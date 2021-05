Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il golf italiano riparte dal Piemonte, tornando ad ospitare il prestigioso torneo Ladies Italian Open. Un appuntamento importante (anche in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo) in programma dal 28 al 30 maggio presso il Golf Club di Fubine Monferrato (Alessandria). Non succedeva dal 2014 che l’Italia fosse tappa dello European Tour, quando l’inglese Florentyna Parker riuscì a imporsi sul green di Perugia. Con il ritorno in terra piemontese, il significato ha una doppia valenza: se da un lato è uno stimolo in più verso la ripartenza, dall’altro rappresenta anche un traguardo eccezionale. Per il lavoro e l’impegno della Federazione Italiana Golf e della Regione, e perché saranno 9 le atlete azzurre in gara. Un record.

126 atlete sul green

La 25esima edizione del Ladies Italian Open è stata presentata pochi giorni fa a Torino nella “Sala Trasparenza” della Regione Piemonte. Giulia Molinaro, Lucrezia Colombotto Rosso, Roberta Liti, Virginia Elena Carta (alla prima gara da professionista), Giulia Sergas, Stefania Croce, Veronica Zorzi e le giovani dilettanti Alessia Nobilio e Carolina Melgrati, sono le atlete azzurre che cercheranno l’impresa in un evento che vedrà coinvolte 126 atlete, tra le più forti giocatrici del massimo circuito continentale. Non è mai successo, infatti, che una giocatrice italiana si sia imposta in un torneo come questo. Le attese (e le speranze), dunque, sono tante.

Dal Ladies Italian Open alla Ryder Cup 2023

L’imminente Ladies Italian Open e la Ryder Cup del 2023 (terzo evento sportivo al mondo dopo le Olimpiadi e la Coppa del Mondo di calcio) collocano l’Italia tra i Paesi protagonisti del green. Il golf tricolore è in crescita e a dimostrarlo sono i numeri di tesserati e appassionati, in netto aumento rispetto agli anni scorsi, con un “boom” anche delle donne. Rispetto al maggio 2020, infatti, sono oggi tremila in più le golfiste tesserate. E il Ladies Italian Open – nell’anno delle Olimpiadi – servirà a far conoscere ancora di più l’universo femminile. La regione Piemonte, poi, sta lavorando da diversi anni per ospitare i maggiori eventi sportivi nazionali e internazionali: dal Giro d’Italia (partito quest’anno proprio da Torino) alle ATP Finals, dai Giochi Invernali studenteschi del 2025 alla “Partita del cuore” che il 27 maggio tornerà all’Allianz Stadium di Torino: “Il Piemonte crede nello sport e in questi appuntamenti che significano investimenti e ritorni – ha detto il Presidente della Regione Alberto Cirio – ed è anche per questo che è candidato a Regione Europea dello Sport nel 2022.”

Il golf come volano per la ripartenza del turismo

Con l’assegnazione della Ryder Cup 2023, la Federazione Italiana Golf si è impegnata in un arco temporale di 12 anni (dal 2016 al 2027) a sviluppare il movimento golfistico, toccando diversi ambiti e proponendosi di raggiungere più obiettivi: aumento del numero di appassionati, crescita di giovani promesse, azione educativa fin dai banchi di scuola, sensibilizzazione al connubio con l’ambiente, l’inclusività e l’aggregazione sociale, nonché l’aumento della consapevolezza che giocare a golf fa bene alla salute. Ma anche realizzare nuove strutture impiantistiche e favorire l’incremento del turismo golfistico.

Il Ladies Italian Open è un evento significativo che consolida il legame dell’Italia con il golf, uno sport che nel periodo storico attuale può rappresentare ancora di più un volano per la ripartenza e lo sviluppo del turismo. Già nel 2014, anno dell’ultima tappa italiana del Ladies Italian Open, un’indagine di mercato realizzata da Sports Marketing Surveys aveva evidenziato che il 31% di britannici e irlandesi, il 56% dei francesi, il 71% degli svedesi e il 76% dei tedeschi avrebbero preso in considerazione il nostro Paese come meta turistico-golfistica nei successivi cinque anni. Oggi il brand Italia si presenta all’appuntamento con la RYDER CUP con un qualcosa come 400 campi, tra i Paesi con la maggiore offerta golfistica d’Europa.

“Cominciamo a vedere i frutti di anni di lavoro dietro le quinte mirato alla crescita del golf in Italia – ha detto Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2023 – e l’Open femminile ne è la dimostrazione. Perché si inserisce perfettamente anche nel progetto ‘Golf è donna’ che ci sta dando grandi soddisfazioni i termini di numeri ed entusiasmo”.

L’Italia c’è, mette le donne al centro e sogna con i piedi per terra, preparandosi a riabbracciare l’Open femminile che, salvo diverse indicazioni del governo, si giocherà a porte chiuse.

