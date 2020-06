Click to share on Twitter (Opens in new window)

Quanto bisogna credere in se stessi se di fronte al desiderio di iscriversi a una scuola d’arte, un genitore ti risponde che forse è il caso di iscriversi anche a un corso di agricoltura? Così, perchè non si sa mai.

Annagaia Marchioro, attrice comica, ha raccontato la sua storia in una diretta con Alley Oop, svelando i sogni di una bambina impertinente e il tortuoso percorso per conquistare il proprio spazio nel teatro. Dopo la laurea in filosofia, Annagaia ha frequentato la Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano.

“Ci sono voluti molti anni per prendere la decisione effettiva di fare l’attrice” racconta Annagaia, “perchè è un lavoro rischioso, i miei genitori non volevano. La chiave di volta è stata accettare l’imperfezione. È lì che comincia il percorso di fiducia in se stessi”. Questo anche se il sogno di fare l’attrice per lei è nato in adolescenza, quando a scuola frequentò i primi corsi di teatro, di cui racconta: “Mi sentivo a mio agio recitando, mentre mi sentivo a disagio in tutti gli altri luoghi della vita. Per questo dico che l’imperfezione c’entra tantissimo: non perchè fossi perfetta sul palco, ma riconoscevo un tipo di disagio diverso. Poi stare sul palco è sempre difficilissimo“.

Questo l’inizio del percorso che l’ha portata a lavorare con diversi registi tra cui Serena Sinigaglia, Andrèe Ruth Shammah, Mimmo Sorrentino, Gioele Dix. Dal 2014 poi approda in TV prendendo parte a diverse trasmissioni quali Aggratis (Rai Due, 2014), Pillole (MTV, 2012), Saturday Night Live (Tv8), dove si cimenta di volta in volta con svariati personaggi comici e paradossali affiancata da Claudio Bisio, fino al programma cult condotto da Serena Dandini La TV delle ragazze – Stati Generali 1988-2018 (Rai Tre) a cui partecipa con due monologhi.

Ciò che la distingue, sia nei suoi lavori in teatro che nei monologhi televisivi, ma anche nei divertissement nati sui social durante il lockdown, è l’attenzione verso personaggi che raccontano tematiche sociali.

“Mi occupo spessissimo di tematiche civili o sociali” racconta, “perchè sono quelle che mi riguardano, mi premono. Cerco sempre delle chiavi che possano essere comiche e garantiscano l’accesso a tematiche complesse“. La scelta comica è stata un istinto per Annagaia, che anche durante la nostra conversazione si dimostra esuberante, brillante, ma anche con tanta volontà di ridere di sè e prendersi con leggerezza. Anche perchè la comicità, ci spiega, si basa sugli “inciampi”. Che possiamo descrivere come quei momenti di imperfezione che amplificati spettacolarmente fanno ridere, ma vissuti nella quotidianità caratterizzano ciò che siamo, sono parte della complessità su cui fonda non il personaggio, ma la persona.

Anche per questo Annagaia Marchioro è stata sul palco di #Trustyourself lunedì 15 giugno: se la comicità è un elogio dell’imperfezione, è anche la strada per ritrovare con leggerezza la capacità di essere imperfetti, di “inciampare”, di sorridere di noi mentre ridiamo di qualcun altro.

#Trustyourself è il progetto di Alley Oop – L’altra metà del Sole, in collaborazione con Accenture, che il prossimo 15 giugno porterà sul palco del Sole 24 Ore e in Livestream, talk individuali di imprenditrici, sportive, artiste, scienziate, con esperienze di vita che andranno al di là dei settori di competenza. Si parlerà di fiducia in se stessi e di cultura delle pari opportunità, motore d’innovazione e crescita per la società.