentale: oltre tre quarti (76%) delle donne leader d’azienda afferma di apprezzare prospettive e punti di vista differenti quando si tratta di raggiungere i loro obiettivi professionali.

“La campagna sottolinea l’impegno Visa nel valorizzare le donne e nel promuovere l’eccellenza, l’uguaglianza e l’inclusione nell’economia. Il Team degli Atleti Visa è orgoglioso di sostenere 37 calciatrici professioniste a livello globale, comprese quelle che partecipano al torneo, fornendo loro strumenti, risorse e supporto. Come nel campo da gioco, anche al di fuori di esso, nella vita e nel business, Visa vuole promuovere le donne, favorendone la visibilità e l’inclusione. Ecco perché Visa fa parte di una rete di supporto che consente alle donne di tutti i ceti sociali di raggiungere il loro pieno potenziale.” commenta Stefano M. Stoppani, country manager Visa Italia.

Costruire una squadra di supporter

La psicologa aziendale Lynda Shaw ha redazzo per Visa un vademecum per le donne che vogliono creare un loro team:

– Arruolare comunicatori aperti: per costruire una squadra di supporto basata su onestà e positività, considerate il modo in cui gli uni interagiscono con gli altri. Non devono sentirsi minacciati dai successi altrui perché riconoscono i propri punti di forza e di debolezza. Spesso saranno entusiasti ma, allo stesso tempo, focalizzati. Il loro ottimismo sarà realistico e sensibilmente coraggioso.

– Incoraggiare il raggiungimento di obiettivi reciprocamente vantaggiosi: una squadra di supporto efficace non dovrebbe avere bisogno di micro management. Al contrario, è più utile discutere apertamente il modo migliore per andare avanti in caso di difficoltà e fidarsi del giudizio altrui. Ricordate inoltre che la motivazione intrinseca spesso prevale su quella estrinseca; quindi, scoprite quali sono le motivazioni di ciascun membro della squadra e individuate come queste possano sostenere anche i vostri obiettivi.

– Accogliere opinioni diverse: per costruire una rete di supporto di successo è fondamentale che ogni membro rispetti e apprezzi i diversi punti di vista degli altri e che voglia imparare l’uno dall’altro. La diversità di idee e pensieri è estremamente vantaggiosa per le organizzazioni; quindi, è saggio sostenere la propria squadra affinché tutti si conoscano bene.

Mentre il mondo si prepara a quello che si prevede sarà il più grande torneo di calcio femminile, Visa invita l’Italia e l’Europa a celebrare delle reti di supporto, ponendo attenzione a quelle persone che dietro le quinte aiutano le donne a raggiungere il loro pieno potenziale.

Un premio per le imprenditrici

La nuova campagna Celebrating Squad Goals sottolinea l’impegno di Visa nel valorizzare le donne e nel promuovere l’eccellenza, l’uguaglianza e l’inclusione nell’economia. A tale fine, Visa pone al centro della scena le imprenditrici alla guida di piccole imprese, sottolineando l’importante ruolo che svolgono nel sostenere l’economia. Per questo Visa utilizzerà la sponsorizzazione di FIFA Women’s World Cup™ Player of the Match Award per premiare le piccole imprese di proprietà femminile. Le vincitrici saranno annunciate dal vivo durante la premiazione dell’atleta di ciascuna delle 64 partite e riceveranno un finanziamento totale di 500.000 dollari.

Visa e il calcio femminile

Visa è stato il primo partner di FIFA Women’s Football ed è diventato il primo sponsor in assoluto di UEFA Women’s Football nel 2018. Il Team Visa è orgoglioso di sostenere 37 calciatrici professioniste a livello globale, comprese quelle che partecipano al torneo, fornendo loro strumenti, risorse e supporto.

La società ha inoltre fondato The Second Half, un programma di sviluppo della carriera, in collaborazione con Karen Carney MBE e Kim Little MBE, per aiutare le calciatrici professioniste a pianificare una graduale transizione di carriera al di fuori del campo da calcio, nel Regno Unito e in Spagna.

“Quando si tratta di calcio femminile Visa è in prima linea nel sostenere e celebrare le donne in ogni fase del loro percorso, sia durante la loro carriera sportiva che dopo. Come dimostra la nostra ricerca, le reti di supporter giocano un ruolo chiave nell’economia. Ecco perché vogliamo tutti si uniscano a noi per celebrare e valorizzare le persone che aiutano gli altri a raggiungere i loro obiettivi” osserva Stoppani, concludendo: “In Visa siamo determinati a far crescere lo sport a tutti i livelli, promuovendone l’accettazione, aumentandone la visibilità e garantendo il futuro del calcio femminile. Nel celebrare i traguardi delle squadre di supporter, ci auguriamo di accrescere il successo delle donne nel business, nello sport e nella vita“.

***

