“Stiamo spaccando il ghiaccio” confida Silvia Casarin Rizzolo, direttrice d’orchestra rientrata da qualche anno a Venezia, nella sua amata città natale “Plasmiamo l’aria della più astratta professione nel mondo e per il mondo”.

Innamorata fin da piccola di un mestiere che non si può improvvisare, ma richiede lunghi anni di composizione e direzione, e che la ha appassionata per “la visione d’insieme della musica nella gestione di tutte le parti” come racconta ad Alley Oop, Casarin Rizzolo debutta all’età di diciotto anni dirigendo l’Orchestra di Sofia in Tournée in Italia.

“C’è una parte talentuosa, istintiva, e una di sapienza del mestiere e del tuo strumento, che sono le persone. La differenza tra lo strumentista e il direttore d’orchestra è che il secondo deve avere una grande conoscenza della vita, delle persone, della storia”.

La sua passione per la direzione d’orchestra è nata attraverso l’amore per la danza, che ha praticato da 4 a 11 anni. Voleva andare a studiare alla Scala, ma il destino ha cambiato le sue carte. Una caduta in bicicletta, che le ha provocato un trauma cranico.

Mentre era a casa in convalescenza per sei mesi, la sua insegnante di musica le diede delle lezioni di pianoforte. “Dopo la terza lezione, quando mi chiese se volevo fare la pianista, le risposi ma quale pianista, professoressa, io vorrei fare il direttore d’orchestra. Mi guardò con due occhi… perché nessuno in famiglia faceva un lavoro nel settore artistico”.

Silvia è stata ammessa al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Nel 1996 ha ottenuto il diploma in pianoforte sotto la guida di Giorgio Vianello con il massimo dei voti e la lode, diplomandosi poi brillantemente in Direzione d’Orchestra e Composizione al Conservatorio G. Verdi di Milano con due anni di anticipo sul corso di studi.

Dal 1996 al 1998 studia Direzione con il M° Piero Bellugi, frequentando i suoi corsi di Alto Perfezionamento a Firenze. Segnalata da Bellugi come nuovo talento, nel 1998 vince la Borsa di Studio “Premio La Speranza”, che le ha aperto le porte del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Silvia Casarin Rizzolo ha studiato molto. “Ho sentito il desiderio di costruire un curriculum che fosse completo, solido, la mia professione, e ora mi dà grande tranquillità, forza, quando vado davanti all’orchestra”.

Nel 2000 incontra il M° Claudio Abbado a Ferrara per la produzione di “Così Fan Tutte” di Mozart e da allora inizia con il Maestro un’ attività di studio e collaborazione, che continua poi a Berlino per la “Grosse Messe k. 427” di Mozart e in seguito a Salisburgo per la produzione di “Simon Boccanegra” di Verdi. Nel 2003 durante una tournée della Israel Philarmonic Orchestra incontra il M° Zubin Metha, che la invita a collaborare con lui nelle due produzioni di “Otello” di Verdi e “Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro del Maggio Musicale a Firenze.

“Nelle pause potevo parlare con loro. Ho capito come affrontavano problemi quali il fatto di dirigere a memoria, una mia cifra stilistica, che mi ha donato sicurezza e disinvoltura” racconta ancora il direttore d’orchestra “Un’altra cosa di cui vado fiera è avere avuto come maestro, guida, l’inarrivabile, il dio della direzione d’orchestra, il fuoriclasse, il M° Carlos Kleiber. Ho consumato le sue cassette, l’ho cercato per tutta Europa. Prendevo il treno e andavo a teatro ad ascoltare i suoi concerti”.

Il M. Silvia Casarin Rizzolo vanta diversi primati. Il 2004 vede il suo debutto in America a New York con “Madama Butterfly “: è la prima Direttrice d’Orchestra Italiana a dirigere in America, al Di Capo Opera Theatre di New York e poi in tournée in altri quattro stati USA con successo di pubblico e critica, cosicché viene invitata nuovamente in America a dirigere “Tosca “e l’anno seguente “Traviata”.

Nell’agosto 2015 è la prima Direttrice Italiana a dirigere la IX Sinfonia di Beethoven in Italia, inaugurando il Festival di Taormina, evento che le permette nel Novembre 2015 di ricevere il Premio Eccellenza Donna 2015 conferito da Confcommercio e Confartigianato.

Da novembre 2017 incomincia la prima collaborazione continuativa con il Teatro La Fenice per il progetto Fenice Educational, che porta l’orchestra nelle scuole delle città metropolitana. È la prima direttrice invitata a dirigere l’orchestra del Teatro dalla sua fondazione ai giorni nostri.

È fondatrice e direttrice artistica della ChamberOrchestra4U, la prima orchestra che nasce in Italia come esclusivo strumento di beneficenza a supporto delle Onlus e delle associazioni no profit, in un “Nuovo Calendario Umanitario” che sensibilizzi e celebri le giornate ONU più significative.

Debutta infatti a Milano l’11 Ottobre nel 2015, realizzando il primo concerto Italiano per la Giornata ONU Mondiale della Bambina, a sostegno della Campagna Internazionale “Because I am a Girl“ di Michelle Obama, organizzata da Plan International per sensibilizzare l’istruzione delle bambine, e prosegue con il primo concerto Italiano contro le MGF (Mutilazioni genitali femminili) a sostegno di Pangea Onlus.

È fondatrice e direttrice artistica e musicale del Premio Elena Cornaro, il primo premio italiano per la parità di genere, diritti umani e la cultura al servizio del sociale che onora e riporta al giusto posto degli allori la prima donna laureata della storia, un primato tutto italiano nel mondo: la veneziana Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, laureata in Filosofia all’Università di Padova nel 1678.

“Per me parità di genere significa equità di opportunità” conclude il Silvia Casarin Rizzolo “che poi si trasforma in parità di salario, in una serie di cose giuste indipendenti dal sesso, dalla religione, dalle etichette e convezioni sociali”.

Dirige molte delle più importanti orchestre italiane e straniere. Il suo repertorio include Sinfonico, Opera, Sacra, Barocca e Balletto Classico. Ha vissuto in molte città, ma ha un rapporto particolare dal 2004 con New York, dove nella primavera 2021 ritornerà per dirigere una produzione al New York City Opera.