Con la Nazionale italiana maschile ferma ai “box mondiali” da 8 anni per mancata qualificazione e gli ultimi chiari di luna dopo la sconfitta con la Norvegia per 3-0, crollo nel ranking, esonero del ct Spalletti e vittoria poco convincente contro la Moldavia, a far brillare il tricolore ci pensano le azzurre guidate dal ct Andrea Soncin, riunite a Coverciano, in vista degli Europei 2025 di calcio femminile in programma dal 2 al 27 luglio prossimi in Svizzera.

La Nazionale italiana di calcio femminile ha conquistato la qualificazione all’Europeo come prima nel Gruppo 1 davanti all’Olanda (di gran lunga il girone più difficile ma anche il più equilibrato) e allo stesso tempo il secondo posto a quota 10 punti nella Nations League (torneo che sostituisce le “amichevoli” e determina il posizionamento delle Nazionali nel tabellone delle qualificazioni a Europei e Olimpiadi), ottenuto matematicamente dopo lo 0-0 del Tardini contro l’esperta Svezia e la goleada contro il Galles nell’ultimo match prima degli Europei finito 4-1 sull’erba dello Swansea Stadium con le reti di Elena Linari, Sofia Cantore e doppietta della bomber Cristiana Girelli. Un risultato convincente e confortante che ha significato anche la permanenza nella Lega A.

Il tabellone dell’Italia

Agli Europei l’Italia giocherà nel Gruppo B, dove nell’ultima partita del girone a Berna (11 luglio, ore 21) se la dovrà vedere con le campionesse del mondo della Spagna. Prima, però, toccherà affrontare il Belgio a Sion il 3 luglio (ore 18) nella partita inaugurale del girone e il Portogallo a Ginevra il 7 luglio (ore 21).

A guidare le azzurre nel cammino europeo sarà Elena Linari, che ha ereditato la fascia dopo l’addio di Sara Gama. Linari, fiorentina classe 1994, difensore centrale della AS Roma dal 2021, nella top 10 delle calciatrici con più presenze in Nazionale negli ultimi 12 anni, oltre 100, ha debuttato come nuova capitana azzurra nell’aprile 2024, nella prima gara di qualificazione a EURO 2025 (vittoria contro l’Olanda per 2-0). La capitana e compagne hanno l’occasione di “consolare” i tifosi azzurri con una competizione internazionale, nuovo banco di prova per un calcio femminile italiano in continua crescita nell’ultimo decennio.

Tifosi in trasferta

La Svizzera è vicina e la possibilità di assistere alle partite sembra più a portata di mano per gli italiani rispetto all’ultimo Europeo in Gran Bretagna. I dati della ricerca online di alloggi nelle città che ospiteranno le prime tre partite della nostra Nazionale lo dimostrano: Sion (+3744%), Ginevra (+94%) e Berna (+363%). Secondo una ricerca condotta da Booking.com, sponsor ufficiale UEFA Women’s EURO 2025, il 25% degli italiani, infatti, sta già pianificando un viaggio in Svizzera per seguire la Nazionale, mentre il 47% ha espresso il desiderio di voler vedere la squadra giocare dal vivo.

Eppure, nonostante il 72% degli italiani si dichiari appassionato o comunque interessato al calcio, oltre la metà (52%) non ha mai assistito a una partita internazionale dal vivo, né in Italia né all’estero. Sempre secondo Booking.com, infatti, gli impegni lavorativi e la distanza (entrambi al 29%) rappresentano gli ostacoli principali per realizzare questo desiderio, mentre quasi 6 italiani su 10 (56%) indicano il costo del viaggio come la barriera più grande da superare, come ha ricordato Alessandro Callari, Regional Manager Italia Booking.com: «Solo il 9% degli italiani ha avuto finora l’opportunità di assistere a una partita internazionale all’estero. In qualità di partner ufficiale per l’alloggio di UEFA Women’s EURO 2025, siamo orgogliosi di aiutare tante persone a vivere una partita dal vivo, offrendo il cashback del 50% per soggiorni in Svizzera a luglio. Speriamo così di incoraggiare più persone a partecipare, ispirando una nuova generazione di tifosi».

Il 52% dei tifosi in partenza, che ha già acquistato un biglietto, si dice motivato semplicemente dal desiderio di respirare l’atmosfera del torneo, un dato sostenuto anche dalle percentuali dei viaggi in compagnia di amici (36%), partner (34%) o figli (14%). E il 7% degli uomini intervistati sarebbe disposto a partire da solo per vivere l’emozione di un match delle azzurre.

Inoltre, con ancora biglietti disponibili, oltre la metà dei tifosi (52%) – e persino un quarto (25%) di chi non si considera appassionato di calcio femminile – ha dichiarato che risparmiare sull’alloggio li renderebbe più inclini a viaggiare per assistere a una partita internazionale, contribuendo così ad ampliare il pubblico e l’entusiasmo attorno all’evento. Infine, più di un terzo degli intervistati (39%) si è detto entusiasta all’idea di assistere a qualsiasi match di UEFA Women’s EURO 2025, anche in assenza della Nazionale italiana.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.

Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com