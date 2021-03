Grande distribuzione e e-commerce, si moltiplicano le iniziative in vista dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Coin ha scelto di avviare un’azione concreta e innovativa nel contrasto alla violenza contro le donne: in collaborazione con l’associazione Fare X Bene, lancia “Il Petalo Bianco”, un nuovo progetto per sostenere e aiutare le vittime di abusi, in un anno che ha visto aumentare la violenza sulle donne. Complice anche l’emergenza sanitaria, infatti, solo nel periodo di lockdown nel 2020 il numero per le emergenze 1522 ha ricevuto 11.920 telefonate, pari al doppio dello stesso periodo del 2019. A partire dal 12 marzo 2021, nel negozio Coin in Piazza V Giornate a Milano sarà operativo uno sportello psicologico di supporto: un luogo fisico, concreto e tutelante, realizzato all’interno di un contesto “insospettabile”, dove recarsi senza rischi.

Di fronte al problema affrontato da molte donne, intrappolate in relazioni violente, che sono state costrette ad escogitare “trucchi” ed escamotage per riuscire a salvarsi, offrire la possibilità di chiedere un aiuto in un luogo come un negozio è un modo per andare incontro alle necessità di chi si trova ad affrontare una situazione difficile e pericolosa. Con cadenza settimanale sarà disponibile uno spazio di ascolto e sostegno con il team di psicologi di Fare X Bene, esperti nell’approcciare i traumi causati da ogni di tipo di abusi e violenza di genere, che accoglierà le donne senza distinzione di età, razza, religione e estrazione socio-economica e sempre in forma anonima, per fornire consulenza psicologica e per un supporto sulle modalità di intervento. Per sostenere l’iniziativa Coin ha realizzato una speciale t-shirt con la grafica del petalo bianco di margherita del “m’ama non m’ama”. Per ogni capo acquistato Coin devolverà 5 euro al progetto. Fino alla fine di marzo, inoltre, sarà possibile lasciare in cassa un piccolo contributo quando si fanno acquisti in Coin e la cifra sarà completamente destinata al progetto.

Nel settore della grande distribuzione, l’attenzione nei confronti delle donne, in vista dell’8 marzo si sposta dal tema della violenza e, per Despar, si concretizza con la settima edizione di “Il Mondo ha bisogno delle Donne”, l’iniziativa charity in collaborazione con Aspiag Service. Dal 20 febbraio al 7 marzo tutto il mondo Despar, dai dipendenti ai clienti, si unisce per sostenere quattro realtà di volontariato impegnate in favore delle donne, una per ogni regione in cui Aspiag Service è presente. La dinamica è quella della donazione direttamente in cassa “arrotondando” l’importo dello scontrino, che i clienti abituali ben conoscono e a cui sono abituati. Si può aderire all’iniziativa in tutti i supermercati Despar, Eurospar e Interspar di Triveneto ed Emilia-Romagna.