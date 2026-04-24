Nasce un nuovo strumento a sostegno delle aziende a trazione femminile. Invitalia, l’Agenzia nazionale italiana per lo sviluppo, ha lanciato il premio Le donne di ora, un riconoscimento nazionale dedicato alla valorizzazione del contributo femminile alla vita imprenditoriale del Paese.
Alla sua prima edizione, il premio nasce con l’obiettivo di dare visibilità a figure femminili che, attraverso competenza, visione, creatività e responsabilità, rappresentano modelli positivi di leadership contemporanea.
A chi è dedicato
Possono candidarsi imprenditrici attive in Italia o in altri Paesi dell’Unione Europea, titolari o amministratrici di società regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e impegnate in iniziative innovative, sostenibili e ad alto impatto sul territorio.
Il premio offrirà alle vincitrici la possibilità di usufruire di servizi di accompagnamento professionale ad alto impatto, pensati per sostenere la crescita delle loro imprese e rafforzarne la capacità competitiva. Tra questi un percorso di mentoring personalizzato con esperti individuati da Invitalia, finalizzato allo sviluppo manageriale.
Saranno premiate le imprenditrici che hanno sviluppato progetti economicamente e socialmente rilevanti, caratterizzati da innovazione, impatto sul territorio, sostenibilità gestionale e potenziale di crescita.
Modalità di partecipazione
Le candidature, aperte l’8 aprile, possono essere inviate fino alle 12 del 31 maggio 2026 all’indirizzo e‑mail: ledonnediora@invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sull’omonimo sito Le donne di ora.
La graduatoria delle vincitrici sarà invece pubblicata entro il 1° luglio 2026 sul sito di Invitalia.
Il programma Imprenditoria Femminile
Il premio, il cui titolo si ispira all’omonima canzone di Giorgio Gaber, rappresenta un nuovo tassello della rassegna “Le donne di ora”, avviata da Invitalia a marzo 2025 nell’ambito del programma Imprenditoria Femminile, finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso le risorse del PNRR – Next Generation EU.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Invitalia verso il rafforzamento dell’empowerment femminile nel sistema produttivo nazionale, per promuovere la diffusione di modelli imprenditoriali positivi e incoraggiare percorsi di sviluppo professionale orientati alla qualità.
Il premio, inoltre, punta a creare reti professionali e istituzionali, stimolare la partecipazione delle donne all’economia della conoscenza e sostenere il consolidamento di competenze manageriali e organizzative.
Essere imprenditrici
A fine 2025, le imprenditrici rappresentavano il 22,3% del sistema produttivo nazionale, alla guida di circa 1,3 milioni di aziende. Poco più di 1 su 4. È la fotografia scattata dall’ultimo Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere, secondo cui, anche se si tratta di un dato sostanzialmente stabile negli ultimi anni, i numeri celano una natura in trasformazione.
Il confronto col 2024 vede infatti una sensibile diminuzione delle imprese più piccole, con 0-9 addetti (quasi 4.500 in meno), e, in parallelo, un aumento percentualmente significativo di quelle di “taglia” superiore.
Secondo gli esperti di Unioncamere, l’impresa piccola e diffusa, prossima in alcune sue forme all’autoimpiego, sta lasciando il posto a realtà produttive più articolate e capaci di competere sul mercato.
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