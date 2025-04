La Rete per la Parità – APS aveva accolto con preoccupazione, perché al corrente dei ripetuti tentativi da parte del segretario della Lega di regolamentare in Italia la prostituzione, le notizie sull’inclusione nel nuovo elenco dei Codici ATECO 2025 di attività riconducibili alla prostituzione. In particolare, il codice riferito ai “Servizi di incontro ed eventi simili” comprende anche servizi sessuali e attività legate all’organizzazione di incontri a fini di prostituzione.

«Il comunicato dell’Istat – sottolinea però la Rete per la parità – ha chiarito che il codice Ateco non cambia le norme italiane sulla prostituzione. Non si illudano Salvini, i nostalgici delle case chiuse e chi sfrutta le persone che si prostituiscono o lucrano sulla tratta: in Italia, finché non cambiano la Costituzione, l’attività di prostituzione è legale, ma non può essere considerata un lavoro e l’induzione e lo sfruttamento della prostituzione sono reati perseguiti dalla legge 75/1958, la cosiddetta legge Merlin».

La sentenza della Corte Costituzionale

Rosanna Oliva de Conciliis, presidente onoraria della Rete per la Parità – APS, precisa: «Salutammo con soddisfazione la sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019 del 6 marzo 2019, che confermò l’attualità della legge Merlin. Nella sentenza furono accolte le nostre tesi esposte alla Corte con un atto d’intervento dell’avvocata Antonella Anselmo dello Studio Lemme (Link), presentato dalla Rete per la Parità con altre sei associazioni. La prostituzione non può essere considerata un lavoro, ma è solo un’attività economica in cui la sessualità diventa una prestazione a pagamento. Non si può considerare un diritto inviolabile solo perché esercitata liberamente. La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo limitare l’organizzazione imprenditoriale della prostituzione, poiché la libertà economica garantita dalla Costituzione (art. 41) deve rispettare valori superiori come la dignità e la libertà umana. La legge Merlin, in questa ottica, non punisce chi si prostituisce, ritenuto parte debole del rapporto, ma solo i terzi che ne traggono profitto».

***

