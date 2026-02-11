In occasione della Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza, Fondazione Cariplo continua nell’impegno pluridecennale nel sostenere la ricerca scientifica e, in particolare, il talento e il contributo delle donne nella scienza.

Da oltre trent’anni Fondazione Cariplo investe nella ricerca come bene pubblico, sostenendo percorsi scientifici indipendenti e valorizzando il capitale umano. Un impegno che si traduce in 2.905 progetti finanziati, oltre 650 milioni di euro investiti e nel supporto a 6.500 giovani ricercatori, molte delle quali donne, accompagnate nelle diverse fasi della loro carriera.

Dalla tutela dell’ambiente alla salute, dall’innovazione tecnologica alle scienze sociali, Fondazione Cariplo attraverso diventi progetti valorizza percorsi che testimoniano come il supporto di istituzioni e del pubblico sia fondamentale per creare opportunità, investendo in competenze e risorse in tutti i settori della ricerca e avviando partnership di valore con importanti istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere.

In un contesto in cui il divario di genere nel mondo scientifico è ancora una sfida aperta, Fondazione Cariplo ribadisce il proprio impegno nel favorire pari opportunità, valorizzare il merito e sostenere le nuove generazioni di ricercatrici, affinché possano contribuire in modo pieno allo sviluppo della conoscenza e al progresso della società.

Un esempio di questo impegno è il bando Giovani Ricercatori – Accompagnare i dottori di ricerca nelle fasi iniziali della loro carriera, lanciato da Fondazione nel 2023, che ha sostenuto i percorsi di carriera di 128 nuove ricercatrici e ricercatori con un impegno di circa 25 milioni di euro. Il bando ha visto un’ottima performance della platea femminile che si è aggiudicata un numero importante di finanziamenti (55% nel 2023, 71% nel 2024, 69% nel 2025) a conferma di quanto le ricercatrici contribuiscano con forza a costruire il futuro della ricerca nel nostro Paese.

Il bando “Giovani Ricercatori” fa parte della più ampia azione di sostegno alla ricerca scientifica che Fondazione Cariplo porta avanti da oltre 30 anni per promuovere collaborazioni strategiche e sosteniamo i talenti, consapevoli del loro ruolo centrale nel guidare il cambiamento e alimentare l’innovazione.

Inoltre, in occasione della Giornata europea delle Fondazioni 2025, promossa da Acri, Fondazione Cariplo ha ideato una campagna di comunicazione dedicata ai giovani ricercatori: a raccontarne il percorso sono stati altri giovani, molti dei quali studentesse dell’Istituto Europeo di Design (Ied), chiamati a tradurre in immagini la passione, la dedizione e la quotidianità di chi intraprende i primi passi nel mondo della ricerca. Ne nasce un dialogo creativo tra due realtà giovanili – fotografi e ricercatori – che si trasforma in un racconto condiviso fatto di energia, creatività e visione.

Tra le ricercatrici che hanno beneficiato dei finanziamenti e di cui sono stati realizzati scatti dai giovani dello Ied ricordiamo: Francesca Mottarlini, Università degli Studi di Milano, Svetlana Bezukladova, Università Vita-Salute San Raffaele, Anna Francesca Corradini, Università degli Studi di Milano, Sonia Freddi, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di fotonica e nanotecnologie, Chiara Ferrari, Università Cattolica del Sacro Cuore e Paola Alberti dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Il progetto di visual storytelling, realizzato attraverso le fotografie degli studenti Ied, ha coinvolto 10 giovani ricercatori, selezionati tra i vincitori delle precedenti edizioni del bando Giovani Ricercatori, e 11 fotografi che, con sguardi originali e non convenzionali, ne hanno raccontato esperienze e contesti di lavoro. Gli scatti prodotti costituiscono il cuore della campagna di sensibilizzazione, con l’obiettivo di raggiungere direttamente le nuove generazioni e la comunità scientifica.

Claudia Sorlini, vicepresidente Fondazione Cariplo: «Il sostegno ai giovani impegnati nella ricerca scientifica è un ambito centrale per Fondazione Cariplo. In questo percorso, un’attenzione specifica è rivolta alle ricercatrici, che rappresentano una componente significativa dei progetti che sosteniamo. Attraverso i nostri programmi lavoriamo per offrire condizioni adeguate di sviluppo professionale, favorendo l’accesso a opportunità qualificate e a contesti di ricerca competitivi. L’obiettivo è contribuire a un sistema della ricerca capace di valorizzare in modo equilibrato i talenti, sostenendo in particolare le fasi iniziali di carriera delle giovani scienziate».

