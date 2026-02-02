A ventiquattro anni dal femminicidio di Paola Mostosi, avvenuto in provincia di Bergamo, la sorella Cristina con l’associazione da lei fondata, Le Iris di Trebecco, organizza per il terzo anno consecutivo una rassegna che ha l’obiettivo finale di promuovere la cultura del rispetto e del consenso, coltivare bellezza e gentilezza, addentrarsi in profondità nei meccanismi della cultura patriarcale che determina e alimenta la violenza contro le donne.
L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Bergamo, si snoda in tre settimane di appuntamenti , raccolti sotto il titolo “La poesia del rispetto: incontri di bellezza”. Nell’ambito delle iniziative, in mostra ci saranno le opere in memoria di Paola Mostosi: l’esposizione, nelle parole di Cristina Mostosi, «mostra come la bellezza sconfigga la violenza» e racconta la nascita di una vera e propria collezione, nata in ricordo di Paola Mostosi. Riunisce artisti di diverse età (dai 18 ai 92 anni) e diversi background culturali, invitati a realizzare un’opera ispirata dalle iris barbate ibridate da Luigi Mostosi, ibridatore e botanico.
In collaborazione con il Museo delle donne di Merano Fauen Museum, c’è poi la mostra storica “Le donne ci sono!”, una carrellata di donne forti e coraggiose che hanno plasmato in modo significativo il mondo, ma che spesso sono state dimenticate. In calendario, per tutto il mese di febbraio, poi, 11 incontri, con scrittrici, curatrici, psicologhe, editrici, avvocate, imprenditrici, storiche, podcaster, docenti, floral designer, divulgatrici e consulenti di bellezza. Il programma completo qui.
L’associazione, nel novembre scorso, ha anche inaugurato la nascita della Biblioteca della natura, in memoria di Paola.
***
Se stai subendo stalking, violenza verbale o psicologica, violenza fisica puoi chiamare per avere aiuto o anche solo per chiedere un consiglio il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari). Se preferisci, puoi chattare con le operatrici direttamente da qui.
Puoi rivolgerti a uno dei numerosi centri antiviolenza sul territorio nazionale, dove potrai trovare ascolto, consigli pratici e una rete di supporto concreto. La lista dei centri aderenti alla rete D.i.Re è qui.
***
