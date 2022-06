Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Oltre 100 ceo provenienti dalle più importanti aziende italiane e internazionali che mettono a disposizione il proprio tempo, le diverse competenze ed esperienze acquisite per formare le leader del futuro, attraverso un programma di mentorship, Ceo Factory, presentato martedì 14 giugno a Milano.

Ceo Factory è solo l’ultimo di una serie di progetti innovativi di GirlsRestart. Un network nato durante il lockdown e animato con passione e tenacia da un gruppo di top manager con l’obiettivo di supportare le donne nel mondo del lavoro in un periodo – quello della pandemia – che tra remote working e home schooling ha penalizzato particolarmente le professioniste. La community di GirlsRestart è cresciuta rapidamente e conta oggi circa 5.000 donne che si impegnano in alcuni progetti a forte impatto e vocazione sociale, oltre ad avere nomi che sono già tutto un programma. Come “Sogni fuori dal cassetto“, il programma di consulenza tailor-made che aiuta aspiranti imprenditrici a realizzare la propria idea di business grazie alla consulenza di un team di manager multi-disciplinare, dal mondo della finanza a quello del digital e marketing, dalla comunicazione alle vendite passando per il legal e il reale estate. Risultati? Sono già 10 i sogni usciti dal cassetto e realizzati grazie alla consulenza pro bono. Ma c’è anche il Consiglio Sospeso, un’idea nata dalla voglia di restituire quel consiglio prezioso e ricevuto in un momento cruciale e che ora si restituisce gratuitamente per supportare un’altra “noi” che ha bisogno di un confronto con chi ha più esperienza e ha già vissuto alcuni passaggi importanti della vita. Il format? la community organizza regolarmente dei momenti d’incontro tra Giver e Receiver, che sono poi liberi di scegliere la modalità di incontro (digitale o fisico), il numero di incontri (consigliati 3), la durata e la frequenza degli incontri (periodo complessivo di durata consigliato 3 mesi).

Ceo Factory è l’ultima iniziativa in ordine di tempo ed è la prima mentorship apicale gratuita per accompagnare giovani donne di talento a raggiungere una posizione di top manager. Le aspiranti mentee possono candidarsi per incominciare il percorso a settembre ed essere affiancate da top manager – rigorosamente bilanciati per genere – del calibro di : Barbara Cominelli (CEO JLL e Co-founder di GirlsRestart), Andrea Cipolloni (CEO Autogrill Italia e Europa), Mariangela Marseglia (Amazon Country manager Italia e Spagna), Elena Dominique Midolo (CEO ClioMakeUp), Nicola Lanzetta (Direttore Italia Enel Group e CEO Enel Italia Spa), Eugenio Sidoli (Max Mara), Veronica Diquattro (Chief Revenue Officer Europe at DAZN), Paola Corna Pellegrini (CEO Allianz Partners e Presidente di AICEO-Associazione Italiana CEO), Simone Del Guerra (CEO Unicredit Factoring), Duccio Vitali (CEO Alkemy), Elisa Pagliarani (General Manager Glovo Italia), Lorenzo Cappannari (CEO AnotheReality) e molti altri ancora, il Team di GirlsRestart, Marina Mele (Leadership Executive Coach), Annachiara Annino ed Ezio Lattanzio rispettivamente Partner e Founder di LATTANZIO KIBS.

