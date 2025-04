Riavvicinare formazione, impresa e nuove generazioni è un’urgenza collettiva. Il 48% delle aziende fatica a trovare il personale di cui ha bisogno (dati Excelsior Unioncamere, 2024): mancano i candidati e anche quando ci sono, non sono adeguatamente formati. È forse una delle fragilità più sentite dal mercato del lavoro italiano. Per questo, molte organizzazioni, profit e non, stanno mettendo in campo corsi, accademie e borse di studio per investire in modo sempre più diretto sul futuro delle nuove generazioni e creare opportunità concrete di formazione e inclusione lavorativa.

Oltre il gender gap: EY, Università Sapienza e Women Lead

C’è chi sceglie di allearsi con gli atenei, come nel caso di EY ed EY Foundation che con l’Università La Sapienza di Roma ha lanciato G4GRETA, un programma formativo pensato per avvicinare le studentesse liceali alle discipline Stem, con un focus su informatica, coding, sostenibilità ambientale e imprenditorialità femminile. L’obiettivo è duplice: da un lato ridurre il gender gap nelle professioni tecnico-scientifiche, oggi ancora a trazione maschile, e dall’altro contrastare il crescente disallineamento delle competenze in un mercato del lavoro sempre più segnato dall’avanzamento dell’intelligenza artificiale.

Giunto alla terza edizione, il progetto ha già coinvolto circa 400 ragazze, offrendo loro laboratori pratici di programmazione, sviluppo di app, formazione sulle competenze trasversali (come public speaking e lavoro in team) e occasioni per confrontarsi con professioniste del settore tecnologico. Il percorso si conclude con una prova finale: le partecipanti presentano i prototipi delle app sviluppate davanti a una giuria di aziende e istituzioni. I team più meritevoli vengono premiati per l’innovazione, la sostenibilità e l’inclusività dei loro progetti. G4GRETA è sostenuto anche da partner come IBM, Fondazione Bracco, Fondazione Mondo Digitale, Mindsharing.tech e Generazione STEM.

Si terrà, invece, a Bari, il 16, 17 e 18 maggio il bootcamp “Women Lead AI” dedicato alle ragazze e alle persone non binarie interessate a formarsi sulle intelligenze artificiali generative. Il progetto nasce con l’ambizione di colmare il gender gap occupazionale e salariale al Sud Italia, a partire dallo sviluppo di nuove competenze tecnologiche. Le partecipanti impareranno a usare ChatGPT a livello avanzato, con strumenti e tecniche pratiche, e avranno la possibilità di accedere a 20 borse di studio per proseguire la formazione.

Designer del futuro con Pininfarina e Intesa Sanpaolo

C’è tempo fino al 25 aprile per candidarsi alla “3 X 3 X 3 Summer School Advance design and DfMA in architecture” di Pininfarina, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L’academy darà l’opportunità a giovani architetti e aspiranti tali di imparare da esperti/e del settore e di esplorare concetti di design all’avanguardia. Il corso si terrà a Torino, con focus sia sul design automobilistico che su quello architettonico e promuoverà competenze in materia di concept design, user experience e coordinamento spaziale. In particolare, saranno approfondite le più recenti tecnologie AI-driven, gli strumenti di realtà virtuale e aumentata per il design immersivo e innovative tecniche di prototipazione.

Per partecipare al programma, che prevedrà due settimane di attività tra presentazioni, incontri frontali e workshop pratici, dal 14 al 26 luglio, sono state istituite 12 borse di studio per i 12 partecipanti a totale copertura di costi. È possibile candidarsi tramite il sito web o contattate il team di ammissione all’indirizzo academy@pininfarina.it.

Dall’università all’impresa, con McKinsey e Fondazione Generation Italy

Preparare i giovani al lavoro prima del titolo di studio. Con questo spirito torna anche nel 2025 “Generation4Universities”, il programma gratuito promosso da Fondazione Generation Italy e McKinsey & Company, con il supporto di Intesa Sanpaolo e la collaborazione della no-profit Mentors4U. Il programma ha già coinvolto 331 studenti e studentesse di 50 atenei italiani, con un tasso di occupazione dell’85% a fine percorso. L’obiettivo è accompagnare i/le partecipanti nel passaggio tra università e lavoro, fornendo competenze trasversali, momenti di confronto con il mondo aziendale e opportunità concrete di inserimento professionale.

