Con l’approvazione al Senato del decreto legislativo Milleproroghe è arrivato il via libera alla proroga del fondo per il professionismo negli sport femminili. Il provvedimento consente di rifinanziare con 4 milioni di euro il fondo per il 2025, garantendo così la continuità ai progetti già avviati per dare prospettiva al settore. Una notizia accolta con favore dalla Figc, l’unica federazione italiana che – nel 2022 – ha attuato il passaggio al professionismo.

«È un segnale importante e positivo – il commento di Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica – siamo contenti della proroga e, come condiviso con il ministro Andrea Abodi, siamo fiduciosi che questo beneficio possa essere ulteriormente esteso per favorire una progettualità pluriennale. Si tratta di uno step fondamentale, che rafforza il percorso già avviato con la FIGC e che attraverso la definizione di misure strutturali ci dovrà portare a raggiungere l’obiettivo della sostenibilità del movimento di vertice».

La svolta del 2022

Il Consiglio Federale della Figc ha completato nell’aprile del 2022 le modifiche normative per il passaggio al professionismo per la Serie A femminile a partire dalla stagione 2022/2023. alle calciatrici è imposto un limite massimo dello stipendio di 30.658 euro lordi a stagione a cui si possono sommare indennità di trasferta, rimborsi forfettari e premi per un massimo di 61,97 euro al giorno per 5 giorni alla settimana.

Niente a che vedere, quindi, con i contratti milionari dei calciatori, che sono sostenuti anche dagli introiti dei diritti tv e dagli sponsor. Nel calcio femminile si tratta di una strada tutta ancora da costruire. In Europa nel 2022 la squadra con il monte stipendi più alto è il plurimedagliato Lione, ma ha alle spalle una storia di scudetti e di Champions League vinti.

A permettere il passaggio al professionismo era stata una misura varata nel 2020, durante il governo Conte II, con il cosiddetto “Decreto Nancini” che stanziava 11 milioni di euro per favorire la transizione verso il professionismo. Transizione a cui aderì allora solo la federazione calcistica.

Il rischio del taglio dei fondi

La legge di Bilancio 2025 del governo Meloni non conteneva i fondi necessari al rifinanziamento del professionismo femminile nel calcio. Una mancanza che era stata sottolineata da più parti e che ha fatto correre ai ripari.

Durante il festival Atreju 2024, il ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi aveva assicurato: «Mi assumo l’impegno che il Governo farà la sua parte nei prossimi mesi su questi argomenti e che possiate riscontrarlo». Un impegno che trova riscontro nell’annuncio di oggi e nel rifinanziamento della misura, anche se si tratta solo dell’anno 2025.

Con l’approvazione al Senato del Dl milleproroghe, ricorda in una nota il ministero per lo Sport e i Giovani, va avanti anche l’articolo che proroga di un anno i benefici fiscali a sostegno del professionismo femminile nel calcio grazie alla proposta emendativa di maggioranza, passata in Commissione Affari Costituzionali, volta al rifinanziamento del “Fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili”.

«Abbiamo messo a disposizione le nostre risorse e riformulato la proposta emendativa, primo firmatario il senatore Marcheschi che ringrazio – dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – per garantire l’accesso al Fondo non solo alla FIGC, che ha già optato per il passaggio al professionismo della Serie A femminile, ma anche a quelle Federazioni che lo delibereranno entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma. Una misura che il Governo mette a disposizione nell’ottica di garantire sempre più pari opportunità, anche nello sport. Il provvedimento consente di rifinanziare con 4 milioni di euro il Fondo per il 2025, ma l’obiettivo è quello di estendere ulteriormente il beneficio per contribuire alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo dello sport femminile per quelle discipline che lo riterranno opportuno».

Coppa Italia, nel weekend in programma andata semifinali

Sono rimaste in quattro a contendersi la Coppa Italia Femminile Frecciarossa. Sassuolo, Roma, Fiorentina e Juventus torneranno in campo tra sabato e domenica per l’andata delle semifinali, con le gare di ritorno previste tra martedì 4 e giovedì 6 marzo.

Si parte sabato alle 12.30 al ‘Ricci’ con Sassuolo-Roma: da una parte la squadra di Rossi, che ha eliminato a sorpresa l’Inter dopo i tempi supplementari di un quarto di finale dalle mille emozioni, dall’altra le giallorosse di Spugna, che nei quarti hanno avuto la meglio del Napoli Femminile e che possono proseguire nella difesa del trofeo conquistato nel 2024 a Cesena. Sarà il 17° confronto tra Sassuolo e Roma dopo i 16 disputati in Serie A: le giallorosse hanno perso il primo (2-3 il 22 settembre 2018) per poi restare imbattute nei successivi 15. Il Sassuolo, però, ha perso solo due delle ultime 13 partite disputate in tutte le competizioni (sette vittorie e quattro pareggi). Doppio 1-1 nei due precedenti della prima fase del campionato, il 14 settembre a Roma e il 24 novembre in Emilia.

Domenica sarà invece il turno di Fiorentina e Juventus, in una semifinale che si ripropone a distanza di 12 mesi da quella della Coppa Italia 2023-24 e che vide le viola qualificate alla finale poi persa contro la Roma ai rigori. Anche nella passata stagione la gara di andata si giocò al Viola Park: la vinse 1-0 la squadra di De La Fuente grazie alla rete di Catena, ripetendosi poi a Biella (3-1, doppietta di Janogy e rigore di Boquete, Bragonzi per la Juve). Juventus che è però imbattuta in 20 dei 25 precedenti con la Fiorentina in tutte le competizioni (18 vittorie e due pareggi) e ha ottenuto quattro successi senza subire gol nei quattro più recenti. In questo campionato, sette gol a zero per la Juve: 4-0 a Biella il 30 settembre e 0-3 il 15 dicembre al Viola Park.

Le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Come accaduto nello scorso weekend, anche in questo fine settimana sui due campi verrà promossa la collezione ‘Calciatrici’ realizzata da Panini, con le squadre che entreranno in campo con gli album.

