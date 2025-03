Le banche italiane scendono in campo contro la violenza economica, una forma di violenza subdola e strisciante, recentemente riconosciuta a tutto tondo anche da una sentenza della Corte di Cassazione, che si verifica nei casi in cui il partner impedisce alla donna di avere una propria autonomia finanziaria, gestire il proprio conto in banca o i propri beni, lavorare e avere una propria indipendenza. L’Abi, l’associazione delle banche italiane, ha infatti pubblicato on line l’audioguida con la brochure “Parole di Inclusione – Contro la violenza economica tu non sei sola” anche in lingua inglese. La nuova iniziativa, che ha l’obiettivo di ampliare la platea delle destinatarie, è stata presentata a D&I in Finance, evento di riferimento del mondo bancario sui temi delle diversità e dell’inclusione.

Uno strumento per ampliare i potenziali destinatari

La nuova iniziativa di sensibilizzazione ed educazione finanziaria è stata realizzata dall’Abi grazie alla collaborazione con UICI-Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets-Aps, con il supporto del Centro nazionale del Libro parlato dell’UICI. Questo nuovo strumento è stato promosso nell’ottica di ampliare il focus dei potenziali destinatari dell’iniziativa nonché la sua fruibilità e portata internazionale, con contenuti comprensibili anche per donne straniere. Accessibile alle persone cieche e ipovedenti grazie al suo formato, è online qui sul sito dell’ABI anche in versione brochure.

Un’iniziativa collegata alle attività di educazione finanziaria

L’iniziativa “Parole di inclusione”, inoltre, rilancia e approfondisce i contenuti della “Guida contro la violenza economica – Cosa è la violenza economica e come si manifesta, come prevenirla e come contrastarla”, già disponibile in italiano e in lingua inglese, e rientra tra le attività promosse da Abi in collaborazione con FeduF (Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio) e con il dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del protocollo d’intesa firmato, anche con la collaborazione delle banche e associazioni dei consumatori.

Abi conferma impegno per inclusione e sostenibilità

La nuova iniziativa si legge in coerenza con le attività di educazione finanziaria promosse dall’associazione nonché con le sfide che orientano le attività dell’Abi, e si inserisce nel quadro del più ampio impegno per l’inclusione finanziaria e la sostenibilità sociale a cui il mondo bancario attivamente contribuisce anche nel raccordo con istituzioni, settore imprenditoriale, mondo dell’informazione, associazioni dei consumatori, rappresentanze dei lavoratori, terzo settore.In questo percorso si inserisce anche l’iniziativa sviluppata da Abi con Federcasse “Banche per l’autonomia finanziaria ed economica delle donne” e aperta a tutto il mondo bancario, nell’ambito ella quale è stata realizzata una brochure sul conto bancario personale che è stata presentata al convegno D&I in Finance in un focus dedicato, ed è online sul sito dell’Abi.

***

Se stai subendo stalking, violenza verbale o psicologica, violenza fisica puoi chiamare per avere aiuto o anche solo per chiedere un consiglio il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari). Se preferisci, puoi chattare con le operatrici direttamente da qui.

Puoi rivolgerti a uno dei numerosi centri antiviolenza sul territorio nazionale, dove potrai trovare ascolto, consigli pratici e una rete di supporto concreto. La lista dei centri aderenti alla rete D.i.Re è qui.

***

