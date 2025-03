Effe Summer Camp quest’anno raddoppia. Il primo campo estivo gratuito dedicato all’educazione finanziaria e all’imprenditoria femminile nel 2025 si svolgerà in due sedi, a Milano e a Bari. I posti disponibili sono 60 per sede, riservati a studentesse di qualunque istituto secondario superiore, e le iscrizioni si sono ufficialmente aperte con una presentazione al Senato della Repubblica.

Il camp

Le due settimane di formazione si svolgeranno a Milano, presso l’Università di Milano-Bicocca, dal 9 al 14 giugno 2025, e a Bari, presso l’Università di Bari, dall’1 al 5 settembre. Il corso è gratuito e riservato a 120 studentesse nate tra il 2007 e il 2009.

Per le iscritte sarà l’occasione per acquisire competenze in ambito finanziario e imprenditoriale, attraverso lezioni interattive, esercitazioni pratiche e testimonianze dirette di imprenditrici e professionisti del settore.

Ciascuna giornata sarà dedicata ad attività formative legate alla finanza, all’imprenditoria e allo sviluppo delle soft skills. Nel tardo pomeriggio, le ragazze avranno l’opportunità di incontrare donne e imprenditrici, che condivideranno con loro le proprie esperienze. Inoltre, durante il business and networking lunch, potranno interagire con esperti di finanza, comunicazione, docenti universitari e ricercatori.

«Il summer camp – sottolinea la professoressa Emanuela Rinaldi, responsabile scientifica del progetto – è pensato per le adolescenti che in Italia, a tutt’oggi, manifestano un gap di alfabetizzazione finanziaria rispetto ai ragazzi, già a 15 anni. Il corso non è soltanto un’occasione di formazione, ma anche un passo concreto per favorire l’indipendenza economica e professionale delle giovani donne, aiutandole a sviluppare competenze chiave per il loro futuro».

La presentazione in Senato

Effe Summer Camp 2025 è stato presentato il 19 marzo a Palazzo Madama su iniziativa della senatrice Giusy Versace, che interverrà anche all’apertura del camp di Milano, il 9 giugno: «abbiamo voluto ospitare questo evento per approfondire il ruolo dell’educazione finanziaria nell’empowerment femminile e per promuovere iniziative concrete volte a ridurre il divario di genere nel mondo economico e sociale», ha dichiarato l’onorevole.

«Da anni portiamo avanti attività nelle scuole per formare i giovani sulle differenze di genere e retributive, fornendo loro gli strumenti per riconoscere situazioni da cui stare lontani e valorizzare invece quelle positive, come questo camp», dice Simona Castelli, ambassador di Obiettivo Effe e socia Fidapa Bpw Italy sezione di Monza e Brianza. E aggiunge: «mi sono subito innamorata di questo progetto, perché le ragazze e i ragazzi sono il nostro futuro. Da imprenditrice conosco bene il tema e per me sostenere questa iniziativa non è solo un dovere, ma anche una responsabilità che deve coinvolgere l’intero mondo associativo».

Come iscriversi

Effe Summer Camp è riconosciuto come Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e, forte dei dati del monitoraggio dell’anno scorso, quest’anno includerà anche un modulo sul public speaking.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 11 aprile 2025. I posti disponibili sono limitati a 60 per Milano e 60 per Bari. Le candidature delle studentesse interessate (nate nel 2007, 2008 o 2009) potranno pervenire unicamente tramite referente scolastico PCTO/Orientamento: per Milano, attraverso la compilazione del form d’iscrizione a questa pagina; per Bari, scrivere a obiettivof@unimib.it. Ulteriori informazioni saranno fornite tramite gli stessi canali.

Obiettivo Effe

Effe Summer Camp fa parte di Obiettivo Effe. Empowerment femminile per un futuro più equo, un progetto dell’Università di Milano-Bicocca nato nel 2023 per sostenere l’empowerment femminile e la cultura dell’educazione finanziaria tra le donne, con la collaborazione e il patrocinio di enti pubblici, privati e del terzo settore.