Per l’edizione 2025 saranno selezionati 100 partecipanti, provenienti da corsi di laurea diversi (economia, ingegneria, giurisprudenza, lettere, scienze politiche, psicologia, fisica, matematica, e altri) che intraprenderanno due settimane intensive di training su soft skill, leadership, comunicazione e competenze manageriali, mentorship individuale con professionisti McKinsey e seminari tenuti da CEO e top manager di grandi imprese.

Tra le novità di quest’anno: un modulo sull’intelligenza emotiva e la comunicazione non verbale, test psicometrici per personalizzare i percorsi e sessioni di coaching per lavorare su leadership, motivazione e networking. Al termine, inoltre, è prevista l’opportunità di sostenere colloqui con le aziende partner.

Sviluppo umano, tra tecnologia e sostenibilità, con Save the Children e Develhope

Save the Children, in collaborazione con la scuola di tecnologie Develhope, lancia il percorso “Human development” per favorire l’apprendimento di competenze trasversali e sostenibili, con l’obiettivo di coinvolgere circa 1000 studenti, di cui la metà nella fascia 18-24 anni. Un’iniziativa che si inserisce all’interno del progetto internazionale GG8: “Youth Leaders for a Sustainable Future” la cui ambizione è supportare i giovani nell’essere agenti di cambiamento, partendo proprio dalla scuola, con la consapevolezza che diseguaglianze regionali, di genere e precarietà lavorativa rendono farraginosa l’occupabilità di una parte della popolazione. Il programma, infatti, monitora i progressi degli/lle iscritti/e a tre, sei e dodici mesi.

Fondazione Cecilia Gilardi per la nuova generazione di artigiani/e

Per chi sogna un futuro nel campo dell’artigianato, torna il Master Mëstè, progetto ideato dalla Fondazione Cecilia Gilardi per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di nuovi artigiani e artigiane. Fino all’11 maggio 2025, chi ha fra 18 e 35 anni può candidarsi a 18 borse di studio del valore di 5.400 euro ognuna.

Il percorso si svilupperà tra formazione in aula e sei mesi di tirocinio a tempo pieno presso una delle aziende partner del progetto con diverse specializzazioni: sartoria, tessitura, moda e design, falegnameria e restauro del legno, creazioni in vetro e oreficeria, pasticceria e confetteria, farmacia e cosmesi, scultura e protesi. Per iscriversi, è possibile consultare il link dedicato.

The Social Hub e i percorsi per i “changemaker”

Nascono da The Social Hub: la Better Society Academy – un ciclo di masterclass rivolte alle nuove generazioni su temi quali diversità, equità, inclusione e cambiamento climatico – e le borse di studio “Changemaker” che offrono alloggio e supporto per studenti e studentesse talentuose provenienti da contesti svantaggiati. Le iscrizioni per il prossimo percorso, in programma a Glasgow, dal 29 aprile al 2 maggio, sono già chiuse, ma consultando la pagina dedicata è possibile scoprire i prossimi appuntamenti mirati a promuovere equità e opportunità per i “fautori del cambiamento”.

Logistica e store management con Lidl, ITS Accademia Nautica e Camera di Commercio Italo-Germanica

Tra le iniziative che coniugano formazione, lavoro e prospettive occupazionali concrete, spicca infine “Lidl 2 your career”, progetto di formazione duale promosso da Lidl Italia in collaborazione con l’ITS Accademia Nautica dell’Adriatico e la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien). Il programma, giunto alla terza edizione, è stato recentemente inaugurato a Trieste, dove 25 giovani hanno intrapreso un biennio che alterna periodi di formazione in aula a esperienze pratiche all’interno dei supermercati. La formula prevede uno stipendio da apprendisti fin dal primo giorno e, al termine del percorso, un contratto a tempo indeterminato come assistant store manager o collaboratore specializzato logistica. Interamente finanziato da Lidl, il progetto ha già coinvolto oltre 220 studenti in otto città italiane, da Torino a Bari. Solo a Trieste, per l’edizione 2024-26, sono arrivate più di 300 candidature.

