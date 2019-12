Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Il verbo leggere non sopporta l’imperativo” ha scritto Daniel Pennac in un’opera che è un inno all’amore per la lettura “Come un romanzo”. Ci si innamora dei libri, delle storie che raccontano, dei viaggi in cui portano le pagine. La lettura è una passione senza età che nasce spesso durante l’infanzia. Se è vero che non si legge a comando perché la lettura deve essere un piacere, il Natale può però essere l’occasione giusta per far scattare la bellissima attrazione per i libri o anche semplicemente alimentarla.

Ecco quindi qualche consiglio per chi ha deciso di far scartare sotto l’albero ai più piccoli e alle più piccole un mondo di carta.

Per chi ama la magia delle giornate di festa più attese dell’anno è perfetto: “Un bambino chiamato Natale” di Matt Haig illustrato da Chris Mould. Nikolas è un bimbo che abita tra i boschi innevati della Finlandia. Conosce ben poco del mondo che lo circonda a parte il sapore della zuppa di funghi, la sensazione del vento freddo del nord e le storie sugli elfi che gli racconta il papà taglialegna. Il suo unico giocattolo è una bambola fatta con una rapa, ricordo della mamma che non c’è più. La vita di Nikolas cambierà quando si metterà sulle tracce del padre partito per una disperata spedizione diretta a Elfhelm, nell’Estremo Nord alla ricerca del villaggio degli Elfi. Nikolas mettendo da parte la paura si cimenterà con coraggio in un’avventura piena di neve, magia, rapimenti, pericoli, incantesimi, elfi, renne volanti e topi sognatori. È, in definitiva, una versione originale della storia di Babbo Natale. “Un’impossibilità è solo una possibilità che ancora non capisci” è uno dei messaggi di questo libro che in Inghilterra è diventato in poco tempo un classico per ragazzi e ragazze.

Fascia d’età:

Titolo: Un bambino chiamato Natale

Autore: Matt Haig

Casa Editrice: Salani Editore

Prezzo: 10,00€

“Ai migranti di ogni luogo e al Paese di Utopia” è la dedica che Guia Risari affida ai suoi lettori nel delicato albo “Mamma cerca casa” illustrato da Massimiliano Di Lauro. Sono i pensieri di un bimbo impressi sulla carta. Raccontano di una madre che ha le idee chiare. È alla ricerca di una casa ideale, di una speranza di vita migliore. Una casa in cui ricominciare una nuova esistenza. In questo modo la casa prende vita. Non c’è, eppure nella testa di quel bimbo esiste. È in un quartiere con delle persone calorose che sorridono, come un forte abbraccio, a quel piccolo e alla sua famiglia anche se usano una lingua che nessuno conosce. Consigliato a chi vuol far capire ai più piccoli il valore dell’accoglienza.

Fascia d’età: dai 6 anni

Titolo: Mamma cerca casa

Autrice: Guia Risari

Casa Editrice: Paoline Edizioni

Prezzo: 14,00€

“Fatti Sentire”, albo illustrato firmato da Peter Hamilton Reynolds, è invece un inno al coraggio. Ispirato all’attivismo di Emma Gonzalez, la ragazza simbolo negli Stati Uniti della lotta contro la diffusione delle armi da fuoco, e “di tutti i giovani coraggiosi che si fanno sentire, rendono il mondo un posto migliore e danno il buon esempio” spiega perché è importante riuscire a esprimere le proprie idee e a, essere, per usare una frase di Gandhi, quel cambiamento che vuoi vedere nel mondo. “Puoi farti sentire in tantissimi modi: con le parole, le azioni, con la creatività. Non c’è bisogno di gridare. Anche un sussurro può cambiare le cose” suggerisce il libro. “Se vedi una persona tutta sola. Fatti sentire…standole vicino” è una delle esportazioni più belle di questo volume. Un invito a rompere muri, a combattere l’emarginazione, a uscire dal silenzio.

Fascia d’età: dai 4 anni

Titolo: Fatti Sentire

Autore: Peter Hamilton Reynolds

Casa Editrice: Il Castoro editore

Prezzo: 13,50€

Quanto è importante riconoscere un pregiudizio? È fondamentale insegnarlo ai più piccoli. La lotta contro i preconcetti passa infatti dall’educazione. “Il mio super eserciziario femminista” di Claire Cantais unisce il momento ludico del gioco a quello dell’apprendimento. 56 pagine da colorare, ritagliare, attraverso cui risolvere problemi di logica e giocare con scrittrici e scrittori famosi, da Simone de Beauvoir ad Angela Davis. In più, troveranno importanti informazioni sui diritti civili e sull’uguaglianza di diritti tra le donne e gli uomini. Con questo quaderno di attività i bambini e le bambine possono imparare ad abbattere gli stereotipi, a smantellare i luoghi comuni creando fiabe e disegni senza condizionamenti di genere.

Fascia d’età: dai 7 anni

Titolo: Il mio super eserciziario femminista

Autrice: Claire Cantais

Casa Editrice: Settenove

Prezzo: 15,00€