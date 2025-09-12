Sono oltre 6.700 le persone che si sono rivolte a Telefono Amico Italia nel 2024 perché attraversate dal pensiero del suicidio (o preoccupate per lo stesso motivo nei confronti di un parente o di un amico) e sono già più di 3mila quelle che hanno chiesto aiuto all’organizzazione nella prima metà di quest’anno, un numero che fa temere per il 2025 un bilancio annuale altrettanto pesante. I dati sono stati presentati in conferenza stampa al Senato in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio.

Le proposte

E proprio ‘prevenzione’ è la parola chiave per affrontare il fenomeno secondo l’organizzazione di volontariato che chiede, tra l’altro, l’istituzione di un numero di pubblica utilità sempre attivo e l’avvio di un Piano nazionale integrato con azioni coordinate tra scuola, sanità, lavoro e forze dell’ordine. Un appello raccolto dal promotore della conferenza stampa, il senatore di FdI Guido Liris, che annuncia di aver presentato un disegno di legge «per potenziare gli strumenti di prevenzione, offrire sostegno a chi è in difficoltà e garantire ascolto a chi vive questa sofferenza e ai loro familiari».

I numeri in Italia

Che sia arrivato il momento di non voltare la testa di fronte a quella che si può definire come una vera e propria ‘emergenza’ lo dicono i numeri che sono stati resi noti in conferenza stampa: in media in Italia ogni giorno si tolgono la vita 10 persone, 300 al mese. Inoltre il fenomeno, sulla base dei dati Istat più recenti, mostra una costante crescita. Il tasso registrato nel 2021 e 2022 (gli ultimi due anni analizzati) è il massimo osservato dal 2015, 0,40 suicidi ogni 10mila abitanti: nel 2022 sono stati registrati 3.934 suicidi (nel 2021 3.870, nel 2020 sono stati 3.748); per classi di età sono stati rilevati complessivamente 552 suicidi di giovani fra i 15 e i 34 anni, 1.927 di adulti fra i 35 e i 64 anni e 1.455 casi di suicidio tra gli over 65. Dati che segnalano come nel 2022 ci sia stato un incremento di casi di suicidio in quasi tutte le fasce d’età, tranne quella 65-79 anni. Tra i più giovani, inoltre, l’ulteriore incremento registrato tra il 2021 e il 2022 ha fatto seguito ad un aumento già rilevante tra il 2020 e il 2021 (+16%).

Le richieste d’aiuto arrivate all’associazione

Tornando ai dati dell’associazione di volontariato, la maggior parte dei contatti registrati (il 69%) sono avvenuti tramite il servizio telefonico (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24 al numero 02 2327 2327). Gli altri contatti sono avvenuti tramite WhatsappAmico (il 23%) al numero 324 011 7252 e via mail (8%) attraverso la compilazione di un form anomimo sul sito www.telefonoamico.it. Nel complesso sono più i contatti ricevuti da uomini (il 52,5%) che da donne. Quanto al tipo di mezzo utilizzato, gli uomini sono in maggioranza nell’uso della helpline telefonica (il 56%) mentre si registra il contrario per Whatsapp (il 55% sono donne).

Telefono Amico propone anche altre misure: una campagna nazionale anti-stigma e informativa; protocolli clinici nei pronto soccorso e nei centri di salute mentale per la identificazione precoce, la valutazione, la gestione e il follow up delle persone affette da comportamenti suicidari e il coinvolgimento delle realtà del Terzo settore nei tavoli decisionali per mettere a disposizione il bagaglio di esperienze accumulato negli anni.

«Vogliamo rompere lo stigma sociale sul suicidio che porta a non affrontare questo argomento, che lo trasforma in un tabù di cui non si può parlare» ha detto la presidente di telefono Amico Italia, Cristina Rigon, ricordando la rete di 600 volontari che garantiscono 14 ore di supporto telefonico al giorno che però non sono sufficienti a gestire l’emergenza. Liris ha sottolineato che «i dati di Telefono Amico Italia rivelano un’emergenza sociale spesso invisibile e marginalizzata per tabù e paure ingiustificate. E’ urgente rompere il silenzio e migliorare la capacità del Paese di prevenire il fenomeno».

