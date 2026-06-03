Ci sono luoghi che smettono di essere semplici spazi quando tornano a raccontare storie. Succede a Milano, in Piazza Paci, nel cuore della Barona, dove un vecchio campetto di quartiere rinasce per trasformarsi in qualcosa di più: un luogo di incontro e da vivere. Non una semplice riqualificazione ma una restituzione alle persone e allo sport.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e Municipio 6, Ford ridisegna uno spazio inutilizzato da tempo, trasformandolo in un luogo di condivisione. Il campo, completamente rinnovato e reinterpretato sotto la guida artistica del collettivo Truly Design, diventa un gigantesco murales a cielo aperto. In una giungla urbana, un felino – simbolo di energia, velocità e territorialità – sfila tra le sue strade con decisione e intraprendenza. Un invito a uscire dalla routine di tutti i giorni, per vivere una vita fuori dagli schemi.

Il campetto di Piazza Paci torna così a essere una piccola agorà contemporanea, un luogo in cui lo sport diventa linguaggio comune, capace di creare connessioni. Uno spazio totalmente libero, aperto e restituito alla comunità.

«Gli interventi realizzati nell’ultimo anno in questo angolo di città stanno contribuendo a rendere il quartiere Barona – Sant’Ambrogio sempre più vivo e inclusivo, capace di generare opportunità e rafforzare il senso di comunità», sostiene Gaia Romani, assessora alla Partecipazione del Comune di Milano. «Questo progetto, infatti, si inserisce in una più ampia serie di interventi proprio in via Paci e dintorni: un anno fa abbiamo inaugurato la nuova piazza scolastica di via De Nicola e riqualificato la celebre fontana del centauro di piazza Paci. Un insieme di azioni che valorizzano gli spazi pubblici e migliorano concretamente la qualità della vita delle persone. È la dimostrazione di quanto sia fondamentale costruire sinergie tra istituzioni, amministrazione e Municipio, realtà private e territorio per restituire valore ai luoghi della città».

In questo equilibrio tra visione e concretezza si inserisce l’impegno di Ford Italia, che ha sostenuto l’iniziativa con un intervento pensato per costruire nel tempo. «Da oltre 120 anni Ford sostiene concretamente le comunità in cui opera ed è presente con la sua rete, in tutto il mondo. Questo progetto rappresenta per noi un esempio tangibile di questo impegno e di come si traduca poi a livello locale in azioni in grado di costruire valore nel tempo», ha commentato Marco Buraglio, amministratore delegato di Ford Italia. «Con la restituzione di uno luogo come questo alla comunità di Barona, il nostro è un invito affinché si torni a riappropriarsi degli spazi urbani e a prendersene cura».

Più che un intervento urbanistico, Piazza Paci torna a essere uno spazio vissuto, capace di creare connessioni e portare nuova energia nel quartiere. Un valore condiviso anche a livello territoriale. Santo Minniti, presidente del Municipio 6 parla di un investimento concreto sulla qualità della vita del quartiere”, sottolineando come «offrire spazi di aggregazione significhi dare alle persone, e in particolare ai giovani, punti di riferimento positivi e duraturi».

A fianco di Ford, per dare continuità alla visione a lungo termine, c’è Slums Dunk, associazione fondata da Bruno Cerella e Tommaso Marino che utilizza lo sport come leva educativa e sociale, con percorsi che partono dal gioco, e dai valori dello sport, per arrivare alla costruzione di un futuro possibile. «Per noi lo sport è uno strumento potente di educazione e riscatto», ha dichiarato Tommaso Marino. «Qui vogliamo costruire qualcosa che resti nel tempo, insieme al quartiere».

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